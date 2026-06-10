Ее будут помнить, пока жив кинематограф. Коллеги поделились воспоминаниями о Людмиле Чурсиной

Людмила Чурсина ушла из жизни 10 июня 2026 года. По воспоминаниям коллег, в ней не было ни малейшего намека на звездную болезнь.Всегда предельно открытая, доверчивая, добрая, очень сердечная. Ее роли стали классикой советского и русского кино. Когда Людмила выходила на сцену, всегда раздавались длительные аплодисменты. Она находила особый творческий и человеческий контакт со зрителем.

По его словам, она была абсолютным тружеником, ее любимая присказка — «работа ума прибавит».

Александр Дик, актер Театра Советской армии, народный артист России провел рядом с Чурсиной в Театре Российской армии последние 20 лет.

Это очень большая потеря, и человеческая, и творческая. Потому что актрисы такой индивидуальности, такого редкого обаяния, красоты и такого внутреннего содержания и света бывают очень нечасто на нашем театральном небосклоне.

«Еще год назад мы вместе играли спектакль по американской пьесе „Два билета в Милан“, который пользовался огромным успехом у зрителей. Это история двух немолодых людей, которые на старости лет обрели вдруг свое личное счастье», — рассказал Дик 360.ru.

Ольга Филиппова и Янина Соколовская снимались с Людмилой Чурсиной в сериале «Райские яблочки».

«Она была очень интеллигентной, тонко чувствующей, приятной в общении. Всегда помогала, чему-то меня учила, и в то же время никогда не лезла с непрошеными советами», — вспоминает Филиппова.

«Замечательный человек, невероятной красоты женщина, выдающаяся актриса. Она крайне трепетно относилась к своей профессии и очень уважительно к партнерам. Уходит эпоха», — поделилась Соколовская.