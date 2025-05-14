Сегодня 03:12 Дело чести или алчность? Алексей Чадов и Максим Боев судятся за прибыль от фильма «За Палыча!» Чадов: суд с Боевым за прибыль от фильма «За Палыча!» — это дело чести 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Прошел очередной раунд судебной тяжбы между актером и режиссером Алексеем Чадовым и продюсером Максимом Боевым. Бывшие друзья не могут поделить гонорар за фильм «За Палыча!», который вышел в 2023 году и неожиданно собрал в прокате более 300 миллионов рублей. Кто прав, кто виноват, кто кому и сколько должен — попытался разобраться 360.ru.

Чадов против Боева Судебные тяжбы такого рода никогда не бывают простыми, в ход идут не только улики, документы и свидетельства, но и оскорбления, пакости и публичное выяснение отношений с привлечением прессы. Представителей СМИ приглашают на судебные заседания и охотно рассказывают свою позицию. 360.ru предоставил площадку для высказывания обоим оппонентам, но сначала — суть разбирательства. Факты Фильм «За Палыча!» вышел в прокат в июле 2023 года. Согласно реестру удостоверений национального фильма, Алексей Чадов и Максим Боев значатся как сценаристы. Режиссер — Андрей Богатырев. Продюсеры: ООО «Викинг-СТ» и «Телекомпания». Дата занесения в реестр — 7 февраля 2022 года. Название фильма по паспорту: ЗА ПАЛЫЧА! (За Палыча!) (За ВДВ). Срок окончания производства фильма — 11 июля 2023 года, удостоверение бессрочное.

Фото: РИА «Новости»

Нюансы Ранее в реестр внесли и фильм «За ВДВ», дата регистрации — апрель 2021 года. В этом проекте Алексей Чадов значится режиссером, фамилии Боев в паспорте фильма нет. Продюсер — ООО «Викинг-СТ». Проект «За ВДВ» так и остался нереализованным, в паспорте нет даты окончания производства фильма. Удостоверение продлено до 31 декабря 2026 года.

Суть претензии Чадов претендует на 50% от дохода за прокат фильма «За Палыча!». Режиссер утверждает, что Боев подделал его подпись на документах и не выплатил ему положенные по договору деньги, а это около 75 миллионов рублей. Боев заявляет, что Чадов не выполнил условий инвестсоглашения, оно было расторгнуто и никаких денег ему не полагается. Кроме того, продюсер утверждает, что Чадов не имеет отношения к производству фильма «За Палыча!», а в титры его занесли по доброте душевной.

Фото: РИА «Новости»

Позиция Боева: Чадов не давал денег и не имеет права на доход В беседе с 360.ru продюсер рассказал, что он и Алексей Чадов начинали работу над проектами в 2021 году, подписали партнерский договор на съемки картины «За ВДВ». Дата подписания — 15 ноября 2021 года. В договоре Чадов значится как автор идеи. За выполнение указанных в договоре условий Чадову полагается 50% от чистого дохода.

«Он участвовал с нами в двух фильмах, и по обоим были два разных договора. По одному был договор партнерский, но он не был снят. Мы там зафиксировали убыток, потому что мы купили у „Кинокомпании 22“ этот фильм за миллион рублей, и на том фильме больше ничего, никаких движений не было. Мы просто получили убыток, зафиксировали убыток в миллион рублей, и на этом разошлись», — пояснил Боев. Также с Чадовым подписали другой договор 31 марта 2022 года об инвестировании фильма «За ВДВ» по сценарию Андрея Богатырева, Алексея Чадова, Максима Боева и Георгия Афанасьева. Производство фильма осуществляла кинокомпания «Викинг СТ», принадлежащая Боеву. В графах сценарист и режиссер — пусто. Согласно договору, инвестор — Чадов — обязуется внести на счет проекта 37 миллионов 465 тысяч рублей, прибыль он должен получить пропорционально внесенной сумме.

На момент начала съемок началась специальная военная операция на Украине, из-за санкций из России ушли многие компании, в том числе в киноиндустрии. Но съемки фильма начались в срок, 5 октября 2022 года. По словам Боева, к этому сроку Чадов не внес на счет проекта указанных средств, отказался под предлогом «такие времена». «А я весь в долгах снимал этот фильм. Мы 11 октября расторгли с ним этот инвестиционный договор. И дальше, как бы все, Чадов про это забыл, потому что он вообще был уверен, что этот фильм провалится», — поделился продюсер. Когда в 2023 году фильм «За Палыча!» вышел в прокат и набрал там больше 300 миллионов рублей, то, по словам Боева, «у парня какая-то алчность взыграла».

