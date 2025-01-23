Не только Юра Борисов. Все номинанты на премию «Оскар» 2025 года

Кинокритик Бортников оценил шансы Юры Борисова получить «Оскар»

Фото: Global Look Press

Церемония награждения премии «Оскар» состоится 2 марта в США. Сегодня Американская киноакадемия объявила, что россиянин Юра Борисов, сыгравший в «Аноре», стал номинантом в категории «Лучший актер второго плана». Кто будет его конкурентами и какие еще есть номинации — в материале 360.ru.

Где пройдет «Оскар-2025»

В 2025 году церемония вручения «Оскара» пройдет уже в 97-й раз. Обычно ее проводят Лос-Анджелесе, однако город сильно пострадал от пожаров.

Номинации и номинанты «Оскара-2025»

Самыми номинированными в этом году стали фильмы «Эмилия Перес» (13 номинаций), «Злая» (10) и «Бруталист» (10).

Лучший фильм

Кадр из фильма «Субстанция». CAP/PLF
Фото: Кадр из фильма «Субстанция». CAP/PLF/Global Look Press

Лучший режиссер

Шон Бейкер — американский кинорежиссер. IMAGO/Ron Adar
Фото: Шон Бейкер — американский кинорежиссер. IMAGO/Ron Adar/Global Look Press

Лучшая мужская роль

Актер Себастьян Стэн. IMAGO/Alexander Raemy
Фото: Актер Себастьян Стэн. IMAGO/Alexander Raemy/Global Look Press

Лучшая женская роль

Кадр из фильма «Анора». CAP/TFS
Фото: Кадр из фильма «Анора». CAP/TFS/Global Look Press

Лучшая мужская роль второго плана

Cover Images/Keystone Press Agency
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лучшая женская роль второго плана

Лучший оригинальный сценарий

Эдриан Броуди, «Бруталист». JosÃƒÂ� Oliva/Keystone Press Agency
Фото: Эдриан Броуди, «Бруталист». JosÃƒÂ� Oliva/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лучший адаптированный сценарий

Лучшие визуальные эффекты

«Планета обезьян: новое царство». CAP/TFS
Фото: «Планета обезьян: новое царство». CAP/TFS/Global Look Press

Лучший дизайн

Лучший дизайн костюмов

«Носферату». Focus Features/Keystone Press Agency
Фото: «Носферату». Focus Features/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лучший саундтрек

Кадр из фильма «Конклав». Courtesy of Focus Features. Â�Â�/Keystone Press Agency
Фото: Кадр из фильма «Конклав». Courtesy of Focus Features. Â�Â�/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лучший грим и прически

Лучший монтаж

Лучшая операторская работа

Кадр из фильма «Дюна-2». CAP/TFS
Фото: Кадр из фильма «Дюна-2». CAP/TFS/Global Look Press

Лучший мультфильм

Лучший короткометражный мультфильм

«Уоллес и Громит: самая дикая месть». Netflix/Keystone Press Agency
Фото: «Уоллес и Громит: самая дикая месть». Netflix/Keystone Press Agency/Global Look Press

Есть ли у Юры Борисова шанс взять «Оскар»? Мнение кинокритика

Кинокритик Дмитрий Бортников в разговоре с 360.ru напомнил, что на Западе русская школа всегда пользовалась популярностью и ценилась.

«В этом году сошлись все звезды на небе. Фильм сработал, наши ребята хорошо себя показали в наградном сезоне. Ничего прямо глобального не произошло, это должно было случиться. И вот результат», — подчеркнул Бортников.

По его мнению, шансы получить награду у Борисова есть: игру и фактуру актера отметили во всем мире. Однако и конкуренты у российской звезды сильные. Киран Калкин уже обогнал Борисова единожды — на «Золотом глобусе».

CAP/TFS
Фото: CAP/TFS/Global Look Press

«Гай Пирс и Эдвард Нортон тоже давно заслужили наград, как и Джереми Стронг, полюбившийся с „Наследников“», — добавил эксперт.

Успех «Аноры», уточнил Бортников, в ее простоте.

«Режиссер и сценарист Шон Бейкер любит рассказывать житейские истории, приправленные минимальным количеством морализаторства и больше следящих за героями, чем наставляющие их. Такая, как многие критики выразились, современная версия „Красотки“. Только максимально приземленная и без моментов, которые могли бы уйти в сказку», — подытожил собеседник 360.ru.

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