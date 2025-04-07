Чуть не расплакалась. Что обидело пенсионерку Пугачеву на Кипре

Аллу Пугачеву никто не узнал на бенефисе Козловского на Кипре

Несколько дней назад на Кипре состоялось выступление Данилы Козловского, куда без особого шума заглянула Алла Пугачева. Обстановка в зале сложилась для певицы крайне неловкая, а зрители, как сообщила газета kp.ru , и вовсе не узнавали престарелую пенсионерку, которая с трудом держала лицо.

Авторы публикации объяснили, что Козловский на Кипре зарабатывает деньги, активно гастролируя по городам острова. Его шоу прошло в Лимасоле, куда, как известно, недавно перебралась сама Пугачева вместе с семьей.

Знаменитая певица решила лично поддержать актера и пришла на его концерт без всякого сопровождения, вероятно, рассчитывая на теплый прием. Однако ее визит оказался провальным: приму российской эстрады никто не встретил у дверей, а в общем потоке людей на нее и вовсе не обратили внимания.

Потеряла лицо

Она скромно стояла в общей очереди, а затем заняла рядовое место среди зрителей, не привлекая ничьего интереса.

Никто из присутствующих не бросился к ней за селфи или автографом. Алла Борисовна, окруженная обычными людьми, осталась в полном одиночестве среди толпы. Ее присутствие словно растворилось в атмосфере вечера.