Ее будут помнить, пока жив кинематограф. Коллеги поделились воспоминаниями о Людмиле Чурсиной
Партнеры по сцене поделились воспоминаниями о Людмиле Чурсиной
Людмила Чурсина ушла из жизни 10 июня 2026 года. По воспоминаниям коллег, в ней не было ни малейшего намека на звездную болезнь.Всегда предельно открытая, доверчивая, добрая, очень сердечная. Ее роли стали классикой советского и русского кино. Когда Людмила выходила на сцену, всегда раздавались длительные аплодисменты. Она находила особый творческий и человеческий контакт со зрителем.
«Уходит эпоха»
Александр Дик, актер Театра Советской армии, народный артист России провел рядом с Чурсиной в Театре Российской армии последние 20 лет.
По его словам, она была абсолютным тружеником, ее любимая присказка — «работа ума прибавит».
Это очень большая потеря, и человеческая, и творческая. Потому что актрисы такой индивидуальности, такого редкого обаяния, красоты и такого внутреннего содержания и света бывают очень нечасто на нашем театральном небосклоне.
Александр Дик
«Еще год назад мы вместе играли спектакль по американской пьесе „Два билета в Милан“, который пользовался огромным успехом у зрителей. Это история двух немолодых людей, которые на старости лет обрели вдруг свое личное счастье», — рассказал Дик 360.ru.
Ольга Филиппова и Янина Соколовская снимались с Людмилой Чурсиной в сериале «Райские яблочки».
«Она была очень интеллигентной, тонко чувствующей, приятной в общении. Всегда помогала, чему-то меня учила, и в то же время никогда не лезла с непрошеными советами», — вспоминает Филиппова.
«Замечательный человек, невероятной красоты женщина, выдающаяся актриса. Она крайне трепетно относилась к своей профессии и очень уважительно к партнерам. Уходит эпоха», — поделилась Соколовская.
Ксения Громова вместе с Чурсиной играла в драме «Мой муж — гений» роль супруги физика Льва Ландау в разные периоды жизни.
Громова вспоминает ее как человека редкого достоинства, с которого хочется брать пример.
Она была высокой, не в смысле роста, а в смысле благородства идей.
Ксения Громова
«Достояние кинематографа»
Лариса Лужина, актриса театра и кино, трижды работала с Людмилой Чурсиной на съемочной площадке.
«Честно говоря, для меня это очень сильный удар. Людмила была прекрасный человек, очень умная, отзывчивая. У нас были очень хорошие отношения, хотя мы не дружили семьями. Я недавно ее видела, она была в хорошей форме, очень красивая, все время работала на сцене», — поделилась она.
Актрисы снимались вместе несколько раз. Впервые встретились на съемках фильма «На семи ветрах», Лужина играла главную роль, Чурсина — эпизодическую, медсестру.
«Тогда я запомнила ее сибирячкой — крупной, с широкими бровями», — вспоминает она.
В 2012 году они снова встретились в сериале «Охота на гауляйтера», потом снялись в студенческой работе, когда решили помочь одному учащемуся.
«Людмила Чурсина — достояние нашего кинематографа. Ее очень любил зритель. Когда она шла по красной дорожке или выходила на сцену, ее встречали громом аплодисментов, многие в зале вставали. Дай бог, чтоб земля ей была пухом. Ее будут помнить долго, пока будут жить картины на экранах, пока жив кинематограф», — заключила Лужина.