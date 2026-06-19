Дюжев признался, что считает свое 32-е место в праймериз «Единой России» хорошим результатом

Известный российский актер Дмитрий Дюжев, чье имя прочно ассоциируется с культовым сериалом «Бригада», впервые публично прокомментировал свое участие в политической жизни страны. В эксклюзивном комментарии для «Газеты.Ru» артист поделился впечатлениями от результатов предварительного голосования партии «Единая Россия», где он занял 32-е место.

Для Дюжева, который впервые вступил на этот путь, такой результат стал не просто цифрой в протоколе, а поводом для серьезного анализа и поводом для благодарности своим избирателям.

Своими мыслями актер поделился на светском мероприятии — премьере фильма «Где ты?» в Мастерской «12» Никиты Михалкова. Именно там, в неформальной обстановке, он рассказал о своих первых шагах в политике и планах на будущее. По словам Дюжева, участие в праймериз стало для него важным опытом, который показал, что для достижения более весомых результатов необходима тщательная и всесторонняя подготовка. Он признал, что в следующий раз намерен подойти к процессу более основательно.

«Я благодарю партию „Единая Россия“, которая дает возможность всем гражданам Российской Федерации попробовать свои силы в предложениях, инициативах, в желании изменить нашу страну к лучшему. Я попробовал. Из 300 мест я занял 32-е место, очень хорошее количество голосов. Я благодарю каждого, кто за меня проголосовал в этот период. Надеюсь, что в будущем подготовлюсь более тщательно», — сказал журналистам Дюжев.

Результаты предварительного голосования, итоги которого были подведены в начале июня, показали, что за актера было отдано 2701 голос. Сам артист не скрывал своих мотивов: он принял решение баллотироваться, руководствуясь желанием внести свой вклад в улучшение жизни россиян. Хотя на момент участия он не раскрывал детальных пунктов своей программы, его основной посыл был сосредоточен на идее служения обществу и стремлении к позитивным переменам.

Интересной деталью завершившихся праймериз стала победа не профессионального политика, а представителя медийной индустрии. Первое место по итогам голосования занял блогер Саша Стоун. Его триумф во многом обусловлен колоссальной популярностью в социальных сетях и узнаваемостью среди молодой аудитории. Широкую известность Стоун получил после участия в реалити-шоу «Звезды в Африке», а его личная жизнь, в частности романы с известными артистками Валей Карнавал и Надеждой Сысоевой, активно обсуждалась в СМИ и способствовала росту его узнаваемости.