Назван самый сексуальный мужчина Великобритании | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 12:23 Назван самый сексуальный мужчина Великобритании Телеведущего Кларксона признали самым сексуальным мужчиной Великобритании Dennis Van Tine / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Второй год подряд рейтинг самых сексуальных мужчин Великобритании и Ирландии возглавляет ведущий «Топ Гира» и «Фермы Кларксона» Джереми Кларксон. Соответствующее исследование провел сайт знакомств Illicit Encounters.

Две тысячи женщин поучаствовали в ежегодном опросе сервиса и оценили 50 знаменитых мужчин по десятибалльной шкале.

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На втором месте в топе самых сексуальных мужчин оказался актер Том Холланд. Замкнул тройку лидеров принц Уэльский Уильям. Четвертую строчку занял актер Киллиан Мерфи, на пятом месте расположился актер Идрис Эльба.

«Кларксон и его ферма — это что‑то вроде Ноева ковчега. Мы все знаем о его дерзком характере, но последняя серия его шоу показала, что он может затронуть сердечные струны, и, очевидно, его фермерский образ продолжает заставлять сердца биться», — отметила представитель сайта Джессика Леони.

Она предположила, что в 2025 году Кларксон станет лидером рейтинга в третий раз.

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