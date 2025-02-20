«Тусуются мои малыши». Дети Брухуновой и Петросяна отдыхают за границей без родителей

Дети юмориста Евгения Петросяна и его пятой жены Татьяны Брухуновой отдыхают за границей без родителей. Снимок четырехлетнего сына и годовалой дочери их мать опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Тусуются мои малыши», — подписала снимок Татьяна.

На опубликованной фотографии мальчик широко улыбается и катит младшую сестру в тележке для покупок.

Ранее супруга сатирика заявляла, что она не считает себя «суперматерью» и порой не уделяет детям достаточно времени. Однако жена Петросяна не видит ничего зазорного в том, чтобы привлекать помощников к заботе о детях. С воспитанием сына и дочери ей помогает муж, няня и мама.

Осенью прошлого года жена юмориста опубликовала в соцсети фото, на котором предстала беременной, чтобы поставить точку в спорах о том, кто родил ее дочь — она или суррогатная мать.

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