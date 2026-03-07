07 марта 2026 01:12 «Мамин мальчик» или тиран? Что стало с главными женщинами Андрея Миронова 0 0 0 Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Актер Андрей Миронов, которому 7 марта исполнилось бы 85 лет, всегда ставил на первое место карьеру, но почетное второе, определенно, занимали женщины. Как складывалась личная жизнь любимого актера СССР, чем закончились его главные романы и что стало с возлюбленными Миронова потом — в материале 360.ru.

Одноклассница Галина. Охлаждение и измена

Первой любовью будущей звезды «Бриллиантовой руки» и «12 стульев» была красивая хрупкая девочка из семьи балерины и драматурга Галя Булавина. Они учились в одном классе, и те, кто наблюдал развитие их отношений, привыкли видеть их сложившейся парой. Родители Миронова поощряли эти отношения. Однако сам Андрей был слишком влюбчивым, чтобы из первого же чувства могло получиться что-то серьезное, и уже с начала учебы в Щукинском училище подчеркнуто ставил в приоритет актерство. Когда Андрей учился на первом курсе, они с Галей разошлись. Девушка не простила ему увлечения однокурсницей. Он пытался помириться, но не вышло. Горевала Булавина недолго — уже через год вышла замуж за режиссера Владимира Дыховичного. Галина родила ему дочь и совмещала ее воспитание с работой на «Мосфильме». А однокурсница, которую Миронов предпочел давней возлюбленной, не сыграла в его жизни серьезной роли, — как и многие из тех, с кем он встречался после. Своих многочисленных романов в студенческие годы он не скрывал. Одно время недолго встречался с Викторией Лепко, сыгравшей потом Каролину в «Кабачке „13 стульев“», и отпугнул ее своим эгоизмом.

Фото: РИА «Новости»

«Андрюша несколько раз приглашал меня домой. Домработница сказала: „Андрюша, иди ужинать!“ И он пошел ужинать, а я осталась сидеть одна. <…> При всей моей симпатии к Андрюше я понимала, что он — мамин мальчик, это было ясно. Немножко даже подкаблучник», — вспоминала Лепко. Однако биограф Миронова Федор Раззаков писал, что женщины играли особую роль в жизни актера — они вдохновляли его, и он по-своему старался отвечать им тем же.

Не случайно этого великого актера называли дамским угодником. Он и в самом деле стремился угодить женщинам, поскольку видел в них своих главных вдохновительниц как в творчестве, так и в жизни. Через судьбу актера прошло множество женщин. Но среди них многие были случайными. Федор Раззаков, «Девять женщин Андрея Миронова»

Наталья Фатеева. Преследования, ревность и болезненный разрыв

В 1962 года на съемках фильма «Три плюс два» в Судаке Андрей Миронов сильно влюбился в коллегу Наталью Фатееву, и актеры очень быстро сошлись. Фатеева к тому времени уже развелась с режиссером Владимиром Басовым, и у нее был маленький сын. Вначале Наталья, кажется, не воспринимала нового поклонника всерьез и хотела только развеяться. «С Андреем мы очень подружились, после тяжелого разрыва с Басовым он мою душу очень отогрел», — отмечала она годы спустя. Однако после съемок Миронов стал преследовать ее, уговаривал выйти за него и подозревал, что она встречается с кем-то еще. Как ни странно, дошло до того, что Фатеева согласилась на брак. Но тут вмешалась мать Миронова. Ей сильно не понравилось, что сын выбрал женщину старше себя, да еще «с прицепом». По некоторым данным, именно мать заставила актера разорвать помолвку. По другой версии, Фатеева сама ушла от него, влюбившись в другого.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Миронов был в отчаянии, чего нельзя было сказать о его бывшей пассии. Через некоторое время она стала встречаться с писателем Михаилом Любимовым, а затем вышла за космонавта Бориса Егорова и родила от него еще одного ребенка — дочь Наташу. Правда, второй брак тоже распался. Наталья Фадеева была в отношениях еще с несколькими мужчинами, но в итоге осталась одна, сделалась затворницей и не общается даже с детьми. По словам сына, она «слишком безразлично относится к людям».

