«Если что случится, не убивайся с горя». Как жила вдова Гагарина, потеряв единственную любовь

Фото: РИА «Новости»

Шесть лет назад, 17 марта 2020 года, не стало вдовы первого космонавта Юрия Гагарина — Валентины. Она пережила мужа на полвека, но его место в ее сердце так никто и не занял. О том, как жила Валентина Гагарина, — в материале 360.ru.

От первого свидания до свадьбы

Валентина Горячева (девичья фамилия Гагариной) родилась в Оренбурге в 1935 году в семье шеф-повара санатория и домохозяйки. Семья была многодетной: три мальчика и три девочки, Валентина была младшим ребенком. Когда началась Великая Отечественная война, девочке было всего шесть лет. С этой войны не вернулись двое ее братьев — Михаил и Алексей. Валентина поступила в Оренбургское медицинское училище. В дальнейшем она трудилась в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами до самых 1990-х.

С Юрием Гагариным, курсантом авиационного училища, Валентина познакомилась на танцах еще студенткой. Позже он вспоминал, что сразу обратил внимание на скромную веснушчатую девчонку в голубом платье. Разговор шел легко, парня покорила ее простота в общении. Новые знакомые провели вместе весь вечер, и Юрий, не теряя времени, назначил свидание. Валентине он понравился не сразу, но встретиться она не отказалась. «Он проводил меня до выхода <…> и, словно мы уже обо всем договорились, сказал: „Итак, до следующего воскресенья. Пойдем на лыжах“», — писала потом Валентина Гагарина. Некоторое время молодые люди просто дружили, а потом Гагарин сделал Валентине предложение. Ей не исполнилось и 22 лет, когда она стала его женой. Свадьбу отметили скромно, но дважды: в Оренбурге и в Гжатске — на родине Юрия.

«Включай радио — Юра в космосе!»

После окончания училища Гагарина распределили в Заполярье. Разумеется, жена рвалась туда вместе с ним, но ей еще нужно было доучиться, поэтому пришлось расстаться на год. Лишь в следующем году Валентина приехала к супругу в поселок Луостари Мурманской области, где базировался истребительный авиационный полк авиадивизии ВВС Северного флота. Год спустя в браке родилась дочь Елена. Военная служба отнимала у Гагарина массу времени, но молодой муж и отец всегда старался выкроить хотя бы пару часов для того, чтобы побыть с родными. «Придет, бывало, вечером домой и, какой бы ни был тяжелый день, весело кричит с порога: „Принимай помощника!“» — улыбалась Валентина.

Семья была дружной, дома царили тепло и уют. Папа баловал дочь, постоянно дарил ей домашних животных. Говорят, в квартире даже жила лань. Мать, унаследовавшая от своего отца кулинарный талант, вкусно готовила, шила, вязала и держала дом в безукоризненном порядке. Между супругами все было гармонично, и Юрий часто делился с женой своими мыслями и переживаниями, но о подготовке к первому полету в космос рассказывал мало. Поначалу, после командировки в Москву, муж сказал, что получил новую работу — готовится испытывать новую авиационную технику. Семья переехала в столицу, в Звездный городок. Гагарина почти не было дома — он пропадал на учениях и тренировках. О том, что именно он может стать первым космонавтом, Валентина случайно услышала от пришедших в гости товарищей по работе. По сдержанному ответу мужа поняла, что все уже решено. Но точного дня Юрий не сообщил. За месяц до этого события в семье родилась вторая дочь, Галина. Счастливый отец, несмотря на занятость, с удовольствием возился с ней — даже охотнее, чем со старшей дочкой, которой вначале по неопытности боялся причинить вред. Однако супруга чувствовала, что иногда мыслями он витает где-то далеко.

О том, что полет свершился, Валентина узнала от соседки, крикнувшей: «Валюша, включай радио — Юра в космосе!» Жене первого космонавта стало плохо от волнения. Как потом оказалось, за два дня до старта Юрий написал ей трогательное прощальное письмо, которое ей должны были передать в случае катастрофы. «Если что случится, то прошу вас — и в первую очередь тебя, Валюша, — не убиваться с горя. <…> Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны», — обратился космонавт к супруге. Он также завещал ей устраивать свою личную жизнь «как подскажет совесть», и подчеркивал, что не накладывает на нее никаких обязательств и не имеет такого права. Письмо Валентина получила через семь лет, после гибели мужа.

Фото: РИА «Новости»

Жизнь без любимого

В те дни она перенесла операцию и лежала в больнице. Вечером супруг навестил ее и поехал домой, к дочкам, читал им сказки. Утром 27 марта 1968 года он отправился в тренировочный полет на МиГ-15УТИ из аэродрома Чкаловский в Щелкове. Выполнение задания должно было занять максимум минут 20, и Гагарин отчитался о его выполнении даже раньше. Однако на базу он не вернулся и на связь больше не выходил. После трехчасовых поисков в 65 километрах от аэродрома нашли обломки самолета, а позже и фрагменты тел пилотов. Валентина узнала обо всем в больнице и долго не хотела верить, хотя к ней приходили с соболезнованиями. С комиссией, расследовавшей гибель Гагарина, говорить тоже не хотела. Оказавшись дома, тоже не переставала надеяться, что произошла какая-то ошибка. И подспудно ждала еще долгие годы, когда надежда давно умерла.

«Хотя знаю, что он никогда больше не перешагнет порога и не принесет с собой успокоения и задора, жду чуда. Вот сейчас раздастся звонок. Дети побегут с криком „Папа!“, и я услышу возню в коридоре и знакомый голос…» — писала Валентина в книге воспоминаний «108 минут и вся жизнь», опубликованной в 1980-х. Совесть и сердце подсказали Валентине, что любимого не заменит никто. Во второй раз замуж она не вышла, хотя стала вдовой всего лишь в 32 года. У Гагариной были поклонники, однако она свято хранила память о муже. Она даже не переехала из их общей квартиры в Звездном городке — и каждый день видела из окна памятник погибшему супругу. Вокруг смерти Юрия Гагарина было много домыслов. Бортовых самописцев на истребителе не было, и невозможно было точно определить причину катастрофы. В 1990-х желтые газеты писали даже, что экипаж якобы был пьян. Валентину уговаривали дать интервью, но она избегала журналистов, возмущенная слухами вокруг имени любимого. Старшая дочь Гагариных, Елена, возглавила музей «Московский Кремль». Младшая, Галина, стала профессором экономики. Обе дочери были у постели Валентины в ее последние дни, когда она впала в кому после инсульта. Ее не стало 17 марта 2020 года, на 85-м году жизни.