Умер Чак Норрис

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис скончался. Об этом сообщила его семья в Instagram*.

По информации родственников, актер умер 19 марта. Они отметили, что его уход стал неожиданным, однако Норрис находился в кругу близких и ушел спокойно. Ему было 86 лет.

Как уточняет TMZ, незадолго до смерти на Гавайях актера госпитализировали. При этом еще в среду он чувствовал себя хорошо — по словам источников, занимался тренировками и был в хорошем настроении.

Чак Норрис получил мировую известность благодаря ролям в боевиках 1980-х годов, включая «Отряд „Дельта“» и «Пропавшие без вести». Широкой аудитории он также запомнился по роли рейнджера Корделла Уокера в сериале «Крутой Уокер. Правосудие по-техасски».

В последние годы актер редко снимался, появляясь лишь эпизодически — например, в фильме «Неудержимые 2» в 2012 году. Норрис был тесно связан с Брюсом Ли: они вместе тренировались в 1960-х и снялись в фильме «Путь дракона» в 1972 году.

