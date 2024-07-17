Мария Голубкина впервые назвала Андрея Миронова своим настоящим отцом

Советская и российская актриса театра и кино Мария Голубкина призналась, что ее отчим Андрей Миронов в действительности является ее биологическим отцом. Об этом сообщило издание Life .

«У меня нет отчима, это мой отец. В прямом смысле, в биологическом. Для меня это не проблема, я с детства знала, что это мой отец», — заявила она.

По словам актрисы, ей приписывали в качестве отцов актеров Алексея Баталова и Николая Досталя, но если выбирать на кого она больше похожа, то все же на Миронова.

Голубкина также рассказала о взаимоотношениях с сестрой Марией Мироновой, но не объяснила, почему у них разные фамилии. Последняя является дочерью актера от брака с Екатериной Градовой.

Актриса отметила, что в старших классах они вместе учились, но не общались. Впервые они серьезно поговорили, когда были в возрасте около 26 лет. Тогда они одновременно развелись с мужьями. Голубкина снимала у сестры квартиру.

Кроме того, их матери постоянно сравнивали сестер, ставили их друг другу в пример. Сейчас же дети сестер общаются и видятся.

Ранее продюсер Александр Толмацкий раскритиковал Евгения Петросяна за позднее отцовство, назвав юмориста и его жену Татьяну Брухунову безответственными родителями.