История одного поцелуя. Что связывало Юрия Гагарина и Джину Лоллобриджиду

Он — первый космонавт, по которому вздыхали все женщины в мире, она — западная кинозвезда, признанная самой красивой женщиной в мире. Их единственная встреча и невинный поцелуй в щеку вызвал шквал слухов и самых разных домыслов. Что связывало Юрия Гагарина и Джину Лоллобриджиду — в материале 360.ru.

Изменивший мир Главным событием 1961 года стал полет человека в космос. Имя Юрия Гагарина гремело по всему миру. Первый космонавт объехал десятки стран и везде его встречали как героя. Полет Гагарина в космос изменил мир. Его любили и обожали, и не только за мужество и отвагу, но и за его обаяние и простоту в общении. Миллионы женщин мечтали увидеть его озорную улыбку. Среди поклонниц — как простые женщины, так и мировые звезды.

«Мне нет дела до Хрущева» Итальянская звезда Джина Лоллобриджида приехала в Москву на Международный кинофестиваль. Актрису любили в Советском Союзе еще со времен ее успеха в картине «Фанфан-Тюльпан». Гостей встречала министр культуры СССР Екатерина Фурцева, она лично поинтересовалась у Лоллобриджиды, с кем из известных советских людей она хотела бы познакомиться. «Они явно ожидали, что я назову фамилию Хрущева, но мне до его персоны не было никакого дела. Я попросила Екатерину Фурцеву познакомить меня с Гагариным. Она это устроила. В его улыбку и озорной взгляд хоть немножко, но были влюблены тогда все женщины планеты. И я не стала исключением», — вспоминала этот эпизод итальянская актриса.

Фурцева устроила встречу кинодивы с первым космонавтом: на приеме в честь зарубежных гостей Юрий Гагарин был почетным гостем. Лоллобриджида не скрывала, что, как и миллион других женщин, была влюблена в красивого советского космонавта, в его обаятельную улыбку и озорной взгляд. При личной встрече актриса смотрела на своего кумира влюбленными глазами, не удержалась и поцеловала Гагарина в щеку. Советские чиновники не ожидали такого эмоционального поступка от пылкой итальянки, но западные фотографы зафиксировали кадры, они разлетелись по всему миру и породили массу слухов и домыслов.

«Таких, как вы, нет» На самом деле эта встреча была единственной, не считая прогулки по Москве. Актриса позже призналась, что тот вечер был для нее волшебным, она испытывала эйфорию просто от того, что Гагарин рядом. Космонавт на прощание подарил Лоллобриджиде свою фотографию с дарственной надписью на обороте: «Я видел много звезд на небе. Но таких, как вы, нет».

Мировые СМИ раздули из невинного поцелуя целую историю. Гагарину и Лоллобриджиде приписали роман. Якобы звезда тайно пробиралась в номер космонавта через окно. И что парочка встречалась не только в Москве, но и в Париже и Нью-Йорке, используя как прикрытие заграничные поездки Гагарина. Актриса позже призналась, что та встреча в Москве была первой и последней, между ними не было отношений, только теплые воспоминания друг о друге. Подаренную Гагариным фотографию итальянка хранила и иногда целовала выцветший снимок.

Гагарин и женщины Гагарин и королева Жена космонавта — Валентина Гагарина — была скромной медсестрой, ей пришлось мириться с популярностью супруга. Везде, где он появлялся, Гагарин производил фурор. Девушки атаковали его на улицах и на приемах, пытались поцеловать или хотя бы оторвать пуговицу от мундира.

Юная британка даже смогла повторить фокус Лоллобриджиды с поцелуем. Во время визита в Великобританию Гагарина встречающие выстроились у Букингемского дворца живым коридором. Всем хотелось дотронуться до легенды хоть одним пальцем. Одна из девушек прорвалась сквозь толпу и поцеловала Гагарина в щеку. Молодая англичанка заявила тогда журналистам, что вошла в историю: стал первой английской девушкой, которая поцеловала космонавта. «Я решилась на это сразу, как только его увидела — он стал самым первым из тех, кто заставил затрепетать мое сердце», — заявила 23-летняя Оливия Брайден.

