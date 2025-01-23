Не только Юра Борисов. Все номинанты на премию «Оскар» 2025 года
Кинокритик Бортников оценил шансы Юры Борисова получить «Оскар»
Церемония награждения премии «Оскар» состоится 2 марта в США. Сегодня Американская киноакадемия объявила, что россиянин Юра Борисов, сыгравший в «Аноре», стал номинантом в категории «Лучший актер второго плана». Кто будет его конкурентами и какие еще есть номинации — в материале 360.ru.
Где пройдет «Оскар-2025»
В 2025 году церемония вручения «Оскара» пройдет уже в 97-й раз. Обычно ее проводят Лос-Анджелесе, однако город сильно пострадал от пожаров.
Номинации и номинанты «Оскара-2025»
Самыми номинированными в этом году стали фильмы «Эмилия Перес» (13 номинаций), «Злая» (10) и «Бруталист» (10).
Лучший фильм
- «Анора»;
- «Бруталист»;
- «Боб Дилан: Никому не известный»;
- «Конклав»;
- «Дюна: часть 2»;
- «Эмилия Перес»;
- «Я все еще здесь»;
- «Мальчики из „Никеля“»;
- «Субстанция»;
- «Злая».
Лучший режиссер
- Шон Бэйкер — «Анора»;
- Брэйди Корбет — «Бруталист»;
- Джеймс Мэнголд — «Боб Дилан: Никому не известный»;
- Жак Одиар — «Эмилия Перес»;
- Корали Фаржа — «Субстанция».
Лучшая мужская роль
- Эдриан Броуди — «Бруталист»;
- Тимоти Шаламе — «Боб Дилан: Никому не известный»;
- Колман Доминго — «Синг-синг»;
- Рэйф Файнс — «Конклав»;
- Себастьян Стэн — «Ученик: Восхождение Трампа».
Лучшая женская роль
- Синтия Эриво — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
- Карла Гаскон — «Эмилия Перес»;
- Майки Мэдисон — «Анора»;
- Деми Мур — «Субстанция»;
- Фернанда Торрес — «Я все еще здесь»;
Лучшая мужская роль второго плана
- Юра Борисов — «Анора»;
- Киран Калкин — «Настоящая боль»;
- Эдвард Нортон — «Боб Дилан: Никому не известный»;
- Гай Пирс — «Бруталист»;
- Джереми Стронг — «Ученик»;
- Дензел Вашингтон — «Гладиатор-2».
Лучшая женская роль второго плана
- Моника Барбаро — «Боб Дилан: Никому не известный»;
- Ариана Гранде — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
- Фелисити Джонс — «Бруталист»;
- Изабелла Росселлини — «Конклав»;
- Зои Солдана — «Эмилия Перес».
Лучший оригинальный сценарий
- «Анора»;
- «Бруталист»;
- «Настоящая боль»;
- «5 сентября»;
- «Субстанция».
Лучший адаптированный сценарий
- «Боб Дилан: Никому не известный»;
- «Конклав»;
- «Эмилия Перес»;
- «Мальчишки из „Никеля“»;
- «Синг-Синг».
Лучшие визуальные эффекты
- «Чужой: Ромул»;
- «Быть лучше: история Робби Уильямса»;
- «Дюна 2»;
- «Планета обезьян: новое царство»;
- «Злая: Сказка о ведьме Запада».
Лучший дизайн
- «Бруталист»;
- «Конклав»;
- «Дюна 2»;
- «Носферату»;
- «Злая: Сказка о ведьме Запада».
Лучший дизайн костюмов
- «Боб Дилан: Никому не известный»;
- «Конклав»;
- «Гладиатор-2»;
- «Носферату»;
- «Злая: Сказка о ведьме Запада».
Лучший саундтрек
- «Бруталист»;
- «Конклав»;
- «Эмилия Перес»;
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
- «Дикий робот».
Лучший грим и прически
- «Другой человек»;
- «Эмилия Перес»;
- «Носферату»;
- «Субстанция»;
- «Злая: Сказка о ведьме Запада».
Лучший монтаж
- «Анора»;
- «Бруталист»;
- «Конклав»;
- «Эмилия Перес»;
- «Злая: Сказка о ведьме Запада».
Лучшая операторская работа
- «Бруталист»;
- «Дюна 2»;
- «Эмилия Перес»;
- «Мария»;
- «Носферату».
Лучший мультфильм
- «Поток»;
- «Головоломка-2»;
- «Мемуары улитки»;
- «Уоллес и Громит: самая дикая месть»;
- «Дикий робот».
Лучший короткометражный мультфильм
- «Красивые мужчины»;
- «В тени Кипариса»;
- «Волшебные конфеты»;
- «Путешествие к чуду»;
- «Фу!»
Есть ли у Юры Борисова шанс взять «Оскар»? Мнение кинокритика
Кинокритик Дмитрий Бортников в разговоре с 360.ru напомнил, что на Западе русская школа всегда пользовалась популярностью и ценилась.
«В этом году сошлись все звезды на небе. Фильм сработал, наши ребята хорошо себя показали в наградном сезоне. Ничего прямо глобального не произошло, это должно было случиться. И вот результат», — подчеркнул Бортников.
По его мнению, шансы получить награду у Борисова есть: игру и фактуру актера отметили во всем мире. Однако и конкуренты у российской звезды сильные. Киран Калкин уже обогнал Борисова единожды — на «Золотом глобусе».
«Гай Пирс и Эдвард Нортон тоже давно заслужили наград, как и Джереми Стронг, полюбившийся с „Наследников“», — добавил эксперт.
Успех «Аноры», уточнил Бортников, в ее простоте.
«Режиссер и сценарист Шон Бейкер любит рассказывать житейские истории, приправленные минимальным количеством морализаторства и больше следящих за героями, чем наставляющие их. Такая, как многие критики выразились, современная версия „Красотки“. Только максимально приземленная и без моментов, которые могли бы уйти в сказку», — подытожил собеседник 360.ru.