Нищета, кровь чероки и чужое имя. Что скрывал легендарный Чак Норрис и какое страшное пророчество он сделал

За маской честнейшего техасского рейнджера Чак Норрис скрывал годы боли и шокирующих драм. Его запомнили героем, но в реальности актер вовсе не был таким уж положительным персонажем. Поговаривали, что Чак Норрис умер еще 20 лет назад, да и заявление семьи о его смерти шокировало странной деталью. Кроме того, почему теперь все вспомнили кошмарное пророчество Чака Норриса о тысяче лет тьмы?

Нищета, виски, кровь чероки Чак Норрис не родился со стальными мышцами и рыжей бородой; его колыбелью была пыльная Оклахома и беспросветная нужда. Детство — бесконечный побег от позора: отец, Рэй Норрис, был ветераном войны, который предпочитал заливать свои кошмары дешевым виски, часто исчезая на целые месяцы в алкогольном угаре. Маленький техасский рейнджер рос болезненно застенчивым ребенком, «неатлетичным слабаком», над которым смеялись сверстники. Но в его жилах текла гремучая смесь: ирландское упрямство и ярость индейцев чероки. Сам Норрис всегда гордо заявлял, что его дедушка по материнской линии и бабушка по отцовской были чистокровными индейцами. И хотя скептики-генеалоги до сих пор пытаются найти подвох в его родословной, утверждая, что его предки значились «европейцами» во всех переписях, для самого Норриса индейские корни были духовным щитом. Он верил, что именно эта кровь дала ему выносливость волка. Его мать, Вилма, была единственной, кто верил в него, бесконечно повторяя: «У Бога есть планы на тебя».

Чтобы выжить после развода родителей в 16 лет, Чаку пришлось взять на себя роль мужчины в семье, навсегда спрятав свои страхи глубоко внутри. Чак Норрис правда умел драться? В юности Чак Норрис хотел стать полицейским. Ради карьеры он вступил в ряды ВВС США и оказался на авиабазе Осан в Южной Корее. Поговаривают, что единоборствами актер занялся после неудачной для себя драки с местными мастерами в баре. На базе Норрис начал тренироваться как одержимый. Он изучал Тансудо, корейское боевое искусство, тренируясь по пять часов в день. Армия выбила из него остатки застенчивости, заменив их железной дисциплиной. К моменту возвращения в США в 1962 году это был уже не хилый паренек, а мастер с черным поясом и пламенем в глазах. «Я начал тренироваться там, а затем вернулся, демобилизовался и начал преподавать. Чтобы привлечь учеников в свою школу, я стал заниматься карате», — рассказывал артист позднее. Спортивный трон и кровь на татами Путь к славе оказался для Норриса тернист. Первые два турнира он проиграл, но эти неудачи лишь раззадорили его. С 1968 года он становится настоящим диктатором в мире карате: титул чемпиона мира в среднем весе Норрис удерживал шесть лет подряд.

Он даже основал собственный стиль каратэ, Чун-Кук-До, которая позже превратилась в Chuck Norris System. К 2026 году эта организация подготовила более 3300 обладателей черных поясов. Чак Норрис стал первым человеком с Запада, получившим 8-й дан по тхэквондо, доказав, что европеец может превзойти учителей Востока. Среди многочисленных учеников Норриса были Присцилла Пресли, братья Осмонд, Стив Маккуин и Боб Баркер. Последний с удовольствием рассказывал на вечеринках, как Норрис сломал ему ребра одним ударом ноги на тренировке. Голливудский выстрел в пустоту Чак Норрис завершил карьеру в статусе чемпиона мира по карате и искал себе новую цель. Попробовать кино ему посоветовал легендарный Стив Маккуин. Настоящая мировая слава пришла к артисту в 1972 году после эпической битвы с Брюсом Ли в римском Колизее в фильме «Путь дракона». Чак Норрис играл наемного убийцу и ради роли набрал девять килограммов веса, из-за чего даже не мог прыгать — но этот бой стал легендой.

На протяжении 1970-х и 1980-х годов Норрис прославился как брутальный герой боевиков в таких фильмах, как «Пропавшие без вести» и «Дельта-форс». Он закрепил за собой место в поп-культуре благодаря всегда невозмутимому лицу и нарочито маскулинным фразам — таким как: «Мои проблемы не берут отпуск» из «Одинокого волка Маккуэйда». Главный рейнджер всея Руси В 1993 году началось восьмилетнее правление Чака Норриса на экранах телевизоров. Сериал «Уокер, техасский рейнджер» стал культурным кодом США. Норрис не играл крутого парня — скорее воплощал моральный абсолют каждого консервативного американца. Невероятную популярность сериал завоевал и в России. В сериале Норрис сыграл Корделла Уокера, ветерана, техасского рейнджера, борющегося с преступностью по всему штату Техас. В 1999 году Норриса номинировали на премию TV Guide Award как лучшего актера в драматическом сериале.

