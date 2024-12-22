Мать внебрачного внука Марии Шукшиной умерла в Петербурге

Прославившуюся скандалами мать внука актрисы Марии Шукшиной 26-летнюю Фрейю Зильбер нашли мертвой в одном из домов Санкт-Петербурга. Как сообщил сайт 78.ru , также из квартиры вынесли труп 32-летнего мужчины и молодую девушку в тяжелом состоянии.

В ходе осмотра помещения специалисты обнаружили большое количество шприцев. Тела погибших отправили на экспертизу для установления причин смерти.

Пострадавшую девушку передали медикам, которые, предварительно, диагностировали у нее наркотическое отравление.

Фрейя Зильбер прославилась в 2018 году, когда через ДНК-тест доказала, что отцом ее ребенка является Макар Касаткин, сын Марии Шукшиной. Тогда актриса лично объявила о признании своего внука, который продолжит династию. В 2020 году она сообщила, что по просьбе Фрейи семья забрала внука на воспитание.