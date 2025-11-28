28 ноября 2025 02:44 Молодые любовницы, дорогие подарки и тайная жена. Как Андрей Ургант нашел свою Елену и почему боится говорить о сыне 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Он сменил фамилию в 16 лет в качестве протеста, но в итоге стал главным хранителем самой громкой театральной династии. Он бунтовал в интернате, бежал от славы родителей, но в итоге сама его жизнь превратилась в спектакль, где смешались богема, скандалы и поздняя любовь. Андрей Ургант, для которого «продолжать традиции» означало идти наперекор всему, сегодня отмечает 69-й день рождения.

Интернат, богема и бунтарский характер Андрей Ургант родился 28 ноября 1956 года и стал продолжателем театральной династии: отец — Заслуженный актер РСФСР Лев Милиндер, мать — Народная артистка РСФСР Нина Ургант. Родители познакомились еще во время учебы. Поступив на службу в разные театры, они начали отдаляться друг от друга. Но потом выяснилось, что Нина Ургант беременна.

Фото: РИА «Новости»

Рождение сына не помогло сохранить отношения, и пара рассталась. Нине пришлось брать сына в театр, где его воспитанием занимались все члены творческого коллектива. В шесть лет Андрея отдали в Петергофский интернат, где он учился до третьего класса. Учеба давалась ему легко, однако мальчик получал плохие оценки по поведению — у него был характер бунтаря. Юношество Андрея прошло в богемной обстановке, у них в доме собирались выдающиеся личности. Ургант с детства был знаком с Андреем Мироновым, Владимиром Высоцким и другими известными деятелями.

Фото: РИА «Новости»

Большое влияние на становление юноши оказал его отчим, хореограф и балетмейстер Кирилл Ласкари, который познакомил Андрея с шедеврами мирового искусства. Мальчик рос без отца, и в качестве протеста в 16 лет сменил фамилию с Милиндера на Ургант.

Интернат приучил Андрея к дисциплине и физкультуре. Долгое время он занимался профессиональным спортом, но когда понял, что ему не стать олимпийским чемпионом — поступил в театральный институт.

Непростой путь на театральные подмостки В театр Андрей поступал на общих основаниях. Мать узнала об этом только после третьего тура, когда он стал студентом Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. После выпуска мастер курса Рубен Агамирзян пригласил в театр 10 самых талантливых студентов, в их числе был и Андрей Ургант.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Но через два года Андрей ушел из театра из-за творческих и личных разногласий с режиссером, после чего отправился служить в армию. После срочной службы играл в различных ленинградских театрах, включая Театр имени Ленинского комсомола и Молодежный театр на Фонтанке.

Криминал, комедия и мистика: как Ургант покорил все жанры В кино Андрей Ургант дебютировал в небольшой роли работника киностудии в драме «Голос», это произошло в 1982 году. Одной из первых больших ролей стал бравый гусар Лева в музыкальном фильме «Биндюжник и король». В 90-е Ургант снимался в основном в боевиках и криминальных сериалах: Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Охота на Золушку» и многих других. В 2005 году сыграл конферансье Жору Бенгальского в телесериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита».

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Актеру замечательно удаются роли в развлекательных сериалах для семейного просмотра, таких как «Воронины», «Мамы», «Моя безумная семейка», «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…». Всего Ургант сыграл в кино более 70 ролей.

«Слава Богу, ты пришел!»: десятилетия в эфире и проект, который он уступил сыну Андрей Ургант преуспел и в телевизионной деятельности. Десять лет он был бессменным ведущим программы «Встречи на Моховой» на Пятом канале. Когда Андрей Макаревич* предложил Урганту-старшему вести передачу «Смак», тот отказался из-за нежелания переезжать из Санкт-Петербурга в Москву, и работа досталась его сыну Ивану. Андрей Ургант всегда гордился успехами сына и никогда не видел в нем конкурента.

Фото: Dmitry Sukhodolsky/Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

В 2010 он был соведущим Михаила Шаца* в юмористическом шоу «Слава Богу, ты пришел» на канале СТС. В копилке актера много проектов, он и сейчас, в свои 69 лет, продолжает сниматься. Свой 60-летний юбилей Андрей Ургант отметил весьма оригинально — купил себе дорогую акустическую гитару, о которой давно мечтал, и сделал операцию по замене тазобедренного сустава, чтобы избавиться от хромоты. В 65-летний юбилей он по традиции пришел в шоу своего сын Ивана и поделился забавными историями из жизни.

