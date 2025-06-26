Торжество века. Что известно о свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес и почему ее критикуют
Свадьба Джеффа Безоса с Лорен Санчес обойдется ему в 46-56 миллиардов долларов
В конце июня в Венеции пройдет свадьба основателя Amazon, долларового миллиардера Джеффа Безоса и его невесты Лорен Санчес. На праздничные торжества по случаю бракосочетания соберутся несколько сотен гостей. Итальянцы недовольны происходящим и выходят на протесты, чтобы сорвать планы пары. Сколько бизнесмен потратит на свадьбу, что известно о ней и гостях, кто такая Санчес и как она познакомилась с будущим мужем — в материале 360.ru.
Кто такой Джефф Безос
Джефф Безос — американский предприниматель и долларовый миллиардер. Родился 12 января 1964 года в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Разбогател благодаря компании Amazon, которую основал в 1994-м. Он создал Blue Origin — организацию по разработке ракет и кораблей для коммерческого космического туризма. Летал в космос.
Владеет издательским домом The Washington Post. В 2021 году покинул пост гендиректора Amazon и занял должность исполнительного председателя совета директоров компании.
В 2017-м Forbes признал Безоса самым богатым человеком планеты — его капитал насчитывал 90,5 миллиарда долларов. В 2022 году состояние выросло до 302 миллиардов.
Интересно
Был женат на Маккензи Скотт с 1993 по 2019 год. У пары родилось трое сыновей, а еще они удочерили девочку из Китая.
Будущая супруга Джеффа Безоса Лорен Санчес
Лорен Санчес родилась 19 декабря 1969 года в Альбукерке. Она состоялась как репортер и ведущая новостей на Fox Sports News Primetime. У нее есть телевизионные награды.
Открыла собственный бизнес — кинокомпанию Black Ops Aviation, специализирующуюся на съемках с воздуха. Летала в космос.
Родила ребенка от футболиста «Канзас-Сити Чифс» Энтони Дэвида Гонзалеса, была замужем за предпринимателем Патриком Уайтселлом. У них есть общие дочь и сын.
Санчес познакомилась с Безосом в 2019 году, когда он обратился в ее компанию. На тот момент миллиардер еще был женат, но после встречи с Санчес развелся и сделал ей предложение в мае 2023-го. Это произошло на яхте, украшенной статуей избранницы в виде богини.
Где пройдет свадьба Безоса
Безос и Санчес хранят все подробности предстоящего торжества в тайне. Персонал предупрежден о секретности, им не разрешают упоминать детали свадьбы даже в телефонных разговорах. Однако некоторая информация о событии все же просочилась в прессу.
Предположительно, мероприятие растянется на три дня:
- 26 июня — препати;
- 27 июня — официальная часть с обменом клятвами;
- 28 июня — масштабная вечеринка.
Свадьба пройдет в Венеции, о чем сообщил мэр города Луиджи Бруньяро. Он заявил, что событие принесет городу «миллионы евро».
Организатором мероприятия выступило агентство Lanza & Baucina. Старейшая в Венеции кондитерская Rosa Salva подготовила более 200 подарочных наборов для гостей. Итальянская студия Laguna~B, которая производит изделия из муранского стекла, предоставит для вечеринок сувениры, сделанные по спецзаказу.
Возможные места проведения свадьбы:
- Дворец дожей на площади Святого Марка — первая локация, которую рассматривали для официальной церемонии. Находится в центре города;
- Фонд Джорджио Чини на острове Сан-Джорджо Маджоре — это самая вероятная площадка для обмена кольцами. Со всех сторон окружена водой и находится в отдалении от центра Венеции;
- Арсенал в районе Кастелло, где сейчас расположен Военно-морской исторический музей. Вероятно, там состоится субботний банкет.
Интересно
Итальянские СМИ сообщили, что Безос полностью выкупил места для гостей в лучших отелях Венеции: Hotel Cipriani, Hotel Danieli и Palazzo Pisani Gritti. Стоимость ночи в некоторых из них превышает 10 тысяч долларов. Все водные такси тоже послужат для перевозки приглашенных персон.
Свадьбу назвали «золотой жилой для отельеров, владельцев ресторанов, водителей водных такси и гондольеров» и самой значимой для знаменитостей со времен свадьбы Джорджа Клуни и Амаль Аламуддин в 2014 году, сообщил The Daily Telegraph.
Интересно
Поговаривают, что любимый бренд невесты Dolce & Gabbana готовит для нее 27 нарядов на все дни свадебных торжеств. Пока не известно, в платье какого модного дома Санчес выйдет замуж.
Кто приглашен на свадьбу Джеффа Безоса
На торжествах ожидают 200-250 гостей, среди которых будет много звезд. Порядка 90 частных самолетов доставят приглашенных в близлежащие аэропорты.
Среди знаменитостей на свадьбу прибудут голливудские актеры Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд, Орландо Блум, актриса Ева Лонгория, рок-музыкант Мик Джаггер, журналистка и телеведущая Опра Уинфри, певицы Барбра Стрейзанд, Кэти Перри, Леди Гага, певец Элтон Джон, инфлюенсер Ким Кардашьян, ее мать Крис Дженнер, долларовый миллиардер Билл Гейтс и дочь американского президента Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и детьми. Последние остановились в гостинице St Regis.
В городе уже пришвартовалась яхта «Кисмет» Шахида Хана — пакистано-американского миллиардера и владельца футбольного клуба «Фулхэм». Сами Безос с Санчес прибыли на его 60-метровой яхте Arience.
Почему критикуют свадьбу
В эти дни город романтики наводнили протестующие. Местные активисты считают, что женитьба американского миллиардера нанесет непоправимый ущерб экологии Венеции. В пример они привели церемонию 2015 года, когда состоялось бракосочетание Джорджа Клуни.
Демонстранты уверены, что в период праздничных мероприятий цены на жилье в городе поднимутся необычайно высоко, а сами торжества вызовут непомерную нагрузку на городские службы. Чтобы противостоять этому, активисты растянули на площади Святого Марка баннер с улыбающимся Безосом. Надпись гласила:
Если ты можешь арендовать Венецию для своей свадьбы, то ты можешь платить больше налогов.
Лозунг связан со скандалом итальянского подразделения компании Amazon, которую обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 1,2 миллиарда долларов. В СМИ сообщили, что из-за протеста пара решила перенести официальную церемонию из Дворца дожей в центре города в более удаленную локацию.
Активисты грозят заблокировать каналы возле Старой школы милосердия надувными крокодилами и гондолами. Протестующие из группы «Нет места Безосу» называют торжество «символом эксплуатации города чужаками», а Венецию— «просто активом» для американцев, «витриной, сценой».
В свою защиту Безос заверил, что предоставит работу для 500 местных жителей — именно столько людей требуется для организации всех запланированных мероприятий. Он якобы пожертвовал миллион долларов на сохранение Венецианской лагуны. Организаторы свадьбы утверждают, что пара учитывает все пожелания итальянцев.
Протесты и ирано-израильская война вынудили итальянскую полицию усилить меры безопасности. Возможно, именно по этой причине большинство деталей торжества держат в тайне.