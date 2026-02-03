Умерла «мама КВН» Светлана Жильцова
Советская телеведущая, «мама КВН» Светлана Жильцова ушла из жизни. Ей было 89 лет, сообщил Первый канал.
«Не стало Светланы Жильцовой, легендарного советского диктора», — заявила ведущая.
Заслуженная артистка РСФСР работала ведущей программ «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!» и считалась эталоном советской телеведущей.
Ее наряды копировали женщины, а мужчины отправляли любовные признания. Настоящая слава пришла к Жильцовой благодаря КВН — там она работала в паре с Александром Масляковым.
Ранее стало известно о смерти звезды фильмов «Один дома» и «Битлджус» Кэтрин О’Хара.