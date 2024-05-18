Джереми Кларксон стал секс-символом Британии: как ему это удалось, кого он обошел, мнение сексолога | 360°

Знаменитости 18 мая 2024, 15:02 Джереми Кларксон стал самым сексуальным мужчиной Британии. Как ему это удалось? Сексолог Аксельрод: сексуальность мужчины определяется внутренней энергией PLANET PHOTOS / Supplied by PLANET PHOTOS / Global Look Press

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Телеведущий Джереми Кларксон, известный по автомобильному шоу Top Gear, второй год подряд стал самым сексуальным мужчиной Великобритании. Как седому журналисту с лишним весом удалось покорить британских женщин — в материале 360.ru.

Кто такой Джереми Кларксон

Джереми Кларксон — британский фермер, телеведущий, журналист, специализирующийся на автомобильной тематике. Он родился 11 апреля 1960 года в Донкастере.

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Кларксон получил широкую известность, когда стал ведущим Top Gear в 1988 году. С середины 90-х он регулярно появляется на британском телевидении со своими собственными шоу или в качестве гостя.

Журналист выпускал программы и книги по истории и технике. В 2007 году Кларксон получил премию National Television Awards.

РИА «Новости»

Кого обогнал в рейтинге Джереми Кларксон

Отметивший 64-летие Кларксон возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин Соединенного Королевства, составленный известным сайтом знакомств для замужних Illicit Encounters. В ежегодном опросе поучаствовали две тысячи женщин, которые оценили 50 звездных мужчин из списка по шкале от одного до 10 баллов.

Телеведущий получил впечатляющие девять очков. Он улучшил прошлогодний результат на один балл, обогнав звезду «Человека-паука» Тома Холланда. Третью строчку в списке занял принц Уильям.

На четвертом месте оказался главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт, пятую строчку занял актер Киллиан Мерфи, сыгравший в «Оппенгеймере». В десятку лидеров вошел Идрис Эльба, которому прочили роль Джеймса Бонда. Канадский актер Райан Рейнольдс потерпел провал, опустившись с четвертого на 26-е место.

В чем секрет Кларксона

Внутреннее сияние

Сексуальность мужчины определяется его внутренней энергией, рассказала 360.ru парный терапевт, сексолог Милана Аксельрод.

«Все люди с определенным потенциалом энергии, сексуальности и темпераментом, заданным природой. Энергия всегда чувствуется. Мужчина, полный энергии, — это творчество, это уверенность, это харизма, это тяга к жизни. Сексуальность — это же не только про секс. Это набор качеств», — объяснила специалист.

Многие представители сильного пола в возрасте Кларксона уверенно стоят на ногах. Кроме того, большую роль играет хорошее чувство юмора, обаяние и улыбка, что может быть вообще никак не связано с реальными возможностями мужчины в постели.

Сексолог привела в пример актера Владимира Машкова — многие россиянки сочли бы его более сексуальным, чем плеяду молодых артистов.

«Взрослый мужчина несет в себе опыт своих побед, как любовных, романтических, так и карьерных успехов и достижений. А это очень привлекает», — подчеркнула Аксельрод.

Еще один пример российского секс-символа — Дмитрий Нагиев. Он тоже будет занимать лидирующие позиции в топах по мнению женщин, несмотря на свой немолодой возраст.

Это то, что идет изнутри, какое-то сияние. Это мужское либидо, потенциал, который он еще готов реализовывать и реализует. Милана Аксельрод сексолог

РИА «Новости»

Привет, папа

Существует психологический аспект, из-за которого женщины считают подобных Кларксону мужчин сексуальными. У многих представительниц прекрасного пола в детстве не было заботливого, здорового отца, который бы не злоупотреблял алкоголем или не изменял матери.

«И женщины очень часто проецируют на мужчину долю этого любимого отца. <…> Из психологии 100% могу сказать, что, когда мы выбираем относительно себя более взрослого мужчину, на 20, на 30 лет, — это „привет, папа“», — объяснила Аксельрод.

По ее словам, в Великобритании не все в порядке с семейной целостностью. Поэтому англичанки на бессознательном уровне выбирают зрелого, понятного мужчину.

Интересные и спорные вопросы заключаются в том, что означает сексуальность для британских женщин.

«Там конкретно секс-секс, „я его хочу“, или это про чувство юмора, заботу, надежность? Плюс популярность, или он как-то улыбается, добро смотрит», — сказала сексолог.

Аксельрод усомнилась в том, что кто-то выберет Кларксона секс-символом, если убрать в сторону весь набор его достижений, успехи, творческий потенциал и чувство юмора.

РИА «Новости»

Что сказали британки о Кларксоне

В социальных сетях британские женщины признались, что действительно считают Кларксона сексуальным. Представительницам прекрасного пола нравятся его уверенность, успешность и чувство юмора. Внешность они поставили на второе место. Комментарии британок опубликовало издание Metro.

— «Я люблю его! Всегда любила. Он смешной, остроумный и невероятно успешный».

— «Мне действительно нравится Джереми Кларксон. Сексуальный ли он в традиционном смысле? Конечно, нет. Но он такой остроумный и успешный, я бы с удовольствием провела с ним день».

— «Только дурочки судят по внешности и телу. Кларксон уверен в себе и умен. Он очень забавный — хороший парень во всех отношениях. Это сексуально».

— «Почему Кларксон выиграл? Потому что он забавный и говорит то, что думает, а не просто загорелый и безмозглый красавчик».