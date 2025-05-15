Сотни гостей, Элтон Джон и Леди Гага. Джефф Безос и Лорен Санчес решили сыграть свадьбу года

Венецию ждет свадьба года. Молодожены — основатель Amazon Джефф Безос и американская актриса, писательница и журналистка Лорен Санчес. Участниками торжества станут 200 человек, а развлекать гостей будут обладатели Grammy. Подробности — в материале 360.ru.

Верх крутизны

Для выступления на свадьбе, которая состоится в июне, Безос и Санчес наняли двух мировых звезд. Ради развлечения именитых гостей влиятельная пара не поскупилась на приглашение обладателей Grammy.

Главными исполнителями на торжественной церемонии станут Элтон Джон и Леди Гага.

«Лорен хотела, чтобы для них пели настоящие звезды, а Гага и Элтон — это верх крутизны. К тому же они хорошие друзья и рады выступить вместе, что очень здорово. Для них это будет мини-отпуск в компании лучших друзей», — рассказал источник DailyMail.

Пока неизвестно, какие именно композиции прозвучат на свадьбе года, но речь идет о нескольких популярных хитах. При этом представители Гаги и Джона опровергли информацию об их участии в мероприятии.