Без таланта, но с крышей. Милонов объяснил, почему Пугачеву не могут забыть в России

Уехавшая из России певица Алла Пугачева до сих пор привлекает к огромное количество внимания со стороны бывших коллег и зрителей. Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии сайту «Страсти» предположил, что за звездой эстрады многие наблюдают по инерции.

Секрет успеха Пугачевой

Он пояснил, что не обладающая особым талантом певица добилась успеха, благодаря советским руководителям, которые обеспечили ее лучшими композиторами и площадками для выступлений.

«В советское время люди получали поддержку такую исключительно благодаря административным каким-то решениям — так она была сделана, она своего рода продукт плановой экономики», — подчеркнул депутат.

По мнению Милонова, реальной конкуренции в шоу-бизнесе Пугачева не выдержала и ушла со сцены, прекратив творческую деятельность. При этом внимание к своей персоне она сохранила благодаря статусу, который получила в советское время.

«Она же была неким символом, неким знаком поп-музыки, назвала себя даже королевой», — отметил он.

Депутат добавил, что в 90-е она сначала подмяла под себя всю эстраду, заставив всех артистов, которые хотели добиться успеха, прийти к ней на поклон. После этого она взялась за продюсирование своего молодого супруга Максима Галкина*, которому помогла пробиться на самый верх.