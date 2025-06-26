Сегодня 16:54 Торжество века. Что известно о свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес и почему ее критикуют Свадьба Джеффа Безоса с Лорен Санчес обойдется ему в 46-56 миллиардов долларов 0 0 0 Фото: CraSH/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Знаменитости

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В конце июня в Венеции пройдет свадьба основателя Amazon, долларового миллиардера Джеффа Безоса и его невесты Лорен Санчес. На праздничные торжества по случаю бракосочетания соберутся несколько сотен гостей. Итальянцы недовольны происходящим и выходят на протесты, чтобы сорвать планы пары. Сколько бизнесмен потратит на свадьбу, что известно о ней и гостях, кто такая Санчес и как она познакомилась с будущим мужем — в материале 360.ru.

Кто такой Джефф Безос Джефф Безос — американский предприниматель и долларовый миллиардер. Родился 12 января 1964 года в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Разбогател благодаря компании Amazon, которую основал в 1994-м. Он создал Blue Origin — организацию по разработке ракет и кораблей для коммерческого космического туризма. Летал в космос. Владеет издательским домом The Washington Post. В 2021 году покинул пост гендиректора Amazon и занял должность исполнительного председателя совета директоров компании. В 2017-м Forbes признал Безоса самым богатым человеком планеты — его капитал насчитывал 90,5 миллиарда долларов. В 2022 году состояние выросло до 302 миллиардов.

Интересно По состоянию на май 2025 года на счетах Безоса лежит около 206,7 миллиарда долларов. По состоянию на май 2025 года на счетах Безоса лежит около 206,7 миллиарда долларов.

Был женат на Маккензи Скотт с 1993 по 2019 год. У пары родилось трое сыновей, а еще они удочерили девочку из Китая.

Фото: Diogo Cardoso/Defodi Images / www.globallookpress.com

Будущая супруга Джеффа Безоса Лорен Санчес Лорен Санчес родилась 19 декабря 1969 года в Альбукерке. Она состоялась как репортер и ведущая новостей на Fox Sports News Primetime. У нее есть телевизионные награды. Открыла собственный бизнес — кинокомпанию Black Ops Aviation, специализирующуюся на съемках с воздуха. Летала в космос. Родила ребенка от футболиста «Канзас-Сити Чифс» Энтони Дэвида Гонзалеса, была замужем за предпринимателем Патриком Уайтселлом. У них есть общие дочь и сын. Санчес познакомилась с Безосом в 2019 году, когда он обратился в ее компанию. На тот момент миллиардер еще был женат, но после встречи с Санчес развелся и сделал ей предложение в мае 2023-го. Это произошло на яхте, украшенной статуей избранницы в виде богини.

Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch / www.globallookpress.com

Где пройдет свадьба Безоса Безос и Санчес хранят все подробности предстоящего торжества в тайне. Персонал предупрежден о секретности, им не разрешают упоминать детали свадьбы даже в телефонных разговорах. Однако некоторая информация о событии все же просочилась в прессу. Предположительно, мероприятие растянется на три дня: 26 июня — препати;

27 июня — официальная часть с обменом клятвами;

28 июня — масштабная вечеринка. Свадьба пройдет в Венеции, о чем сообщил мэр города Луиджи Бруньяро. Он заявил, что событие принесет городу «миллионы евро». Организатором мероприятия выступило агентство Lanza & Baucina. Старейшая в Венеции кондитерская Rosa Salva подготовила более 200 подарочных наборов для гостей. Итальянская студия Laguna~B, которая производит изделия из муранского стекла, предоставит для вечеринок сувениры, сделанные по спецзаказу.

Фото: IMAGO/Harald Dostal / www.globallookpress.com

Возможные места проведения свадьбы: Дворец дожей на площади Святого Марка — первая локация, которую рассматривали для официальной церемонии. Находится в центре города;

Фонд Джорджио Чини на острове Сан-Джорджо Маджоре — это самая вероятная площадка для обмена кольцами. Со всех сторон окружена водой и находится в отдалении от центра Венеции;

Арсенал в районе Кастелло, где сейчас расположен Военно-морской исторический музей. Вероятно, там состоится субботний банкет.

