«Его очень любил Армен». Экс-жена Джигарханяна назвала отчество своей дочери
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в возрасте 46 лет впервые стала мамой. Она родила ребенка в 2025 году и в эфире шоу Андрея Малахова раскрыла отчество своей дочери.
Артистка заявила, что могла бы забеременеть и от Армена Джигарханяна, когда была его женой. Она всегда мечтала стать матерью, сердце подсказывало ей, что на свет появится девочка. Виталина жалеет, что ее родители не увидели малышку.
В последнее время пошли слухи, будто Джигарханян якобы стал отцом дочери пианистки — она использовала биологический материал экс-супруга.
«Все хотят, чтобы папой был Армен Борисович. Я это не могу даже объяснить, я так не планировала. Это какое-то ощущение людей, которые желают видеть то, что желают. Откуда они берут это? Когда я ходила в женскую консультацию, то там была женщина-армянка, которая сказала мне: „Вы нам как невестка. Если будет мальчик, назовете Армен?“» — рассказала Цымбалюк-Романовская.
Она не переживает, что воспитывает дочь одна, ведь не каждый мужчина и любовник может стать отцом.
«Мою малышку зовут Виктория Давидовна. Она носит отчество человека, которого очень любил Армен Борисович», — поделилась артистка на шоу Малахова.
Слухи об отцовстве Шаляпина
Поклонники предположили, что Цымбалюк-Романовская родила дочь от певца Прохора Шаляпина.
«Мы с ним пять лет не общаемся. Он у меня везде заблокирован везде. Это бред какой-то», — объяснила Виталина.
При этом она рассказала, как Шаляпин поздравил ее с рождением дочки через знакомых. Но ей это не сильно интересно, так как она оборвала связи со старыми знакомыми.
Артистка заявила, что у нее началась новая жизнь и сменилось окружение. Сейчас она радуется материнству и признается, что дочь стала для нее «всей вселенной». По словам Цымбалюк-Романовской, у нее и раньше не было никаких отношений с Шаляпиным — всего лишь пиар-история.
Слухи об том, что пианистка якобы воспитывает ребенка от исполнителя, появились после его слов о том, что он стал отцом. Шаляпин и бывшая жена Армена Джигарханяна «встречались» два года назад.