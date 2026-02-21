Сегодня 02:31 Продала дом и ушла в монастырь. Мария Голубкина сделала неожиданное признание 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Актриса Мария Голубкина призналась поклонникам, что нигде не снимается, давно не видела детей и отправилась в паломническую поездку. Знаменитость решила выйти в прямой эфир из Instagram*.

«Я в паломнической поездке. Это когда миряне приезжают в монастырь, так сказать, притекают к святыням. Сижу в монастыре Серафимо-Дивеевском», — сообщила она. Голубкина призналась, что «здесь предлагают только спать и есть», и похвалила монастырские кашу, сметану, рыбу и творог.

Подписчики задавали актрисе вопросы на самые разные темы — от личных до творческих. «Редко, очень редко вижу своих детей», — посетовала Голубкина, отвечая на соответствующий вопрос. По ее словам, бабушкой они ее пока не сделали. Она также поделилась с поклонниками новостью о том, что наконец продала свой загородный коттедж в Химках, купленный еще во время брака с актером Николаем Фоменко (они были вместе с 1995 по 2008 год). Голубкина не стала скрывать и то, что в данный момент нигде не снимается. Добавила, что предложения поступают, но те, кто зовет ее на пробы, «по-моему, не знают, кого они приглашают», а сценарии часто оказываются «лабудой».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Актриса предположила, что молодые режиссеры ее побаиваются: «Я просто профессионал, а они нет». О самопробах она высказалась жестко: «Это даже на онанизм не похоже», — и отметила, что записывала их только в период пандемии. Мария Голубкина — дочь советской кинозвезды Ларисы Голубкиной и падчерица Андрея Миронова — снималась в фильмах «Ребро Адама», «Свадьба», «Соловей-Разбойник» и других. Актриса остра на язык и бывает очень откровенной. Например, однажды заявила журналистам, что предпочла работу сексу. Голубкина была замужем один раз, у нее двое детей: 28-летняя Анастасия и 23-летний Иван.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.