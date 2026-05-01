Виноват коронавирус? Дочь Николая Дроздова раскрыла, что повлияло на поведение ее отца

Телеведущий и ученый Николай Дроздов завершил телевизионную карьеру и практически перестал контактировать с людьми из-за развившегося страха перед инфекциями. Что произошло — в материале 360.ru.

Что произошло с Николаем Дроздовым

Как утверждают источники телеграм-канала Mash, причиной тотального затворничества Николая Дроздова стала верминофобия, обострившаяся на фоне онкологического заболевания. Из-за панического страха перед вирусами знаменитый биолог буквально забаррикадировался в своей квартире.

Ученый отклоняет любые предложения о съемках, корпоративных мероприятиях и дружеских встречах. Взаимодействие с окружающими он свел к абсолютному минимуму. Журналисты утверждают, что организм Николая Дроздова очень уязвим. Даже банальная простуда или переутомление способны привести к резкому ухудшению его состояния.

Последние полгода Дроздов почти не выходит на улицу. Он отказывается от любых коммерческих проектов и вместе с супругой живет только на пенсию.

Дочь Николая Дроздова объяснила поведение отца

В беседе с 360.ru дочь ученого Елена Дроздова предположила, что на ее отца повлиял коронавирус.

«Столько страхов и паники, что многие мои молодые друзья стали страдать паранойей от любого чиха, и до сих пор это продолжается. Мои знакомые при любой болячке или недомогании, страшно паникуют, раздувают любую проблему и надумывают несуществующее. Чуть что и вызывают скорую, страдают паническими атаками. <… > на папу тоже повлияло, но это не связано с текущими проблемами со здоровьем», — рассказала собеседница 360.ru.

Дочь телеведущего добавила, что ее отец занимается своим здоровьем, как и ее мать. После операции его двигательные функции несколько пострадали, но работа с тренером дает свои результаты.