Разница между насилием и экшеном заключается в философии. И если человек пытается избежать насильственного столкновения, но в итоге оказывается загнанным в угол, откуда нет выхода, — тогда нам нужна способность справиться с этим. И именно такого персонажа я и создаю на экране — парня, который пытался избежать проблем. Чак Норрис

В 2010 году губернатор присвоил Норрису звание почетного члена Техасских рейнджеров, совершенно реального элитного подразделения правоохранительных органов Техаса. Тайные грехи Чака Норриса Убежденный консерватор, ярый христианин и откровенный лжец — вот кем либеральные американцы считали Чака Норриса. Для таких ярлыков у них были некоторые основания. Ведь публично актер выступал за традиционные ценности, а сам с удовольствием изменял первой жене, о чем теперь мало кто знает. Заповедь «Не прелюбодействуй» Норрис, похоже, просто не читал. В 1991 году в его жизни появилась дочь Дина, плод мимолетной связи, о которой он не подозревал 26 лет. Встретившись с ней, Чак сказал: «Мне не нужны тесты ДНК», и просто обнял своего ребенка. Вторую свою жену Норрис любил намного больше. Он даже бросил ради нее карьеру: Дженне влили ядовитое вещество на МРТ и актер проводил месяцы рядом с ней в больнице.

Норрис говорил неправду даже о своем имени. Его зовут Карлос Рэй Норрис, а прозвище «Чак» появилось только во время службы в армии. Сценический псевдоним подошел актеру намного больше. Пророчество Чака Норриса начало сбываться? Норрис никогда не лез за словом в карман. Активный республиканец ненавидел демократические наклонности Обамы и жестко его критиковал. Он требовал не допустить избрания Барака Обамы на второй срок и уверял, что США гибнут в «пучине социализма». В 2012 году Норрис со своей женой снял короткое и весьма апокалиптичное видео. Актер заявил, что США находятся под угрозой. «Наша великая страна и свобода находятся под угрозой. <…> Мы сохраним для наших детей эту последнюю и лучшую надежду человечества на земле, или же обречем их на первый шаг в тысячелетнюю тьму», — добавила жена артиста на камеру. Позднее Норрис несколько раз публиковал статьи на спорные политические темы. Его высказывания об организации бойскаутов приводили в ужас либеральных американцев.

Как Чак Норрис спас от удушья 200 человек? Образ крутого парня породил уникальный тренд в социальных сетях — так называемые «факты о Чаке Норрисе». Это постоянно растущий список преувеличенных заявлений о Норрисе, подчеркивающих его брутальную репутацию «Один парень из Браунского университета начал рассылать эти факты о Чаке Норрисе по электронной почте. Я читал их и думал: „Эй, это чертовски смешно“. Больше всего мне понравилась история: „Они хотели поместить Чака Норриса на гору Рашмор, но гранит оказался недостаточно прочным для его бороды“», — рассказывал сам артист в интервью. Вот лишь малая доля шуточных фактов о Чаке Норрисе: Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды.

Когда Чак Норрис отжимается, он не поднимает себя, он отталкивает Землю.

Чак Норрис может делить на ноль.

Слезы Чака Норриса лечат рак. Жаль, что он никогда не плачет.

Однажды Чак Норрис спас от удушья 200 человек. Он просто перестал их душить.

Кобра укусила Чака Норриса и после пяти дней мучений умерла от яда.

Когда Чак Норрис заходит в воду, он не становится мокрым от нее, это вода становится чакноррисовой.

Чак Норрис в детстве спал не с плюшевым, а с настоящим медведем.

Журналу Time Норрис рассказывал, что американские военные в Ираке и Афганистане собирали собственные «факты». «Именно так я и попал в Ирак — солдаты начали просить об этом своих командиров. Когда я прилетел, то увидел табличку с надписью: „Чак Норрис здесь. Теперь мы можем идти домой“. Как бы я хотел, чтобы это было правдой», — говорил артист. Пресса утверждает, что Чак Норрис умер 20 марта 2026 года. Смерть его можно назвать странной. Всего неделю назад Чак Норрис снял свою тренировку по карате на видео. Теперь же его семья заявила, что «хочет сохранить обстоятельства его смерти в тайне». В Сети шутят, что на самом деле Чак Норрис скончался еще 20 лет назад. Просто Смерть боялась ему об этом сказать.