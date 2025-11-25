Николай Дроздов начал заниматься с тренером после операции

Ведущий Николай Дроздов чувствует себя намного лучше и продолжает восстанавливаться после перенесенной летом операции. Об этом Telegram-каналу Mash заявила жена зоолога Татьяна Дроздова.

По ее словам, он два раза в неделю укрепляет мышцы на специальных тренажерах с тренером. От лекарств Дроздов полностью отказался, ведет здоровый образ жизни и соблюдает диету с большим количеством белка.

Несмотря на серьезное падение уровня гемоглобина летом, последние анализы ведущего демонстрируют нормальные показатели. Чтобы поддерживать здоровье, Дроздов принимает витамин D и цинк.

Ранее канал сообщал о госпитализации зоолога из-за онкологического заболевания и язвы кишечника. Ему пришлось пройти лечение в двух больницах, колоть гормоны и постоянно контролировать показатели.

Источник Mash утверждал, что до этого ведущему диагностировали воспаление поджелудочной железы. Его выписали после полутора недель лечения.