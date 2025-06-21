Сегодня 17:40 Ее гнобила Раневская и обожали зрители. Как Талызина начала с ролей комсомолок и стала народной 0 0 0 Фото: Булкин Сергей / www.globallookpress.com Знаменитости

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Свои талант и внешность она всегда воспринимала критически и называла себя «актрисой средних способностей». Но с такой оценкой не согласились зрители, которые встречали Валентину Талызину бурей оваций. Сегодня народной артистки России не стало. Хотя еще в январе она выходила на сцену Театра Моссовета в свой 90-летний юбилей в спектакле «Волки и овцы» и публично пообещала «еще пожить».

На сцену тянуло с детства

Фото: РИА «Новости»

Валентина Талызина родилась в Омске в семье работников торговли, которые вывезли маленькую девочку в белорусский город Барановичи. После начала Великой Отечественной войны маленькую Валю вместе с мамой эвакуировали в Сибирь в небольшое село, где она выросла. «Я была в тылу, поэтому скажу так: война — это нищета, одни чулки, одна юбка, одно пальто, одна шапка. Нехватка всего. Слава богу, мы выжили, у нас была кормилица — корова Зойка. Кончилась война, нищета осталась», — рассказывала Талызина. Впервые на сцену будущая звезда вышла еще во втором классе и исполнила песню о любви, которую услышала в одном из американских фильмов. Но за выбор репертуара маму школьницы раскритиковала руководитель эвакуированного детского дома из Ленинграда Александра Бейкер. «Она: „Вы такие-сякие, вы не понимаете воспитание!“ И я заболела. У меня была температура 39 — от переживаний. Три дня я лежала в лихорадке», — рассказывала Талызина. Этот случай настолько ударил по ее самооценке, что она решила забыть о сцене и после окончания школы поступила на экономический факультет Омского сельскохозяйственного института. Актерский талант требовал выхода и занятия в драмкружке вуза не могли удовлетворить настоящую актрису. Через два года учебы Талызина отправилась в Москву, где с первого же раза поступила в ГИТИС. На дипломном спектакле талантливую выпускницу заметила режиссер Театра Моссовета Ирина Анисимова-Вульф и пригласила в труппу.

Главная сцена в жизни

Фото: РИА «Новости»

Театр Моссовета стал для Валентины Талызиной первой и главной площадкой в ее работе. Молодая выпускница ГИТИСа оказалась в окружении настоящих корифеев. В то время там блистали Любовь Орлова, Ростислав Плятт, Вера Марецкая и вернувшаяся из Театра Пушкина Фаина Раневская. Главным режиссером был легендарный Юрий Завадский. Сначала молодой актрисе с ролями везло не сильно. Она попала в труппу к режиссеру Инне Данкман, которая посчитала Талызину не очень красивой, но отметила ее дивный голос и талант и заставила играть комсомолок. Также у бывшей выпускницы ГИТИСА сначала не сложились отношения с Раневской, которую Талызина боготворила. «Темперамент у Раневской был бешеный. Она в любую минуту могла вспыхнуть как спичка, и многим от нее доставалось. Она и меня поначалу невзлюбила, и это была пытка», — вспоминала народная артистка. Все изменилось после детского спектакля «Когда часы пробили полночь», где Талызина сыграла роль дочери Людоеда. На актрису обратила внимание Ирина Анисимова-Вульф, которую называли серым кардиналом театра. «Она меня пригласила на главную роль Зинаиды в свой спектакль по Достоевскому „Дядюшкин сон“. Мать моей героини играла Раневская. После этого она ко мне потеплела», — отмечала Талызина. За 67 лет в театре актриса сыграла более полусотни ролей. В последний раз она вышла на сцену в январе этого года в спектакле по пьесе Островского «Волки и овцы». Ее коллега актер Андрей Анкудинов в комментарии 360.ru рассказал, что сцена, в которой Талызина, игравшая роль Мурзавецкой, «стекала» с кресла и на коленях ползла к ногам партнера, игравшего Беркутова, каждый раз вызывала овации в зале. Талызиной было много лет, и у нее начались проблемы с ногами, что не мешало актрисе каждый раз впечатлять зрителя.