Во время ланча с королевой Елизаветой II произошло несколько конфузов. Гагарин не был обучен королевскому этикету и не умел пользоваться всеми столовыми приборами. Но космонавт не растерялся — взял ложку, положил в свою тарелку салат и с улыбкой сказал: «Давайте есть по-русски! » Королева поддержала его, тоже взяла ложку и обратилась к гостям: «Господа, давайте есть по-гагарински! ». Во время чаепития Гагарин выловил из чашки дольку лимона и съел его. Елизавета II и тут поддержала гостя, сделав то же самое. После ланча королева позволила себе еще одну вольность, нарушив этикет. Монарху запрещено фотографироваться с обычными людьми, но Елизавета II сама предложила Гагарину сделать совместный снимок. «Я сфотографировалась с небесным, то есть неземным человеком, так что этикет я не нарушила», — пояснила королева журналистам.

Гагарин и его «романы» Вокруг Гагарина ходило много слухов, в том числе о его якобы романах с женщинами. Долгое время ему приписывали связь с певицей Эдитой Пьехой. Они познакомились в Переделкино на одной из встреч с чаепитием и игрой в баскетбол. Пьеха подвернула ногу и Гагарин «транспортировал» ее в медпункт. Есть фотография, где Гагарин, смеясь, тащит на спине певицу.

«Юрий Алексеевич подошел ко мне, взгромоздил себе на спину и поволок меня в медпункт. Думали, что что-то страшное у меня. К счастью, оказалось, что просто вывих ноги. Меня потом спрашивали: „Как же так, вас Юрий Алексеевич нес, он же меньше ростом?“. Я говорю: „Да, но он же космонавт! Ему это ничего не стоило!“ А про мой с ним роман, вы что? Нет, конечно», — рассказала позже артистка. Также Гагарину приписывали роман с актрисой Светланой Светличной. Позже она рассказала о причинах этих слухов.

«Юрий Алексеевич Гагарин был не то что поклонником, он просто симпатизировал мне. Перед поездкой в составе советской делегации в Чили (где я была единственной женщиной!) меня пригласили в ЦК комсомола Украины „на инструктаж“, а там оказался и Юрий Алексеевич. После возвращения из Сантьяго нас отправили в один из домов отдыха, и Гагарин тоже поехал. Мы играли в баскетбол, волейбол, прекрасно проводили время», — поделилась актриса. Светличная рассказала, как Гагарин пригласил ее с мужем в свой загородный дом. По ее словам, космонавт считал, что Владимиру очень повезло с женой, а ей очень льстили эти слова.

Народная молва приписала Гагарину роман с Валентиной Терешковой. Они познакомились в декабре 1961 года. Терешкова состояла в отряде подготовки космонавтов. Она призналась, что в Гагарина были влюблены все женщины из отряда — у него была ослепительная улыбка. Терешкова называла первого космонавта солнечным человеком.

«Моя Валюша» Гагарин женился еще до своего полета в космос. Он был курсантом Оренбургского летного училища, она — медсестрой. На тот момент полета у пары уже было двое детей, младшая дочь родилась незадолго до знаменитого «Поехали!». Гагарин очень любил «свою Валюшу», он признавался, что в ней ему нравилось все.

«Все мне нравилось в ней: и характер, и небольшой рост, и полные света карие глаза, и косы, и маленький, чуть припудренный веснушками нос. Многое нас связывало с Валей. И любовь к книгам, и страсть к конькам, и увлечение театром. Бывало, как только получу увольнительную, сразу же бегу к Горячевым на улицу Чичерина, да еще частенько не один, а с товарищами. А там нас уже ждут. Как в родном доме, чувствовал я себя в валиной семье», — признавался Гагарин.

После полета в космос у Гагарина началась другая жизнь, ему пришлось много ездить по миру. А «его Валюше» пришлось привыкать к повышенному вниманию женщин к ее мужу. Позже Валентина Гагарина рассказывала, что всегда верила своему супругу. И осталась ему верна даже после его смерти. Валентина не вышла замуж, хоть и пережила своего мужа на 50 лет.