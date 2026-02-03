Сегодня 21:58 «Голос и лицо эпохи». Расцвет и закат карьеры «мамы КВН»: чем запомнилась Светлана Жильцова? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Легендарная телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова умерла 3 февраля 2026 года на 90-м году жизни. Она стала голосом и лицом эпохи. Но и об этой выдающейся личности ходили разные слухи, в том числе о ее романе с Александром Масляковым. Чем запомнилась эталонная диктор — в материале 360.ru.

Биография Светланы Жильцовой Светлана Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве. Еще в школе девочка начала заниматься в студии художественного слова при Московском дворце пионеров. После школы она поступила в Институт иностранных языков на английский педагогический факультет. Будучи студенткой, Жильцова победила в конкурсе и стала диктором-переводчиком в совместном советско-канадском проекте. Постоянную работу на ТВ принес случай: за два часа до прямой трансляции детского спортивного праздника ведущая Валентина Леонтьева почувствовала себя плохо. На замену срочно отправили Жильцову — успех в этой импровизации открыл ей дорогу в эфир.

Фото: РИА «Новости»

Карьера Светланы Жильцовой Широкую всенародную известность Жильцова получила в качестве первой ведущей КВН, ее бессменным партнером стал Александр Масляков. За всю свою карьеру диктор стала лицом и голосом ключевых передач Центрального телевидения. Она вела программы «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник» и «Веселые нотки». Также она была ведущей «Песни года» с 1976 по 1979 год, участвовала в «Утренней почте» и «Голубом огоньке» и других известных проектах.

Фото: РИА «Новости»

Голос Жильцовой звучал в учебных передачах по английскому языку. Она работала в Японии на местном гостелеканале. Ее просили рассказать о бытовой стороне жизни советского человека. Например, одной из тем стало употребление водки. На уроке Жильцова рассказала, что в СССР пьют спиртное по праздникам, закусывая солеными грибочками и рассыпчатой вареной картошкой. Этот выпуск стал самым популярным в азиатской стране.

В 1978 году ведущей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2011-м наградили орденом Почета. С экрана Жильцова ушла добровольно в 1993 году, после чего посвятила себя преподаванию в Высшей национальной школе телевидения.

После завершения карьеры Жильцова почти перестала смотреть телевизор — по ее словам, в юмористических передачах стало много пошлых шуток. «Вообще, я включаю по большей части „Культуру“, на других каналах сплошная стрельба, убийства, погони, раньше показывали глубокие фильмы, а сейчас…» — говорила артистка. Личная жизнь Светланы Жильцовой Жильцова была замужем за Владимиром Серебренниковым — кандидатом технических наук и преподавателем. Они познакомились в компании друзей. Приятельница ведущей пригласила ее отпраздновать Масленицу — там пара и встретилась. Серебренников был старше избранницы на семь лет. Через полгода после знакомства сыграли свадьбу, торжество состоялось в 1961 году. Брак продержался 58 лет — до самой смерти супруга.

Фото: РИА «Новости»

В 1962 году в семье родился сын Иван, который сейчас управляет столичной школой английского языка и воспитывает с женой двух дочерей. Бабушка посвящала внучкам большую часть времени. Народная артистка России Ангелина Вовк отметила, что Жильцова замкнулась после смерти мужа.

Она очень замкнулась после смерти мужа, ушла в себя, отошла от нашего дикторского отдела, не очень охотно шла на общение. Мы начали меньше общаться, редко очень созванивались, можно сказать, судьба нас развела. К сожалению, в последние годы у нас практически не было общения. Ангелина Вовк

Слухи о романе с Масляковым Поклонники КВН не сомневались, что Жильцову и Маслякова связывает не только работа, но и чувства. Когда ведущий женился на ассистенте режиссера Светлане Семеновой и в конце передачи прозвучало «Светлана Маслякова», зрители сделали вывод, что свадьбу сыграли их любимые звезды. В редакцию посыпались поздравительные письма, переубеждать людей никто не стал. «Даже Лапин, председатель Гостелерадио СССР, как-то на летучке заметил: „А Жильцова так влюбленно все время глядит на Маслякова“. Но я всегда смотрю на собеседника, в том числе и на Сашу. Позже обратила внимание — другие ведущие обращались не столько к партнеру, сколько к зрителям. Стала брать с них пример», — рассказывала диктор.

Фото: РИА «Новости»

Жильцова была эталоном советских женщин, мужчины заваливали ее любовными посланиями. Об этом говорил и Юлий Гусман. «Спустя много лет признался: „Знаешь, Света, а ведь мы все были в тебя влюблены. Но к тебе, как к Ленину, боялись подойти“. Оказывается, считали строгой», — рассказывала ведущая. Причины смерти Светланы Жильцовой О смерти Жильцовой стало известно 3 февраля 2026 года. Изначально об этом сообщил ведущий Андрей Малахов, он назвал ведущую «лицом и голосом эпохи». «Утром она умерла. Причина — болезнь долговременная», — подтвердил сын покойной Иван в комментарии РИА «Новости».