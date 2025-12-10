Долина заявила, что спорная квартира была основным местом жительства ее семьи

Фото: РИА «Новости»

Певица Лариса Долина в суде сообщила, что спорная квартира в центре Москвы была основным местом жительства ее семьи. Об этом написало РИА «Новости».

«В обоснование требований… [Долина] ссылалась на то, что в отношении нее на протяжении нескольких месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на квартиру, являющуюся основным местом жительства для нее и членов ее семьи», — сказано в официальных судебных документах.

Также в материалах дела указано, что Долина при совершении сделки по продаже квартиры считала, что участвует в «спецоперации» правоохранителей по выявлению и поимке преступников.

Также Долина заявила, что покупательница Полина Лурье не проявила бдительности при покупке недвижимости. Она не учла все важные обстоятельства сделки, которые явно указывали на возможное искажение воли истца.