Интересно Формат мероприятия 28 июня пока не известен: ходят слухи о пижамной вечеринке и элегантном ужине в смокингах. Формат мероприятия 28 июня пока не известен: ходят слухи о пижамной вечеринке и элегантном ужине в смокингах.

Итальянские СМИ сообщили, что Безос полностью выкупил места для гостей в лучших отелях Венеции: Hotel Cipriani, Hotel Danieli и Palazzo Pisani Gritti. Стоимость ночи в некоторых из них превышает 10 тысяч долларов. Все водные такси тоже послужат для перевозки приглашенных персон. Свадьбу назвали «золотой жилой для отельеров, владельцев ресторанов, водителей водных такси и гондольеров» и самой значимой для знаменитостей со времен свадьбы Джорджа Клуни и Амаль Аламуддин в 2014 году, сообщил The Daily Telegraph.

Интересно Свадьба, по предварительным подсчетам, обойдется Безосу в 46-56 миллионов долларов. Свадьба, по предварительным подсчетам, обойдется Безосу в 46-56 миллионов долларов.

Поговаривают, что любимый бренд невесты Dolce & Gabbana готовит для нее 27 нарядов на все дни свадебных торжеств. Пока не известно, в платье какого модного дома Санчес выйдет замуж.

Фото: Matteo Chinellato/Keystone Press Agency/ Остров Сан-Джорджо Маджоре / www.globallookpress.com

Кто приглашен на свадьбу Джеффа Безоса На торжествах ожидают 200-250 гостей, среди которых будет много звезд. Порядка 90 частных самолетов доставят приглашенных в близлежащие аэропорты. Среди знаменитостей на свадьбу прибудут голливудские актеры Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд, Орландо Блум, актриса Ева Лонгория, рок-музыкант Мик Джаггер, журналистка и телеведущая Опра Уинфри, певицы Барбра Стрейзанд, Кэти Перри, Леди Гага, певец Элтон Джон, инфлюенсер Ким Кардашьян, ее мать Крис Дженнер, долларовый миллиардер Билл Гейтс и дочь американского президента Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и детьми. Последние остановились в гостинице St Regis. В городе уже пришвартовалась яхта «Кисмет» Шахида Хана — пакистано-американского миллиардера и владельца футбольного клуба «Фулхэм». Сами Безос с Санчес прибыли на его 60-метровой яхте Arience.

Фото: Roberto Brancolini/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему критикуют свадьбу В эти дни город романтики наводнили протестующие. Местные активисты считают, что женитьба американского миллиардера нанесет непоправимый ущерб экологии Венеции. В пример они привели церемонию 2015 года, когда состоялось бракосочетание Джорджа Клуни. Демонстранты уверены, что в период праздничных мероприятий цены на жилье в городе поднимутся необычайно высоко, а сами торжества вызовут непомерную нагрузку на городские службы. Чтобы противостоять этому, активисты растянули на площади Святого Марка баннер с улыбающимся Безосом. Надпись гласила:

Если ты можешь арендовать Венецию для своей свадьбы, то ты можешь платить больше налогов.

Лозунг связан со скандалом итальянского подразделения компании Amazon, которую обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 1,2 миллиарда долларов. В СМИ сообщили, что из-за протеста пара решила перенести официальную церемонию из Дворца дожей в центре города в более удаленную локацию.

Фото: Ufficio Stampa Greenpeace/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Активисты грозят заблокировать каналы возле Старой школы милосердия надувными крокодилами и гондолами. Протестующие из группы «Нет места Безосу» называют торжество «символом эксплуатации города чужаками», а Венецию— «просто активом» для американцев, «витриной, сценой».

Фото: Andrea Merola/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В свою защиту Безос заверил, что предоставит работу для 500 местных жителей — именно столько людей требуется для организации всех запланированных мероприятий. Он якобы пожертвовал миллион долларов на сохранение Венецианской лагуны. Организаторы свадьбы утверждают, что пара учитывает все пожелания итальянцев. Протесты и ирано-израильская война вынудили итальянскую полицию усилить меры безопасности. Возможно, именно по этой причине большинство деталей торжества держат в тайне.