«Его очень любил Армен». Экс-жена Джигарханяна назвала отчество своей дочери

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в возрасте 46 лет впервые стала мамой. Она родила ребенка в 2025 году и в эфире шоу Андрея Малахова раскрыла отчество своей дочери.

Артистка заявила, что могла бы забеременеть и от Армена Джигарханяна, когда была его женой. Она всегда мечтала стать матерью, сердце подсказывало ей, что на свет появится девочка. Виталина жалеет, что ее родители не увидели малышку.

В последнее время пошли слухи, будто Джигарханян якобы стал отцом дочери пианистки — она использовала биологический материал экс-супруга.

«Все хотят, чтобы папой был Армен Борисович. Я это не могу даже объяснить, я так не планировала. Это какое-то ощущение людей, которые желают видеть то, что желают. Откуда они берут это? Когда я ходила в женскую консультацию, то там была женщина-армянка, которая сказала мне: „Вы нам как невестка. Если будет мальчик, назовете Армен?“» — рассказала Цымбалюк-Романовская.

Она не переживает, что воспитывает дочь одна, ведь не каждый мужчина и любовник может стать отцом.

«Мою малышку зовут Виктория Давидовна. Она носит отчество человека, которого очень любил Армен Борисович», — поделилась артистка на шоу Малахова.