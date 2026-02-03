Сегодня 14:38 «Стандарты, Ксюх, как у Трампа»: почему интервью Собчак похоронило репутацию Гордон 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Адвокаты

Ксения Собчак

Интервью

В минувший понедельник, 2 февраля, на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» вышло трехчасовое интервью с юристом Екатериной Гордон. Вышло и сразу же стало, пожалуй, одним из главных видео недели — собеседница Ксении буквально уничтожила себя в эфире. Зрители назвали происходящее в кадре хабальством. Чем закончился выпендреж Гордон перед Собчак — в материале 360.ru.

«Гордониха приперлась ко мне на вьюху» По словам журналистки, беседа с юристом оказалась сложной и напряженной — Гордон известна своей прямолинейностью. «Судя по тому, что юрист Екатерина Гордон называет меня то „Собчачкой“, то „Собчакидзе“ (видимо, ее аудитории это нравится), свой пост в век постмодерна я тоже должна была бы начать так: „Гордониха приперлась ко мне на вьюху“. Но я так говорить не буду, потому что вкус — дело субъективное. Вы меня знаете, по мне так лучше послать, чем коверкать фамилии», — заявила Собчак в личном блоге. Также журналистка отметила, что интервью было связано с материалами о разводе Товстиков, где много внимания уделялось работе юристов и их взаимодействию с клиентами.

Фото: РИА «Новости»

С чего все началось В конце прошлого года Елена Товстик дала Собчак скандальное интервью, в котором раскрыла сокровенные повороты при разводе с миллиардером Романом, заодно прошлась и по Гордон. После этого юрист записала видеообращение журналистке с требованием ответить на три вопроса на детекторе лжи. «У меня к тебе ровно три вопроса. Отвечаешь на детекторе — и я зимой иду к тебе в купальнике. Нет? Так знай свое убогое место!» — говорила Гордон. Вопросы касались дела Товстиков, ДТП в Сочи с Собчак в 2021 году и нескольких членов ее команды, которые сидят в тюрьме.

Фото: elenatovstik / Соцсети

В чем Гордон обвинила Собчак Темой большого интервью, на которое удалось попасть Гордон, стал скандал с Товстиками. Юрист защищала Елену во время развода. При этом бывшая жена богача, ушедшего от своей многодетной жены к супруге Дмитрия Диброва, во время своей беседы с Собчак обвиняла Гордон в шантаже — якобы та угрожала слить интимные фото экс-супруги бизнесмена, если Товстик не продолжит работу с ней. Собчак зачитала фрагменты переписки Гордон с Товстик и привела юристку в ярость. «Ты сделала псевдожурналистское расследование, в котором слушала чужие эсэмэски выборочно. Я не считаю это журналистским расследованием. Я считаю, что это локальная подлость», — огрызнулась Гордон.

Фото: katyagordon. ru/Global Look Press / www.globallookpress.com

Она подтвердила, что ее клиентке заплатили за интервью миллион рублей. Собчак считает, что Гордон склонна искать внешние причины «проблем» и редко признает свои ошибки. Например, во время беседы Екатерина призналась в провале адвокатского экзамена. «Первая попытка была несправедливой. Я защищала супругу и детей Артема Чайки. И Артем мне лично сказал: „Кать, в этой стране ты адвокатом не будешь!“» — поделилась Гордон. Но сейчас она не считает Чайку виновником ее неудач.

Сейчас никто не противодействует мне в получении статуса. Слава Богу, что я туда не пошла. Екатерина Гордон

Собчак не медлила с ответом. «И я горжусь, что к третьему часу разговора Екатерина вдруг очень искренне говорит: „Слава Богу, что я туда не пошла“. Уверена, придет время — Катя усомнится еще и в чипировании, и в мировом заговоре богатейших семей», — с иронией заметила журналистка.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Почему зрители не смогли досмотреть интервью Итогом трехчасовой беседы, судя по комментариям к видео, стала катастрофа для репутации юриста. Зрители одним словом описали интервью Гордон Собчак: «хабальство». «Примерно такие ощущения испытывает каждый второй зритель, рискнувший включить эту запись — как будто болгарка работает три часа в закрытой комнате», «Ничего себе сериал! Трехсерийная драма, мелодрама, трагедия, главное, чтобы до ужасов не дошло», — делились участники обсуждения. Были и те, кто признался, что смотреть выпуск было очень тяжело, потому что Гордон много перебивает ведущую, закапывая себя все больше и больше.

Сама юрист после эфира заявила, что ее задачей было заиноагентить и сделать Собчак оппозиционеркой. Она напомнила про мужа журналистки — режиссера Константина Богомолова. «Когда ты задавала полуоппозиционные вопросы, ты в курсе, что у твоего мужа Богомолова было в жизни? Он на митингах работал… Двойные стандарты, Ксюх, как у Трампа», — сказала она.