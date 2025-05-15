Сотни гостей, Элтон Джон и Леди Гага. Джефф Безос и Лорен Санчес решили сыграть свадьбу года
Венецию ждет свадьба года. Молодожены — основатель Amazon Джефф Безос и американская актриса, писательница и журналистка Лорен Санчес. Участниками торжества станут 200 человек, а развлекать гостей будут обладатели Grammy. Подробности — в материале 360.ru.
Верх крутизны
Для выступления на свадьбе, которая состоится в июне, Безос и Санчес наняли двух мировых звезд. Ради развлечения именитых гостей влиятельная пара не поскупилась на приглашение обладателей Grammy.
Главными исполнителями на торжественной церемонии станут Элтон Джон и Леди Гага.
«Лорен хотела, чтобы для них пели настоящие звезды, а Гага и Элтон — это верх крутизны. К тому же они хорошие друзья и рады выступить вместе, что очень здорово. Для них это будет мини-отпуск в компании лучших друзей», — рассказал источник DailyMail.
Пока неизвестно, какие именно композиции прозвучат на свадьбе года, но речь идет о нескольких популярных хитах. При этом представители Гаги и Джона опровергли информацию об их участии в мероприятии.
Сотни гостей и эксклюзив Vogue
Свадьба будет длиться три дня — с 24 по 26 июня — в перерывах между концертами Леди Гаги. Среди главных гостей: Ким Кардашьян, Опру Уинфри и Кэти Перри. Также на торжество пригласили Леонардо Ди Каприо и Барбару Страйзанд.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро подтвердил, что на мероприятии будет присутствовать более 200 человек, а журнал Vogue может получить эксклюзивные фотографии с мероприятия.
«Мы работаем с организаторами, чтобы мероприятие прошло с уважением к хрупкости и уникальности города. Многочисленные спекуляции и фейки о свадьбе Джеффа Безоса совершенно беспочвенны», — заявил Бруньяро.
Безоз и его невеста разослали приглашение на летнее торжество еще в начале марта.
Пара официально подтвердила свои отношения в 2019 году, а в мае 2023-го объявила о помолвке. Джефф попросил руку и сердце избранницы, подарив ей кольцо с розовым бриллиантом за 2,5 миллиона долларов. Камень оказался настолько огромным, что Лорен «чуть не потеряла сознание».
В ноябре 2023 года влюбленные отпраздновали помолвку звездной вечеринкой в особняке Дианы фон Фюрстенберг и Барри Диллера в Беверли-Хиллз.