Он поднял этот партнерский договор, про который я даже забыл уже сто лет назад. И пытается по этому партнерскому договору почему-то получить деньги с «За Палыча!». Это алчность, просто алчность. Максим Боев продюсер

Боев отметил, что партнерский договор не имеет никакого отношения к вышедшему фильму, в создание которого Чадов не вложил ни рубля. В суде актер апеллирует именно к этому договору и прописанным в нем 50% чистой прибыли. Боев отметил, что проект «За ВДВ» не стали снимать, потому что не понравился сценарий, во втором проекте его переписали.

Сопродюсером фильма стала телекомпания «Россия 1», она инвестировала средства, а потом и получила положенную прибыль, отметил собеседник 360.ru. Чадову выплатили средства, которые он непосредственно потратил на участие в рекламе фильма — 162 тысячи рублей, на эти деньги имеется акт выполненных работ.

Есть серьезные уважаемые люди, но Чадов — это от безысходности. Максим Боев продюсер

Продюсер посетовал, что его бывший друг стал собирать «какую-то грязь» о нем, пускать в СМИ различные слухи, и ему «хочется это остановить». «Я снимаю фильмы на свои деньги. У меня успешные, хорошие фильмы, которые завоевывают разные фестивали. А это просто какой-то горе-актер, который в нулевых снялся, повезло, у Балабанова, и повезло к Бекмамбетову с Бондарчуком залететь. Все, он после этого больше не снимался. Сейчас он снимается в третьесортных ролях, но он считает себя каким-то там выдающимся актером. Звездная болезнь», — высказался Боев. Продюсер рассказал, что сейчас занят съемками продолжения фильма «За Палыча!». При этом Чадов пытается внести раздор в команду проекта.

Фото: РИА «Новости»

Позиция Чадова: Боев подделал подписи и не хочет платить «Бывший партнер Максим Боев не исполняет условия партнерского договора. Не выплачивает прибыль, принадлежащую мне по партнерскому договору в размере 50%. Всячески пытается найти какой-то повод за что-то зацепиться, чтобы уклониться от исполнения этого договора», — заявил в беседе с 360.ru режиссер. По словам Чадова, Боев подделал его подписи на документах, которые представил в государственное учреждение. По словам режиссера, его бывший друг подделал три документа: что с ним рассчитались, как со сценаристом и автором идеи, и о передаче прав на фильм. «Человек готов даже пойти на такие уголовные методы для того, чтобы всячески уклониться от исполнения договора, обязанностей по договору», — отметил Чадов.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Он заявил, что будет настаивать на возбуждении уголовного дела по факту фальсификации документов. По поводу суммы выплат режиссер отметил, что она в стадии обсуждения, так как фильм продолжает работать и приносить доход. «Про деньги-то мы разберемся. Главное сейчас — предоставить все материалы и выйти уже на финишную прямую», — подчеркнул собеседник 360.ru. Чадов рассказал, что не общается с Боевым, и для него этот человек «не существует давно», с момента начала судебного разбирательства. Режиссер отметил, что надеется на справедливость.

Для меня это дело является не просто каким-то делом, где я пытаюсь отстоять свои материально-экономические интересы. Это для меня дело чести. Алексей Чадов режиссер

Режиссер считает, что в цивилизованном обществе нет места мошенничеству, такие попытки необходимо пресекать, чтобы дети не столкнулись с подобным. «Поэтому я хочу это пресечь на своем опыте. Такого не должно быть в цивилизованном обществе. Вот в моем обществе подобных ситуаций не должно быть», — подчеркнул актер.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Заседания проходят в Арбитражном суде на Тульской, и с каждым разом «становится все интереснее и интереснее». «Случай действительно одиозный, потому что, работая в кино достаточно давно, для меня этот случай какой-то просто фантастический. Все киношники, все известные благородные компании, которые давно на рынке, никогда в жизни себе не позволят что-то подобное», — резюмировал сценарист.