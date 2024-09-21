Сегодня 18:12 «Эксперт по всему». Кто такая Надин Серовски и почему ею заинтересовалась ФНС Блогер Надин Серовски задолжала ФНС более 68 миллионов рублей 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Знаменитости

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Елена Блиновская

Блогер Надин Серовски — новая «звезда» марафонов. За «скромные» 500 тысяч рублей она обещает «распаковать» личность и за фантастические суммы предлагает программы похудения. Не так давно «принцессой марафонов» заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба — девушке выставили многомиллионный счет. Чем еще известна Серовски — в материале 360.ru.

Биография Надин Серовски Надин Серовски (при рождении — Надежда Артамонова) появилась на свет 2 декабря 1994 года в Иванове. Она была младшим ребенком и росла со старшей сестрой Екатериной. Отец-строитель бросил семью, когда дети были еще маленькими. Забота о дочерях легла на плечи матери Алены Артамоновой, которая очень много работала, чтобы прокормить детей. Серовски вспоминала в своем Instagram*, что семья жила бедно. Порой сестрам приходилось делить одно куриное яйцо на двоих. Мать отказывала себе во всем и лучший кусок отдавала дочерям. Женщина работала в рекламном бизнесе, потом ушла в сферу ЖКХ и стала экспертом в этой области. Маленькая Надежда хотела вырваться из нищеты и старательно училась в школе, которую окончила с серебряной медалью. Параллельно она обучалась игре на фортепиано. Серовски получила высшее образование в Ивановском государственном энергетическом университете имени Ленина по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». Еще в студенческие годы Надежда подрабатывала администратором в салоне красоты, затем выучилась на броумейкера, а после окончания вуза повысила квалификацию и стала мастером перманентного макияжа.

Фото: РИА «Новости»

Карьера блогера Надин Серовски завела страницу в Instagram* в 2012 году. Тогда никаких мыслей о блогерстве у нее не было, девушка просто красиво наряжалась и выкладывала снимки в модных образах. Серовски начала целенаправленно заниматься блогом в 2016 году. Затем к ней присоединился муж Никита Серов — он помогал жене грамотно вести страницу. Сначала супруги рассматривали блог как хобби, но все изменилось, когда аудитория начала стремительно расти. Серовски стала взаимодействовать с известными блогерами и получила известность. В результате хобби превратилось в полноценную работу: пара посвящала блогу каждую свободную минуту, он стал приносить доход.

Вскоре у пары появился совместный бизнес, они открыли магазин одежды Serovski. В июле 2019 года в Иванове открылся первый шоурум, где продавались «крутые вещи по доступным ценам». Инстадива попробовала себя в разных направлениях. Она появилась в видеопрезентации песни «Разбуди меня» дуэта Doni и Morris, сыграла главную роль в клипе JONY и представила дебютный релиз — трек «Кто тут мать». Серовски вошла в число крупнейших инфлюенесеров Рунета. Согласно данным ассоциации блогеров и агентств и сервиса аналитики LiveDune, в 2022 году она заработала 150 миллионов рублей.

Личная жизнь Серовски Надин вышла замуж за Никиту Серова в сентябре 2016 года. В браке у них родились двое детей: дочь Афина и сын Родион. В соцсетях блогерша демонстрировала идеальную семейную картину, упомянув о проблемах накануне пятой годовщины свадьбы. Супруги не смогли справиться с трудностями. В конце ноября 2021 года Серова объявила о расставании с мужем. Однако брюнетка недолго оставалась в одиночестве. В мае 2022 года она рассекретила имя нового возлюбленного — предпринимателя Артема Венкселя. Оказалось, что мужчина находился в браке, но семейный статус не стал помехой для романа. В августе пара разошлась. Весной 2024 года Надин призналась, что конфликт с Венкселем возник на почве финансов. В июле этого же года Серовски похвасталась помолвочным кольцом и заверила подписчиков, что это не розыгрыш. Венскель подтвердил, что станет мужем блогера.

Надин Серовски сейчас Громкие дела с участием инфлюенсеров не стали уроком для звезд социальных сетей. Надин пополнила список блогеров, к которым у ФНС возникли серьезные претензии. «Эксперту по всему», как называют Надин пользователи, выставили счет на 68 миллионов 194 тысячи 482 рубля. Именно такую сумму блогер задолжала налоговой. Серовски позиционирует себя как эксперт по похудению, прокачке, личностному росту, финансовой грамотности, принятию себя и распаковке личности. Один из последних проектов «принцессы марафонов» под названием «Феномен» стоил подписчикам 500 тысяч рублей «с носа». Надин стала главной наставницей женщин после того, как «королева марафонов» Елена Блиновская попала в СИЗО по делу о неуплате налогов и отмывании денег. Серовски оказалась близка к тому, чтобы повторить судьбу коллеги. Пока Блиновская сидит за решеткой, Надин продолжает работать из Дубая. Серовски зарабатывает не только на российской аудитории, но и на продаже рекламы в соцсетях, сообщил Telegram-канал Shot. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена