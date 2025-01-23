23 января 2025 18:50 Не только Юра Борисов. Все номинанты на премию «Оскар» 2025 года Кинокритик Бортников оценил шансы Юры Борисова получить «Оскар» 0 0 0 Фото: Global Look Press Культура

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Юра Борисов

Церемония награждения премии «Оскар» состоится 2 марта в США. Сегодня Американская киноакадемия объявила, что россиянин Юра Борисов, сыгравший в «Аноре», стал номинантом в категории «Лучший актер второго плана». Кто будет его конкурентами и какие еще есть номинации — в материале 360.ru.

Где пройдет «Оскар-2025» В 2025 году церемония вручения «Оскара» пройдет уже в 97-й раз. Обычно ее проводят Лос-Анджелесе, однако город сильно пострадал от пожаров. Номинации и номинанты «Оскара-2025» Самыми номинированными в этом году стали фильмы «Эмилия Перес» (13 номинаций), «Злая» (10) и «Бруталист» (10). Лучший фильм «Анора»;

«Бруталист»;

«Боб Дилан: Никому не известный»;

«Конклав»;

«Дюна: часть 2»;

«Эмилия Перес»;

«Я все еще здесь»;

«Мальчики из „Никеля“»;

«Субстанция»;

«Злая».

Фото: Кадр из фильма «Субстанция». CAP/PLF / Global Look Press

Лучший режиссер Шон Бэйкер — «Анора»;

Брэйди Корбет — «Бруталист»;

Джеймс Мэнголд — «Боб Дилан: Никому не известный»;

Жак Одиар — «Эмилия Перес»;

Корали Фаржа — «Субстанция».

Фото: Шон Бейкер — американский кинорежиссер. IMAGO/Ron Adar / Global Look Press

Лучшая мужская роль Эдриан Броуди — «Бруталист»;

Тимоти Шаламе — «Боб Дилан: Никому не известный»;

Колман Доминго — «Синг-синг»;

Рэйф Файнс — «Конклав»;

Себастьян Стэн — «Ученик: Восхождение Трампа».

Фото: Актер Себастьян Стэн. IMAGO/Alexander Raemy / Global Look Press

Лучшая женская роль Синтия Эриво — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;

Карла Гаскон — «Эмилия Перес»;

Майки Мэдисон — «Анора»;

Деми Мур — «Субстанция»;

Фернанда Торрес — «Я все еще здесь»;

Фото: Кадр из фильма «Анора». CAP/TFS / Global Look Press

Лучшая мужская роль второго плана Юра Борисов — «Анора»;

Киран Калкин — «Настоящая боль»;

Эдвард Нортон — «Боб Дилан: Никому не известный»;

Гай Пирс — «Бруталист»;

Джереми Стронг — «Ученик»;

Дензел Вашингтон — «Гладиатор-2».

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

Лучшая женская роль второго плана Моника Барбаро — «Боб Дилан: Никому не известный»;

Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;

Фелисити Джонс — «Бруталист»;

Изабелла Росселлини — «Конклав»;

Зои Солдана — «Эмилия Перес». Лучший оригинальный сценарий «Анора»;

«Бруталист»;

«Настоящая боль»;

«5 сентября»;

«Субстанция».

Фото: Эдриан Броуди, «Бруталист». JosÃƒÂ� Oliva/Keystone Press Agency / Global Look Press

Лучший адаптированный сценарий «Боб Дилан: Никому не известный»;

«Конклав»;

«Эмилия Перес»;

«Мальчишки из „Никеля“»;

«Синг-Синг».

Лучшие визуальные эффекты «Чужой: Ромул»;

«Быть лучше: история Робби Уильямса»;

«Дюна 2»;

«Планета обезьян: новое царство»;

«Злая: Сказка о ведьме Запада».

Фото: «Планета обезьян: новое царство». CAP/TFS / Global Look Press

Лучший дизайн «Бруталист»;

«Конклав»;

«Дюна 2»;

«Носферату»;

«Злая: Сказка о ведьме Запада». Лучший дизайн костюмов «Боб Дилан: Никому не известный»;

«Конклав»;

«Гладиатор-2»;

«Носферату»;

«Злая: Сказка о ведьме Запада».

Фото: «Носферату». Focus Features/Keystone Press Agency / Global Look Press

Лучший саундтрек «Бруталист»;

«Конклав»;

«Эмилия Перес»;

«Злая: Сказка о ведьме Запада»;

«Дикий робот».

Фото: Кадр из фильма «Конклав». Courtesy of Focus Features. Â�Â�/Keystone Press Agency / Global Look Press

Лучший грим и прически «Другой человек»;

«Эмилия Перес»;

«Носферату»;

«Субстанция»;

«Злая: Сказка о ведьме Запада». Лучший монтаж «Анора»;

«Бруталист»;

«Конклав»;

«Эмилия Перес»;

«Злая: Сказка о ведьме Запада». Лучшая операторская работа «Бруталист»;

«Дюна 2»;

«Эмилия Перес»;

«Мария»;

«Носферату».

Фото: Кадр из фильма «Дюна-2». CAP/TFS / Global Look Press

Лучший мультфильм «Поток»;

«Головоломка-2»;

«Мемуары улитки»;

«Уоллес и Громит: самая дикая месть»;

«Дикий робот». Лучший короткометражный мультфильм «Красивые мужчины»;

«В тени Кипариса»;

«Волшебные конфеты»;

«Путешествие к чуду»;

«Фу!»

Фото: «Уоллес и Громит: самая дикая месть». Netflix/Keystone Press Agency / Global Look Press

Есть ли у Юры Борисова шанс взять «Оскар»? Мнение кинокритика Кинокритик Дмитрий Бортников в разговоре с 360.ru напомнил, что на Западе русская школа всегда пользовалась популярностью и ценилась. «В этом году сошлись все звезды на небе. Фильм сработал, наши ребята хорошо себя показали в наградном сезоне. Ничего прямо глобального не произошло, это должно было случиться. И вот результат», — подчеркнул Бортников. По его мнению, шансы получить награду у Борисова есть: игру и фактуру актера отметили во всем мире. Однако и конкуренты у российской звезды сильные. Киран Калкин уже обогнал Борисова единожды — на «Золотом глобусе».

Фото: CAP/TFS / Global Look Press

«Гай Пирс и Эдвард Нортон тоже давно заслужили наград, как и Джереми Стронг, полюбившийся с „Наследников“», — добавил эксперт. Успех «Аноры», уточнил Бортников, в ее простоте. «Режиссер и сценарист Шон Бейкер любит рассказывать житейские истории, приправленные минимальным количеством морализаторства и больше следящих за героями, чем наставляющие их. Такая, как многие критики выразились, современная версия „Красотки“. Только максимально приземленная и без моментов, которые могли бы уйти в сказку», — подытожил собеседник 360.ru.