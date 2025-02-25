Без таланта, но с крышей. Милонов объяснил, почему Пугачеву не могут забыть в России
Милонов: Пугачева сбежала из России к своим спонсорам на Западе
Уехавшая из России певица Алла Пугачева до сих пор привлекает к огромное количество внимания со стороны бывших коллег и зрителей. Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии сайту «Страсти» предположил, что за звездой эстрады многие наблюдают по инерции.
Секрет успеха Пугачевой
Он пояснил, что не обладающая особым талантом певица добилась успеха, благодаря советским руководителям, которые обеспечили ее лучшими композиторами и площадками для выступлений.
«В советское время люди получали поддержку такую исключительно благодаря административным каким-то решениям — так она была сделана, она своего рода продукт плановой экономики», — подчеркнул депутат.
По мнению Милонова, реальной конкуренции в шоу-бизнесе Пугачева не выдержала и ушла со сцены, прекратив творческую деятельность. При этом внимание к своей персоне она сохранила благодаря статусу, который получила в советское время.
«Она же была неким символом, неким знаком поп-музыки, назвала себя даже королевой», — отметил он.
Депутат добавил, что в 90-е она сначала подмяла под себя всю эстраду, заставив всех артистов, которые хотели добиться успеха, прийти к ней на поклон. После этого она взялась за продюсирование своего молодого супруга Максима Галкина*, которому помогла пробиться на самый верх.
«Бабушке понравился молодой человек, она решила внучка спродюсировать и дала ему хороший пуш в российскую эстраду. И, естественно, из каждого утюга он кривлялся — только благодаря тому, что есть административная поддержка», — заявил Милонов.
Покровителей не осталось
Милонов не исключил, что за годы, которые Пугачева потратила на «крышевании» шоу-бизнеса, она заработала достаточно, чтобы обеспечить себе безбедную старость, но деньги она хранила на Западе, куда переехали все ее бывшие спонсоры, к которым она присоединилась
«Отчасти из-за этого у Пугачевой в ее, так сказать, кустике увядшей сирени, творческих людей, которых она крышевала, вообще не осталось. Не было никаких патриотических исполнителей, которые бы относились к стране с душевным теплом», — подытожил Милонов.
Политолог и бывший глава израильской спецслужбы «Натив», отвечающей за репатриацию евреев из Советского Союза, Яков Кедми заявил о скандальном характере певицы Аллы Пугачевой. По его словам, бывшая звезда никак не может смириться с потерей своей популярности после отъезда из России, поэтому она закатила истерику, когда ее отказались пустить в переполненный ресторан без предварительной брони.
*Максим Галкин — признан в России иностранным агентом.