Легенда кино

Фото: Киноконцерн «Мосфильм»

Всесоюзная слава пришла к Талызиной через кино. Ее дебют на экране состоялся в 1963 году в фильме «Человек, который сомневается», где она снялась в роли следователя-практикантки. Но по настоящему народную любовь она получила за фильм «Зигзаг удачи», где сыграла приемщицу фотоателье Алевтину, которая в начале предстала перед зрителем в образе серой мышки, а в конце преобразилась в красавицу. Талызина вспоминала, что сначала на эту роль утвердили Алису Фрейндлих, но она забеременела дочкой Варварой и принять участие в съемках не смогла. «А я свою Ксюшу родила чуть позже, уже после выхода „Зигзага“. В роддоме у меня начался мастит, боль страшная, а никто ко мне не подходит. Наконец, позвали медсестру, она склонилась надо мной, узнала и давай хохотать: „Ой, это вы!“ — и дальше заливается», — делилась актриса. Она неоднократно подчеркивала, что очень благодарна режиссеру Эльдару Рязанову за все его фильмы, куда он ее приглашал сыграть. Свой голос Талызина использовала как один из главных актерских инструментов. Именно поэтому ее часто приглашали как актрису дубляжа для фильмов «Долгая дорога в дюнах» и «ТАСС уполномочен заявить». Даже мама дяди Федора говорит ее голосом. Про картину «Ирония судьбы, или С легким паром!» Талызина рассказывала, что на главную роль режиссер ее даже не рассматривал, несмотря на уговоры своих помощников. Он искал актрису с особой харизмой, которую нашел в Барбаре Брыльской, которую Талызина озвучила. В фильме актриса все же появилась, но в эпизодической роли школьной учительницы Вали — подруги главной героини. Спустя много лет Талызина резко высказалась о своих партнершах по фильму — Лии Ахеджаковой и Барбаре Брыльской, которых обвинила в предательстве и двуличии. «Ахеджакова бросила меня, не сыграв во второй части „Иронии судьбы“. Ее амбиции стали выше искусства, а ведь мы играли подруг», — отмечала актриса. Брыльску она назвал старой больной женщиной, которая ее оболгала еще во времена Советского Союза. «Якобы я не могла ее простить за то, что она получила государственную премию за роль, а я не получила. Чушь. Я — не сумасшедшая. В советское время никогда не поощряли актеров озвучки», — добавила Талызина Она не оставила без внимания и уехавшую из России Аллу Пугачеву. По ее словам, певица потеряла свой голос за то, что осталась жить во лжи. Теперь она просто «бабушка с белым париком».

Личная жизнь Валентины Талызиной

Фото: РИА «Новости»

Единственным мужем народной артистки Валентины Талызиной был художник Леонид Непомнящий. Они поженились в 1967 году, когда карьера актрисы шла в гору. Благополучия в семейной жизни не было из-за алкогольной зависимости главы семьи. «Я с ним не спилась только потому, что мой организм пятую рюмку уже не принимал. Все шло обратно. И потом у меня были мама, дочка — и компанию я ему составить не могла», — говорила Талызина. После 12 лет брака пара рассталась. Актриса осталась с дочерью Ксенией в Москве, а ее бывший супруг эмигрировал в Мексику. Актриса признавалась, что к ней приходили мужчины с предложениями о новом браке, но она решила не рисковать своим душевным спокойствием и остаться в одиночестве. Хотя попытки завести романы у Талызиной были. Она встречалась с актером Юрием Орловым, но быстро его оставила, сосредоточившись на воспитании дочери и работе. С браком не повезло и дочери актрисы Ксении, которая пошла по стопам матери и выбрала актерскую карьеру. На ее счету два развода и столько же неудачных романов. Ее дочь — внучка Валентины Талызиной Анастасия — прервала так называемое женское проклятие и счастлива в браке с актером Сергеем Новосадом. Она тоже выбрала актерскую профессию и снимается в кино и сериалах.

Причины смерти Валентины Талызиной

Фото: Ekaterina Tsvetkova / www.globallookpress.com

Самым страшным состоянием для себя актриса называла ненужность, с которой не готова была смириться. Она подчеркивала, что когда на время ушла из театра, то старалась себя уговаривать пожить спокойно. «Я всю жизнь завидовала провинциальным актерам. Они много играют и, конечно, большие профессионалы. Я играла мало. Не знаю почему. Никогда не ходила и не выбивала ролей. А потом я снималась в кино, была какая-то другая жизнь. Недавно подсчитала: у меня шесть лет не было новых ролей», — рассказывала Талызина в интервью 2018 года. Тогда она вернулась в Театр Моссовета для главной роли в спектакле «Васса Железнова». Через год ее трудоголизм обернулся инсультом. Несмотря на то, что родные все опровергали, журналисты узнали о госпитализации актрисы и последующей реабилитации. Театр Талызина не бросала даже во время поездок по врачам. «Я еще не наигралась», — заявляла она. Возраст и здоровье давали о себе знать. В марте этого года врачи диагностировали у актрисы серьезное заболевание. В больницу она не поехала и лечение проходила дома. В субботу, 21 июня, Театр Моссовета объявил, что Валентина Талызина умерла. Прощание с народной артисткой России пройдет на сцене ее родного театра в ближайший вторник, 24 июня.