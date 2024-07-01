«Чуть-чуть выпью». Звезда «Импровизаторов» признался, что выходил на сцену пьяными

Комик Позов признался, что звезды «Импровизаторов» выходили на сцену пьяными

Фото: Freepik

Юморист Дмитрий Позов рассказал, что участники шоу «Импровизаторы» иногда выходили на сцену нетрезвыми. Об этом он заявил журналисту Карену Адамяну во время интервью для YouTube-каналу «Макарена».

«Сидишь между концертами, бывает, когда два концерта. Ну, чуть-чуть выпью», — разоткровенничался артист.

Он уточнил, что ни разу не было такого, чтобы кто-то из-за этого срывал процесс съемок или возникали проблемы с речью. Позов добавил, что добавил другой участник «Импровизаторов» Сергей Матвиенко не употребляет алкоголь вообще.

Ранее стало известно, что российский комик Мазур пытался обмануть проститутку. Это произошло в Амстердаме во время экскурсии по Кварталу красных фонарей, когда артисту было 16 лет.

Льготная ипотека в России — все. Что будет с рынком?

Трамп подготовил месть преследовавшим его чиновникам после переизбрания

Тайна Тунгусского метеорита. Последствия ощутил весь мир

«Чтобы компенсировать риски». Экономист Корнеев — об ужесточении требований к автокредитам

Неси меня, река. Рафтинг — что это такое?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте