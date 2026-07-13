Сегодня 05:09 Окончил три класса, работал на заводе и дал имя планете. Чего мы не знали о Михаиле Пуговкине Фото: Anton Kavashkin/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Он родился в бедной семье в глухой деревне, рано познал тяжелый крестьянский труд, подростком работал на тормозном заводе. Никто не знал, что ему суждено стать одним из самых известных советских актеров. Это — о Михаиле Пуговкине, со дня рождения которого 13 июля исполняется 103 года. Самые интересные факты о нем — в материале 360.ru.

Факт № 1. Пуговкин окончил всего три класса школы

Михаил появился на свет в селе Рамешки Чухломского района Ярославской области в 1923 году. Он стал третьим сыном в бедной семье мясника и домохозяйки. К крестьянскому труду Михаил был приучен с детства: кормил скотину, помогал молотить хлеб, носил обед матери и братьям в поле. А в школе практически не учился — окончил всего три класса. Детей из его села возили в школу на лошадях за 40 километров — в Рамешках среднего образовательного учреждения не было. Впоследствии, когда Пуговкин решил поступать в Школу-студию МХАТ, председателю приемной комиссии Ивану Москвину пришлось убеждать коллег, что парень потерял аттестат на войне. Москвин был настолько очарован талантливым абитуриентом, что пошел на обман.

Фото: РИА «Новости»

Факт № 2. Талант Пуговкина проявился на деревенских свадьбах

Актером Миша захотел стать еще в девять лет, когда впервые побывал в кино. Знакомые смеялись над мечтой простого сельского парня, зато быстро оценили его талант веселить всех на свадьбах. Пуговкин так лихо отплясывал цыганочку, русскую полечку и барыню, что его стали звать на гулянья даже в соседние деревни. Забавно, что спустя годы, в 1940-м, первой ролью Пуговкина в кино стала второстепенная роль парня, пляшущего на свадьбе, в фильме «Дело Артамоновых». От претендента требовалось уметь петь и плясать вприсядку.

Факт № 3. Пуговкин за ночь полностью выучил пьесу, в которой дебютировал

Когда Михаилу было 15 лет, его семья переехала в Москву к сестре матери, и мальчик пошел работать на тормозной завод учеником электромонтера. Но уже тогда он записался в драмкружок, куда на крыльях летел после работы. Дебют получился громким: 16-летнего Пуговкина взяли сразу на главную роль в спектакле по пьесе Островского «Свои люди — сочтемся» вместо заболевшего взрослого актера. Вдохновленный Михаил выучил за ночь не только свои реплики, но и всю пьесу, и имел успех на сцене. Роль купца Большого закрепилась за ним. Именно благодаря ей режиссер Федор Каверин, руководивший тогда Московским драмтеатром, заметил юного Пуговкина и пригласил к себе на профессиональную сцену. Он начинал с эпизодических ролей, вынужден был усердно работать над дикцией, но результат того стоил — его игру оценили, о нем писали газеты.

Факт № 4. Актеру хотели ампутировать ногу на войне

Первый фильм, в котором снялся Пуговкин, еще не успели озвучить, когда началась Великая Отечественная война. Туда отправились отец и братья Михаила, и он ушел следом, хотя возраст позволял ему остаться дома.

Шел июнь 1941 года, снималась сцена пляски, и вдруг дирекция пригласила всех к себе к репродуктору. Молотов объявлял о начале Великой Отечественной войны. Я доснялся в пляске и 7 июля, прибавив себе год, ушел добровольцем на фронт. из воспоминаний Михаила Пуговкина

Пуговкин служил в роте разведчиков в стрелковом полку. Перед его первым боем, на Смоленщине, новобранцев даже не успели переодеть. Из 100 машин с молодыми бойцами после фашистского налета уцелели только две, но Михаил даже не был ранен. И до лета 1942 года на нем не было ни царапины. Война унесла жизни отца и обоих братьев, но самого актера пощадила. Под Ворошиловградом он получил тяжелое ранение в ногу. В полевом госпитале у Михаила началась гангрена, и его готовили к ампутации. Он взмолился: «Доктор, нельзя мне без ноги, я же артист!», и главный хирург пожалел парня. Лечение было долгим и мучительным, Пуговкин кочевал из одного госпиталя в другой, но сохранить ногу удалось.