Екатерина Градова. Свадьба после второго свидания, ребенок, развод

Первой женой Андрея Миронова стала Екатерина Градова, которая тогда снималась в сериале «17 мгновений весны». Влюбчивый актер сделал предложение во время второй встречи и так спешил повести возлюбленную в загс, что даже с матерью Градову познакомил уже после этого. Встреча будущих свекрови и невестки произошла в день подачи заявления о браке. Как потом рассказывала Градова, когда Миронов привел ее домой, его матери делали педикюр. Она, ни о чем не подозревая, поздоровалась и спросила девушку, по какому поводу у нее в руках огромный букет роз.

Андрей быстро <…> запихнул меня в соседнюю комнату и остался наедине с мамой. <…> Я только услышала: «Что?!» И — гробовая тишина. У меня все тряслось от страха. И она пригласила меня войти. Говорит: «Андрей, посади свою невесту, пусть она засунет ноги в таз. Я села, ни слова не говоря, мне принесли чистую воду <…> и сделали педикюр. А Мария Владимировна мимо меня ходила и сверлила взглядом. Екатерина Градова актриса

Семейная жизнь не заладилась. Миронов оставался душой компании и был окружен красивыми женщинами, а от нее ждал, что она будет в основном заниматься домом. Екатерина продолжала сниматься, но работа отошла на второй план. Пожертвовать пришлось не только некоторыми ролями — по словам Градовой, муж запрещал ей даже делать макияж. Он не терпел в ее руках сигареты и бокала вина, считая, что пальцы жены «должны пахнуть ягодами и духами».

Фото: РИА «Новости»

Притом главной женщиной в его жизни оставалась мать. Актер звонил ей каждый день по несколько раз, приносил ей цветы после каждого спектакля, смиренно реагировал на все ее упреки, учил жену стирать и готовить как свекровь. Градова чувствовала, что остается на вторых ролях. Зато отношения со свекровью наладились. Мария Миронова видела, как Градова старается быть хорошей женой, а рождение внучки Маши окончательно растопило ее сердце. А вот для Миронова ничего не изменилось. Он боялся оставаться с дочкой наедине и продолжал ухлестывать за женщинами. В конце концов терпение Градовой лопнуло, и брак распался. Актер оставил квартиру бывшей жене и дочери и вернулся к родителям, прихватив только одежду и коллекцию джазовых грампластинок.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Смерть экс-супруга подкосила Екатерину Градову. Увидев его гроб прямо на сцене, она поняла, что больше никогда на нее не выйдет. Актриса ушла из профессии, углубилась в религию. Второго мужа, физика Игоря Тимофеева, Градова встретила в паломнической поездке. Поженившись, они взяли ребенка из детдома. Градова дожила до 74 лет и умерла от инсульта 22 февраля 2021 года.

Лариса Голубкина. Жена, готовая к компромиссам

В родительском доме Миронов прожил всего два месяца — и переехал к новой возлюбленной. Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина, казалось, подходила ему куда лучше: не любила выяснять отношения, закрывала глаза на интрижки актера и соглашалась бесконечно развлекаться, хотя раньше почти не пила и привыкла рано ложиться.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Голубкина признавалась, что дверь в их квартиру практически не закрывалась, и ее маленькая дочь Маша иногда вынуждена была засыпать под грохот колонок. Через три года Миронов и Голубкина поженились, он удочерил Машу. В 2024 году в одном из интервью Мария Голубкина назвала его своим настоящим отцом. Этот брак закончился смертью актера. Андрей Миронов буквально сгорел на работе — во время спектакля у него случилось обширное кровоизлияние в мозг, а через два дня, 16 августа 1987 года, он скончался, не дожив и до 47 лет. Лариса Голубкина больше не вышла замуж и до последних лет жизни играла на сцене. В 2025 году актриса умерла в хосписе. Ей было 85 лет.

Мария Миронова. Мать актера и главная женщина в его жизни

Коллеги и друзья Миронова отмечали, что именно его мать играла ключевую роль в его отношениях с женщинами. Она определяла, выльется ли очередной роман во что-то значимое. Мария Миронова, тоже актриса эстрады, театра и кино, отличалась властным характером, была перфекционисткой и играла роль первой скрипки в семье — муж, актер Александр Менакер, был добрым и мягким. Миронова тяжело переживала смерть сына и как-то даже призналась, что ушла бы из жизни, если бы была сильнее. Однажды обмолвилась и о том, что если бы Андрей остался с Екатериной Градовой, то мог бы прожить долгую и счастливую жизнь. По ее мнению, первая супруга подходила ему как никто другой. Мария Миронова дожила до 86 лет, пережив своего единственного сына на 10 лет.