«Бред какой-то». Цымбалюк-Романовская опровергла слухи о ребенке от Шаляпина

Цымбалюк-Романовская заявила, что с Шаляпиным у нее была пиар-история и только

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла слухи о том, что якобы родила дочь от певца Прохора Шаляпина. Артистка в беседе с Ura.ru назвала их бредом.

«Мы с ним пять лет не общаемся. Он у меня везде заблокирован везде. Это бред какой-то», — сказал она.

При этом пианистка отметила, что Шаляпин поздравил ее с рождением дочери через общих знакомых. Только ей это не сильно интересно, так как она оборвала связи с прошлыми знакомыми.

По ее словам, у нее началась новая жизнь, появилось новое окружение. Сейчас она радуется материнству, признавшись, что дочь стала для нее «всей вселенной».

Цымбалюк-Романовская добавила, что и раньше у нее не было никаких отношений с Шаляпиным. Всего лишь пиар-история. При этом она пока отказалась назвать имя настоящего отца своей дочери.

Слухи о том, что пианистка, впервые ставшая матерью, может воспитывать ребенка от Шаляпина появились после его слов о том, что он стал отцом. Певец и бывшая жена Армена Джигарханяна «встречались» два года назад

В Сети появились и другие слухи. Модель Алена Кравец рассказывала, что отцом ребенка Виталины мог быть Джигарханян, который якобы замораживал свои сперматозоиды в центре планирования семьи на Рублевке.