Четыре истории любви и одна загадочная Елена Первый порыв жениться у Андрея появился в 16 лет. Но тогда его мать заявила категорическое нет и порвала паспорт. Всего в его жизни серьезные отношения были с четырьмя женщинами, но официально женат он был дважды. Валерия Киселева С Валерией будущий актер познакомился в институте, они учились на одном курсе. После окончания вуза пара вместе проживала в коммуналке, где в 1978 году и родился сын Иван. Андрей оказался не готов к роли отца, и через год пара разошлась. Но актер принимал активное участие в судьбе сына, старался вырастить из мальчика настоящего мужчину. Валерия Киселева вскоре вышла замуж за Дмитрия Ладыгина, и он стал хорошим отчимом для Ивана.

Фото: РИА «Новости»

Алена Свинцова Через некоторое время Андрей познакомился с актрисой Аленой Свинцовой, она стала первой официальной женой Урганта. В этом браке у актеров родилась дочь Мария. Постепенно Андрей разочаровывался в супруге, он разглядел ее тяжелый характер и меркантильность. Брак распался спустя четыре года. Вера Яцевич Новые отношения с Верой Яцевич Ургант не спешил переводить в официальные. Вместе они были недолго, и после расставания Андрей Ургант сетовал, что ему не везет в любви. «Я старался, строил отношения, дарил любимым автомобили, но они меня почему-то всегда бросали», — жаловался актер. Елена Романова С молодой актрисой Ургант познакомился на съемках программы «Большая стирка» в 2007 году, она была младше него на 30 лет. Девушка произвела на него впечатление и Ургант начал оказывать ей знаки внимания.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Елена не спешила отвечать взаимностью избалованному женским вниманием актеру. Новая встреча произошла на одной из лекций в Университете искусства и культуры, где училась Романова. Девушка повелась на романтические свидания, букеты цветов и вкусные блюда с домашней кухни. С тех пор у них начался роман и пара стала жить вместе, но брак регистрировать не спешили. Ургант не планировал больше заводить детей, романтика закончилась и пара распалась. В 2019 году Елена забеременела, и общественность решила, что отец ребенка — Андрей Ургант. Однако к тому времени они уже не жили вместе. Загадочная Елена В августе 2023 года стало известно о романе актера с загадочной 45-летней женщиной по имени Елена. Они жили вместе в загородном доме Урганта. В сентябре пара поженилась. «Да, мы женаты. Нашим отношениям гораздо больше лет, чем нашему браку — мы знакомы еще с начала 2000-х. Надо было тогда и пожениться», — признался Ургант. Актер отметил, что с Еленой в его доме появилась хозяйка. Елена, как и Андрей, родилась 28 ноября.

Фото: РИА «Новости»

Урганты и СВО После начала СВО семья Ургантов оказалась в центре медийного внимания из-за ситуации с сыном Урганта. Сам отец семейства свое отношение к спецоперации высказал неоднозначно. «Моя армия будет защищать меня, а я буду в составе этой армии, если понадобится. Если фашисты с немецкими автоматами, как на картинках и в кино мы видим, подойдут к нашему городу и окружат нас кольцом блокады, я первый пойду рыть окопы», — заявил он в интервью RTVI на YouTube, однако уточнил, что имеет в виду Красную армию. Ургант отметил, что верен советскому флагу, а также напомнил успехи Красной армии под Полтавой. «Вот этой армии я верен, это правда. А дальше я ничего комментировать не буду, не стану», — добавил Ургант.

Фото: РИА «Новости»

В отношении позиции Ивана актер отвечал, что у них одинаковые гражданские позиции, однако не стал высказывать мнение по этому вопросу. В октябре 2023 года Ургант-старший резко высказался в адрес людей, критикующих его сына. «Среди людей, которые обливают грязью моего сына, нет тех, кто что-то придумал, или сделал, или что-то хорошо сыграл… А Ваня из таких. Который прославил наше телевидение российское и нес флаг Первого канала выше всех. Первый канал сделал Ваню, а Ваня сделал Первый канал и стал номером один. А те люди, которые его обливали грязью, не стали никем, кроме как мерзавцами, доносчиками и подлецами. Ну честь им и хвала, наверное, сейчас это так надо», — заявил артист. В апреле 2025 Андрей Ургант признал, что боится публично говорить о сыне и заявил, что не готов ни с кем обсуждать Ивана. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.