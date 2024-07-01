«Чуть-чуть выпью». Звезда «Импровизаторов» признался, что выходил на сцену пьяными

Юморист Дмитрий Позов рассказал, что участники шоу «Импровизаторы» иногда выходили на сцену нетрезвыми. Об этом он заявил журналисту Карену Адамяну во время интервью для YouTube-каналу «Макарена» .

«Сидишь между концертами, бывает, когда два концерта. Ну, чуть-чуть выпью», — разоткровенничался артист.

Он уточнил, что ни разу не было такого, чтобы кто-то из-за этого срывал процесс съемок или возникали проблемы с речью. Позов добавил, что добавил другой участник «Импровизаторов» Сергей Матвиенко не употребляет алкоголь вообще.

Ранее стало известно, что российский комик Мазур пытался обмануть проститутку. Это произошло в Амстердаме во время экскурсии по Кварталу красных фонарей, когда артисту было 16 лет.