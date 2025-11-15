Рубанула правду. Дочь Киркорова раскрыла суть Пугачевой: почему назвала ее детей несчастными?
kp.ru: дочь Киркорова назвала Аллу Пугачеву неприятным ей человеком
Юная дочь Филиппа Киркорова неожиданно и резко дистанцировалась от имени, которое когда-то связывало ее с Аллой Пугачевой. Виктория заявила, что «ей неприятен этот человек», пресса интерпретировала ее высказывание как попытку выйти из тени Примадонны и вернуть себе собственную идентичность.
Двойное имя дочери поп-короля
История с именем дочери Филиппа Киркорова долгие годы казалась частью его большой личной саги. Алла — дань уважения Пугачевой, Виктория — имя матери артиста.
Красивый символ, но пресса сочла, что такая смысловая нагрузка может превратиться для ребенка в постоянное напоминание о чужих отношениях и публичных ожиданиях.
Алла-Виктория родилась от суррогатной матери. Виллу для девочки в Майами Киркоров искал вместе с близким другом, Николаем Басковым. Девочка рано вышла на сцену, но по стопам знаменитого отца пока не пошла.
Учится она в частной школе в Дубае. Сюда перевез ее Киркоров, чтобы оградить ее от надоедливых вопросов сверстников. Однако уже в 2024 году подросток вернулась в Россию, где вновь всплыла история с двойным именем.
Мне неприятен этот человек
Предположительно, именно этот навязанный образ и мог стать причиной внутреннего сопротивления подростка. По разным источникам, негативно о Пугачевой Алла-Виктория высказалась то ли на закрытой светской вечеринке, то ли в социальных сетях.
Известно, что девочка активно отвечает поклонникам на комментарии. Минувшей весной она и в самом деле прошлась по детям Пугачевой, сочтя их несчастными — из-за того, что им приходится заниматься музыкой.
На вопрос о самой Примадонне подросток ответила коротким «фу».
Газета kp.ru утверждает, что Аллу-Викторию раздражали комментаторы. Они сравнивали ее с двойняшками Аллы Пугачевой и называли их более красивыми и воспитанными.
В ответ подросток спросила, как она, по мнению комментаторов, связана с детьми Примадонны. Алла-Виктория рассказала, что ей все равно, как те живут. И добавила, что в отличии от них, ее детство было счастливым.
Также газета приводит и высказывание Аллы-Виктории о самой Пугачевой.
«Мне неприятен этот человек», — сказала, как предполагает пресса, Алла-Виктория Киркорова.
Девочка со сложным характером
Алла-Виктория Киркорова известна как девочка со своеобразным характером. На комментарии подписчиков она часто реагирует достаточно остро.
Не так давно Филиппа Киркорова заподозрили в романе с Ольгой Бузовой. Фолловеры Аллы-Виктории забросали девочку вопросами и насмешками, многие интересовались, готова ли она к новой мачехе.
«Ты издеваешься? Я много раз писала, что не надо мне об этом напоминать», — отреагировала Алла-Виктория, по версии издания eg.ru.
В социальных сетях Алла-Виктория нередко шутит и над отцом. Она несколько раз пародировала известную историю с розовой кофточкой и журналисткой, а также подшучивала над связью Киркорова со скандалом вокруг P.Diddy.
Пресса также допускала, что дочь Киркорова подумывает убрать из жизни двойное имя и остаться просто Викторией. Однако пока в ее социальных сетях ничего не изменилось, здесь она по-прежнему ведет страницы как Алла-Виктория Киркорова.
Для Киркорова, который долгие годы подчеркивал особую связь с Пугачевой, такое решение дочери может стать болезненным. Однако он вряд ли пойдет наперекор желаниям любимого ребенка — известно, что певец любит ее баловать.
Издание АБН 24 утверждало, что Алла-Виктория получила доступ к отцовским финансам и с удовольствием тратит миллионы на известные бренды.