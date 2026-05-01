Виноват коронавирус? Дочь Николая Дроздова раскрыла, что повлияло на поведение ее отца
Дочь Николая Дроздова раскрыла, как на поведение ее отца повлиял коронавирус
Телеведущий и ученый Николай Дроздов завершил телевизионную карьеру и практически перестал контактировать с людьми из-за развившегося страха перед инфекциями. Что произошло — в материале 360.ru.
Что произошло с Николаем Дроздовым
Как утверждают источники телеграм-канала Mash, причиной тотального затворничества Николая Дроздова стала верминофобия, обострившаяся на фоне онкологического заболевания. Из-за панического страха перед вирусами знаменитый биолог буквально забаррикадировался в своей квартире.
Ученый отклоняет любые предложения о съемках, корпоративных мероприятиях и дружеских встречах. Взаимодействие с окружающими он свел к абсолютному минимуму. Журналисты утверждают, что организм Николая Дроздова очень уязвим. Даже банальная простуда или переутомление способны привести к резкому ухудшению его состояния.
Последние полгода Дроздов почти не выходит на улицу. Он отказывается от любых коммерческих проектов и вместе с супругой живет только на пенсию.
Дочь Николая Дроздова объяснила поведение отца
В беседе с 360.ru дочь ученого Елена Дроздова предположила, что на ее отца повлиял коронавирус.
«Столько страхов и паники, что многие мои молодые друзья стали страдать паранойей от любого чиха, и до сих пор это продолжается. Мои знакомые при любой болячке или недомогании, страшно паникуют, раздувают любую проблему и надумывают несуществующее. Чуть что и вызывают скорую, страдают паническими атаками. <… > на папу тоже повлияло, но это не связано с текущими проблемами со здоровьем», — рассказала собеседница 360.ru.
Дочь телеведущего добавила, что ее отец занимается своим здоровьем, как и ее мать. После операции его двигательные функции несколько пострадали, но работа с тренером дает свои результаты.
В возрасте восстановление идет не быстро, увы, но мама отметила, что стала легче ходить по лестницам. У нее, конечно, не было операции на колене. Надеюсь, что и папа тоже подтянется. Главное, что они не сдаются, занимаются здоровьем и адаптированно спортом, и с тренером, и дома.
Елена Дроздова
Летом 2025 года Николаю Дроздову сделали операцию на колене. Уже осенью ученый начал заниматься спортом с тренером для реабилитации.