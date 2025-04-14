«Все украшения цепляла и хватала». Внебрачная дочь Лиепы раскрыла правду о наследстве

Актриса Мария Лиепа-Шульц, внебрачная дочь народного артиста СССР Мариса Лиепы, раскрыла правду о наследстве, которое досталось ей от отца. Знаменитость рассказала об этом в популярном телешоу.

Родственница великого танцора выступила в программе «Звезды сошлись». Она появилась в студии с кольцом на пальце — Лиепа-Шульц унаследовала украшение от отца. Также актриса получила от папы квартиру в Москве ювелирные изделия.

«Все, что осталось от папы, так и осталось, и квартира четырехкомнатная, в которой я живу. <… > Когда я была маленькой, я все украшения цепляла и хватала. Он говорил: „Когда вырастешь, будешь носить“», — отметила артистка.

Она напомнила, что отец не успел жениться на ее матери. Во время подготовки к свадьбе танцор балета попал в больницу — оттуда он уже не вернулся.

Мария появилась на свет, когда Лиепа был в отношениях с Евгенией Шульц. Также у артиста есть двое детей от первого брака — Андрис и Илзе. Их мать — Маргарита Жигунова.