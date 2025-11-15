Рубанула правду. Дочь Киркорова раскрыла суть Пугачевой: почему назвала ее детей несчастными?

Юная дочь Филиппа Киркорова неожиданно и резко дистанцировалась от имени, которое когда-то связывало ее с Аллой Пугачевой. Виктория заявила, что «ей неприятен этот человек», пресса интерпретировала ее высказывание как попытку выйти из тени Примадонны и вернуть себе собственную идентичность.

Двойное имя дочери поп-короля

История с именем дочери Филиппа Киркорова долгие годы казалась частью его большой личной саги. Алла — дань уважения Пугачевой, Виктория — имя матери артиста.

Красивый символ, но пресса сочла, что такая смысловая нагрузка может превратиться для ребенка в постоянное напоминание о чужих отношениях и публичных ожиданиях.

Алла-Виктория родилась от суррогатной матери. Виллу для девочки в Майами Киркоров искал вместе с близким другом, Николаем Басковым. Девочка рано вышла на сцену, но по стопам знаменитого отца пока не пошла.

Учится она в частной школе в Дубае. Сюда перевез ее Киркоров, чтобы оградить ее от надоедливых вопросов сверстников. Однако уже в 2024 году подросток вернулась в Россию, где вновь всплыла история с двойным именем.

Мне неприятен этот человек

Предположительно, именно этот навязанный образ и мог стать причиной внутреннего сопротивления подростка. По разным источникам, негативно о Пугачевой Алла-Виктория высказалась то ли на закрытой светской вечеринке, то ли в социальных сетях.

Известно, что девочка активно отвечает поклонникам на комментарии. Минувшей весной она и в самом деле прошлась по детям Пугачевой, сочтя их несчастными — из-за того, что им приходится заниматься музыкой.

На вопрос о самой Примадонне подросток ответила коротким «фу».