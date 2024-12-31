Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после восьмилетнего спора о детях

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли поставили точку в бракоразводном процессе после восьми лет напряженной юридической борьбы. Стороны достигли соглашения по опеке над детьми, большинство из которых уже достигли совершеннолетия. Об этом со ссылкой на представлявшего интересы Джоли адвоката Джеймса Саймона сообщил журнал The People .

Процесс развода оказался в четыре раза длиннее, чем двухгодичный брак звезд кино. Окончательное соглашение стороны подписали в минувший понедельник, 30 декабря.

«Это всего лишь часть долгого процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина устала, но она испытывает облегчение, что эта часть закончилась», — заявил Саймон.

Близкий к актрисе источник заявил, что Джоли не выступает с критикой бывшего мужа ни публично, ни в частном порядке и старается найти гармонию после переживания трудных времен.

Анджелина Джоли объявила о расторжении брака с Брэдом Питтом 19 сентября 2016 года. Она обвинила супруга в жестком обращении. После начала процесса пара объявила, что не станет сообщать подробности своего развода для сохранения конфиденциальности. Но он оказался очень громким. Супруги не могли договориться по вопросам опеки над шестью детьми и подали иски в Высший суд Лос-Анджелеса.