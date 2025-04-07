Чуть не расплакалась. Что обидело пенсионерку Пугачеву на Кипре

Аллу Пугачеву никто не узнал на бенефисе Козловского на Кипре

Vadim Tarakanov/Global Look Press
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Несколько дней назад на Кипре состоялось выступление Данилы Козловского, куда без особого шума заглянула Алла Пугачева. Обстановка в зале сложилась для певицы крайне неловкая, а зрители, как сообщила газета kp.ru, и вовсе не узнавали престарелую пенсионерку, которая с трудом держала лицо.

Авторы публикации объяснили, что Козловский на Кипре зарабатывает деньги, активно гастролируя по городам острова. Его шоу прошло в Лимасоле, куда, как известно, недавно перебралась сама Пугачева вместе с семьей.

Знаменитая певица решила лично поддержать актера и пришла на его концерт без всякого сопровождения, вероятно, рассчитывая на теплый прием. Однако ее визит оказался провальным: приму российской эстрады никто не встретил у дверей, а в общем потоке людей на нее и вовсе не обратили внимания.

Потеряла лицо

Она скромно стояла в общей очереди, а затем заняла рядовое место среди зрителей, не привлекая ничьего интереса.

Никто из присутствующих не бросился к ней за селфи или автографом. Алла Борисовна, окруженная обычными людьми, осталась в полном одиночестве среди толпы. Ее присутствие словно растворилось в атмосфере вечера.

Фото: РИА «Новости»

Но фотографии с бенефиса разошлись в соцсетях и здесь на Пугачеву наконец внимание обратили. Многие недоумевали, почему она, считавшаяся «королевой сцены», сидела с непроницаемым выражением лица и не подарила Козловскому ни единой улыбки.

Комментаторы высказали мнение, что, возможно, Пугачеву задело полное равнодушие окружающих. Ее попытка остаться «простой смертной» или, напротив, желание получить немного привычной славы, обернулись полной невидимостью в зале.

Пугачева оказалась не нужна

Сама артистка не выступала с заявлением по поводу случившегося, но коллеги и поклонники строят догадки. Одни уверены, что временное пребывание на Кипре негативно сказывается на ее популярности: Аллу Пугачеву действительно могут не узнавать иностранцы, и она растворяется в местной публике, чуждой российским реалиям.

Этот случай стал очередным доказательством того, как стремительно угасает былой ажиотаж вокруг некогда всесильной иконы сцены. Кипрский вечер оставил у Примадонны, похоже, не самые приятные впечатления.

Kp.ru утверждает, что позднее вечером артистку и вовсе выставили из ресторана — та не смогла объясниться с официанткой из-за проблем с греческим. При этом не так давно сбежавшая из России Алла Пугачева записала новую песню.

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