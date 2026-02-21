Продала дом и ушла в монастырь. Мария Голубкина сделала неожиданное признание
Актриса Мария Голубкина призналась поклонникам, что нигде не снимается, давно не видела детей и отправилась в паломническую поездку. Знаменитость решила выйти в прямой эфир из Instagram*.
«Я в паломнической поездке. Это когда миряне приезжают в монастырь, так сказать, притекают к святыням. Сижу в монастыре Серафимо-Дивеевском», — сообщила она.
Голубкина призналась, что «здесь предлагают только спать и есть», и похвалила монастырские кашу, сметану, рыбу и творог.
Подписчики задавали актрисе вопросы на самые разные темы — от личных до творческих.
«Редко, очень редко вижу своих детей», — посетовала Голубкина, отвечая на соответствующий вопрос.
По ее словам, бабушкой они ее пока не сделали.
Она также поделилась с поклонниками новостью о том, что наконец продала свой загородный коттедж в Химках, купленный еще во время брака с актером Николаем Фоменко (они были вместе с 1995 по 2008 год).
Голубкина не стала скрывать и то, что в данный момент нигде не снимается. Добавила, что предложения поступают, но те, кто зовет ее на пробы, «по-моему, не знают, кого они приглашают», а сценарии часто оказываются «лабудой».
Актриса предположила, что молодые режиссеры ее побаиваются: «Я просто профессионал, а они нет». О самопробах она высказалась жестко: «Это даже на онанизм не похоже», — и отметила, что записывала их только в период пандемии.
Мария Голубкина — дочь советской кинозвезды Ларисы Голубкиной и падчерица Андрея Миронова — снималась в фильмах «Ребро Адама», «Свадьба», «Соловей-Разбойник» и других. Актриса остра на язык и бывает очень откровенной. Например, однажды заявила журналистам, что предпочла работу сексу.
Голубкина была замужем один раз, у нее двое детей: 28-летняя Анастасия и 23-летний Иван.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.