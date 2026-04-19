Бросила школу, снялась в кино в 13 лет, жила со Шнуром в 15. Бурная жизнь Оксаны Акиньшиной

Сожительство с Сергеем Шнуровым в 15 лет, окончание школы со справкой, два развода и трое детей, с которыми она не живет, — актриса Оксана Акиньшина постоянно становится предметом для обсуждений. Эффектная и дерзкая, она, кажется, презирает любые рамки. Подробнее о жизни одной из самых красивых и востребованных российских актрис, которой 19 апреля исполняется 39 лет, — в материале 360.ru.

От милой девочки до бунтующей пацанки

Оксана родилась в Ленинграде в 1987 году. Ее отец был автослесарем, мать — бухгалтером. Единственным творческим человеком в семье был дедушка Сергей Реммих — актер театра и кино, режиссер. Девочка росла с твердым характером, но спокойная, много чем увлекалась: от вышивания до боевых искусств. А в школе резко превратилась в пацанку: прогуливала уроки, скандалила с педагогами, гуляла с мальчиками, участвовала в драках, сделала себе татуировку. По данным из открытых источников, подростком Акиньшина также курила и пила алкоголь.

Родители давали ей полную свободу, и позже актриса об этом сожалела. В одном из интервью она отметила, что претензий к ним не имеет, но им «надо было просто бить ее». Школа вызывала в девочке такое отвращение, что в итоге она выпустилась из нее со справкой вместо аттестата. Позже СМИ писали, что Сергей Шнуров помог ей оформить аттестат через частную школу.

Я не очень любила школу, она всегда для меня была каким-то стрессом. Мне страшно не нравились преподаватели, весь этот подход советский, с которым я всегда боролась. Этот подход, эти люди абсолютно неживые, живущие какими-то стереотипами, шаблонами. Отношение к детям было таким, что индивидуальностей не могло быть. Оксана Акиньшина

Учебе препятствовали успешно начавшаяся карьера и бурная личная жизнь. Что касается карьеры, то ей положила начало мать девочки, отправив ее фото в модельное агентство. С миловидной Оксаной заключили контракт. В 13 лет через это агентство она попала на пробы к режиссеру Сергею Бодрову-младшему, который искал актрис для своего фильма «Сестры» (2001). Оксана не слишком старалась понравиться режиссеру, дерзила ему, но, как оказалось, именно такая актриса ему и требовалась. Акиньшина отыграла на отлично, и ее стали активно приглашать в другие картины. На съемках одной из них она познакомилась с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Увела 29-летнего Шнурова в 15 лет

Акиньшина исполняла в «Игре мотыльков» главную женскую роль, Шнуров писал для него музыку и снимался в эпизоде. Знакомство, как рассказывал эпатажный певец в далеком 2007 году, произошло «по жуткой пьяни».

Наши отношения начались с того, что я попросил у нее в долг тысячу рублей. Я сломал какую-то ерунду в ресторане города, где шли съемки, а у меня не было с собой рублей, чтобы на месте расплатиться за дебош. Сразу же после нашего знакомства началась страшная пьянка — мы разгромили ресторан, а я чуть не загремел в милицию. <…> Акиньшина в этот момент сидела в гостиничном номере и ждала своего романтического героя. А я вломился к ней пьяный, весь в чужой крови и снова попросил денег в долг. Сергей Шнуров

Бурные отношения — с драками на людях и сценами ревности со стороны Оксаны — длились пять лет. Ради девочки-подростка Сергей Шнуров ушел из семьи. Он заставлял ее читать классику и настаивал на том, чтобы она училась. СМИ пишут, что они нередко напивались вместе, при этом сам певец в те времена называл возлюбленную практически непьющей.

Кстати, для школьницы Оксаны это был не первый роман: она признавалась журналистам, что близко общалась с мальчиками лет с 13. Кроме того, когда девушке было 14, СМИ приписывали ей короткий роман с 20-летним актером Алексеем Чадовым. Правда, он слухов не подверждал. Оксана и Сергей жили вместе, но до свадьбы дело не дошло. Шнуров отмечал: «Свадьба — это когда у людей нет праздников настоящих, а белое платье я ей и так купить могу». Со временем чувства подостыли, бывшие влюбленные перестали понимать друг друга и после одного телефонного разговора решили разойтись.

Дважды жена и трижды мать

Акиньшина недолго оставалась одна — вскоре после расставания она закрутила очередной бурный роман, результатом которого уже через несколько месяцев стал брак. Актриса вышла замуж за гендиректора пиар-компании «Планета Информ» Дмитрия Литвинова. В браке родился сын Филипп. Мальчику не исполнилось и года, когда Оксана рассталась с мужем. Следующим ее избранником стал певец и актер Алексей Воробьев, однако и эти отношения продержались недолго.

Последовал второй брак — с продюсером и бизнесменом Арчилом Геловани. В 2012 году Оксана родила от супруга сына Константина, пять лет спустя — дочь Эмми. Семья перебралась в Швейцарию, а старший ребенок остался в Санкт-Петербурге с матерью Акиньшиной. Знакомые актрисы рассказывали, что у мальчика есть особенности развития и бабушка обеспечивает ему постоянный уход, на который Оксана дает деньги.

Развод и новая любовь

Казалось, Акиньшина с головой ушла в семейные дела — она даже стала реже сниматься. Однако гармония длилась лишь до 2018 года. Актриса сама сообщила о грядущем разводе в соцсетях и выразила надежду на то, что «все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям».

Ходили слухи, что Оксана снова встречается со Шнуровым — как раз в то же время он тоже развелся. Некоторое время спустя стало известно, что Оксана и Арчил решили отложить развод. Однако в итоге Арчил уехал в Грузию и забрал обоих детей. Судя по сообщениями СМИ, они до сих пор живут там с отцом, а Акиньшина лишь периодически навещает их. Оксана привычно окунулась в работу и, похоже, в новые отношения. В последние годы она постоянно появляется на людях вместе с актером Данилой Козловским. Говорят, что этот роман и стал причиной ее разлада с супругом.

Популярная актриса

Похоже, единственная сфера, в которой у Акиньшиной все стабильно, это карьера. В ее фильмографии уже около 50 картин. Среди них «Превосходство Борна», «Стиляги», «Капитанские дети», «СуперБобровы», «Беспринципные», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и многие-многие другие.

По некоторым данным, Оксана обучилась на искусствоведа в одном из петербургских вузов. Актерского диплома у нее нет, но, видимо, для нее это лишь очередная условность. Как и для режиссеров — красивую и талантливую Акиньшину продолжают приглашать в новые проекты, часто на главную роль.