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

А хромота, как и лицо, опухшее из-за осколка гранаты под глазом, даже сослужили ему хорошую службу. Вернувшись в Москву в 1943 году, Михаил пришел в единственный действовавший в то время театр драмы — сейчас это Театр имени Маяковского — и получил главную роль в пьесе «Москвичка». Снова случайно, вместо другого артиста. По сценарию девушка отказала курносому поклоннику, недавно вернувшемуся с войны, из-за внешности. На роль незадачливого кавалера почему-то взяли красивого и статного актера, и его пришлось сильно гримировать. Это не понравилось Комитету по делам искусств — режиссеру велели за неделю найти нового исполнителя роли. В это время за репетицией наблюдал 20-летний Пуговкин, опираясь на палочку: нога еще не зажила. Проходя мимо, режиссер сказал ему: «Миша, а пьесу-то мы вроде как про тебя репетируем».

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

И окрыленный Пуговкин снова выучил весь спектакль за день. Потом он признавался, что после премьеры за ним бегали поклонницы. Но женился Михаил на однокурснице — актрисе Надежде Надеждиной. От этого брака родилась дочь Елена. Через 12 лет супруги развелись. Еще через два года, в 1961-м, Пуговкин заключил второй брак, с певицей Александрой Лукьянченко, в котором счастливо прожил 32 года — до самой смерти жены. Разница в возрасте — она была старше на 11 лет — не стала помехой гармоничному союзу. В третий раз Михаил женился на администраторе «Союзконцерта» Ирине Лавровой, которая помогла ему организовать гастроли. Оба тогда переживали утрату (у Пуговкина умерла жена, у Лавровой — брат) и сблизились. Они оставались вместе до самой кончины актера.

Факт № 5. Пуговкин начал учиться на актера, уже будучи известным

Несмотря на популярность, Михаил чувствовал, что хочет учиться. Поступать в театральный вуз советовал и заведующий постановочной частью театра Константин Симонов. Окончательно Пуговкина убедил завет молодого художника Юрия Рау, который создал его портрет и написал на нем: «Учись, друг, у мастеров прошлого и настоящего, чтобы стать мастером будущего». Тогда, в 1943 году, только открылась Школа-студия Немировича-Данченко во главе с режиссером МХАТа Василием Сахновским. Михаила взяли, несмотря на более чем скромное образование. Да еще приятно удивлялись, что он тянется к учебе, хотя уже является артистом. Впрочем, настоящая популярность была еще впереди.

Факт № 6. Пуговкину напророчили позднюю славу в кино

Начав карьеру еще в подростковом возрасте, Пуговкин оказался на ее пике намного позже. Пророческими оказались слова режиссера фильма «Адмирал Ушаков» Михаила Ромма: «Если будете много работать, годам к 50 полностью оформитесь. Тогда вас будет еще интереснее снимать». Широкая публика почти не помнит Пуговкина молодым. Его знают как Яшку-артиллериста из фильма «Свадьба в Малиновке», во время съемок которого актеру было 44 года. Как отца Федора из «12 стульев», где он играл 48-летним. Как режиссера Якина в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» — тогда Пуговкину было как раз 50.

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

В комедийных ролях Пуговкин, с его запоминающейся внешностью и харизмой, был особенно хорош. К полувековому юбилею он снялся в 57 фильмах, но очень многое еще было впереди — за всю свою карьеру он исполнил роли более чем в 100 картинах. После распада СССР появлялся на экране реже.

Факт № 7. В честь Пуговкина назвали планету

В 1997 году в канун своего дня рождения в циркуляре молодых планет под цифрой 4516 зарегистрировали планету «Пуговкин» — в честь выдающегося актера. Об этом ученых попросила юношеская научная ассоциация, а Международный астрологический союз дал итоговое согласие. Открыл планету старший научный сотрудник Крымской обсерватории Николай Черных.

Фото: РИА «Новости»