«Все украшения цепляла и хватала». Внебрачная дочь Лиепы раскрыла правду о наследстве
Актриса Мария Лиепа-Шульц, внебрачная дочь народного артиста СССР Мариса Лиепы, раскрыла правду о наследстве, которое досталось ей от отца. Знаменитость рассказала об этом в популярном телешоу.
Родственница великого танцора выступила в программе «Звезды сошлись». Она появилась в студии с кольцом на пальце — Лиепа-Шульц унаследовала украшение от отца. Также актриса получила от папы квартиру в Москве ювелирные изделия.
«Все, что осталось от папы, так и осталось, и квартира четырехкомнатная, в которой я живу. <… > Когда я была маленькой, я все украшения цепляла и хватала. Он говорил: „Когда вырастешь, будешь носить“», — отметила артистка.
Она напомнила, что отец не успел жениться на ее матери. Во время подготовки к свадьбе танцор балета попал в больницу — оттуда он уже не вернулся.
Мария появилась на свет, когда Лиепа был в отношениях с Евгенией Шульц. Также у артиста есть двое детей от первого брака — Андрис и Илзе. Их мать — Маргарита Жигунова.
Почему Лиепа рано ушел из жизни
Марис Лиепа попал в балетный класс по настоянию отца, которого беспокоило худощавое и не очень крепкое телосложение сына. Сам мальчик откровенно скучал на занятиях и начал их прогуливать. Мать, сильно увлекавшаяся балетом, нашла нужные слова и убедила Мариса остаться в танцах.
Лиепа стал не только прекрасным танцовщиком, но и очень красивым мужчиной. Его внешность, безупречный стиль и манера общения буквально сводили с ума неискушенных советских женщин. Он одним из первых мужчин в СССР стал носить длинную шубу.
Артисту отказали в должности главного балетмейстера в Риге, после чего жизнь потерла для Лиепы смысл. Он впал в глубокую депрессию. Эта ситуация могла подорвать здоровье артиста.
Марис Лиепа скоропостижно скончался 26 марта 1989 года в возрасте 52 лет в машине скорой помощи. Причиной смерти стал инфаркт — сердце оказалось слабым местом артиста, и судьба ударила по нему. На прощание с танцором пришло огромное количество людей. Траурная церемония состоялась с стенах Большого театра, который он сильно любил.