Сегодня 04:11 Американская мечта рухнула за полтора месяца. Где теперь Гарик Мартиросян 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

Успешной карьерой Гарик Мартиросян обязан России, поэтому его отъезд в 2022 году выглядел как предательство. Масла в огонь подлили слова поддержки в адрес «отмененного» Ивана Урганта и временное отсутствие на телевидении. Где сейчас один из основателей Comedy Club и чем он зарабатывает на жизнь, выяснил 360.ru.

Мартиросян объяснил, почему вернулся из США Кавээнщиком Мартиросян стал еще в родной Армении, когда после трех лет работы невропатологом-психотерапевтом присоединился к команде КВН Ереванского университета «Новые армяне». Получив всевозможные награды, от титула чемпиона Высшей лиги до победителя «Голосящего КиВиНа», юмористы в начале нулевых ушли из телеигры и всем составом решили попытать счастья за океаном. Американские гастроли, которые, с одной стороны, подали бывшим кавээнщикам идею будущего Comedy Club, с другой принесли разочарование от США. Мартиросян рассказал об этом опыте в интервью Надежде Стрелец.

Кое-кто из ребят остался. А мы вернулись через полтора месяца из Лос-Анджелеса [с мыслями]: «Нет, лучше в Москве». Гарик Мартиросян

Пришлось начинать с нуля. Первое время Мартиросян с женой, Жанной Левиной, снимали практически пустую однокомнатную квартиру в панельном доме на улице Сущевский Вал. Из мебели там стояли только кровать, кухонный гарнитур и стол. Супруги брались за любую работу. Из 400 долларов, что комик получал на радио, 130 приходилось отдавать за аренду. Проблемы с деньгами прошли, когда выходцев из «Новых армян» пригласили на постоянное сотрудничество в сочинскую команду КВН «Утомленные солнцем». Мартиросян получил опыт продюсера и сценариста, а также познакомился с будущим компаньоном по бизнесу Михаилом Галустяном — в дальнейшем они запустили шоу «Наша Russia» и создали общий продюсерский центр.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / www.globallookpress.com

С товарищами из «Новых армян» он участвовал в создании Comedy Club — первого в своем роде юмористического шоу на российском телевидении. Мартиросян ушел из него только в 2017 году, решив, что уже слишком стар для молодежного формата. Куда пропал Мартиросян после начала СВО Карьера шла в гору. Мартиросян успел поработать телеведущим шоу «Минута славы», «Главная сцена», «Прожекторперисхилтон», «Танцы со звездами» и «Щас спою», сопродюсером и сценаристом «Наша Russia. Яйца судьбы». Артист попробовал себя в роли члена жюри шоу «Маска», участвовал в телепередаче «Что? Где? Когда?» как капитан команды звезд КВН, управлял Дедом Морозом в шоу «Новогодняя Маска + Аватар» и победил в конкурсе «Две звезды» в дуэте с Ларисой Долиной.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В 2022 году шоумен внезапно исчез с экранов. Единственным громким проектом, в котором он участвовал, стало новогоднее музыкальное шоу ТНТ «СамоИрония судьбы», и то в титрах Гарика указали как Игоря. Оно вышло в декабре. Журналисты PeopleTalk выяснили, что артист вернулся в Ереван. «Я начиная с позапрошлого [2020] года большую часть своего времени провожу в Ереване и занимаюсь здесь проектами, которые показывают в том числе и на местном телевидении. Это свежее для меня поле деятельности — я никогда не занимался детскими проектами, но так получилось, что я ушел в них с головой», — рассказал Мартиросян. Шоу «Конфетка» на ТНТ На родине он встретил с семьей 2023 год, а после возобновил сотрудничество с российским телевидением. В январе вышло шоу «Конфетка», созданное теми же «комедиантами» Максимом Ткаченко, Артемом Сизых и Андреем Шелковым, которые работали над «СамоИронией судьбы» и «Бородачем». В роли ведущих — Марина Кравец и Мартиросян.

Фото: РИА «Новости»

«Мы нашли в интернете смешные клипы разных годов, в которых девушка как-то не так поет, или в которых парень за неимением средств снял себе нелепое музыкальное видео, как мог. Потом мы договорились со звездами первой величины, которые поработали над этими клипами, переделали их в своем стиле, и уже после жюри из зала должно решить, у кого получилась настоящая конфетка», — рассказал он. «Конфетка» выходит до сих пор. В январе 2026 года стартовал четвертый сезон. Беспрецедентное давление на Урганта Возвращение на экран стало знаком, что отъезд в Армению не был связан с Украиной. Да и сам Мартиросян вел себя осторожно, не делая громких заявлений о геополитике, хотя однажды, еще до СВО, высмеял выдвижение Владимира Зеленского на пост президента Украины. Так продолжалось до тех пор, пока в интервью Лауре Джугелии он не вступился за другого «молчуна» — Урганта. К тому моменту шоу «Вечерний Ургант» не выходило около года, появились слухи об отъезде телеведущего из России. Публика, по словам Мартиросяна, оказывала беспрецедентное давление на его друга, люди требовали, чтобы он четко обозначил свою гражданскую позицию. Он считал, что Ургант не обязан этого делать.

Можно требовать просить высказываться, но в ответ человек может ничего не делать. Это не входит в его обязанности. Гарик Мартиросян

Кроме того, артист отказался заменить Урганта в эфире Первого канала. Слух о том, что вместо «Вечернего Урганта» появится «Вечерний Мартиросян», он назвал чьей-то неудачной шуткой, и заявил, что ни за какие деньги не стал бы так подставлять коллегу. На что живет Мартиросян: бизнес и гонорары Шоумен продолжил жить на две страны. Его дочь Жасмин окончила МГИМО по специальности «переводчик». В январе 2026 года Мартиросяна с женой заметили на отдыхе в Сочи.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Из совместного бизнеса с Галустяном артист вышел. Они открыли продюсерский центр в 2020 году для выпуска фильмов и рекламы. На четвертый год существования выручка организации достигла 3,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,9 миллиона. Впрочем, личные гонорары Мартиросяна гораздо выше. Продюсер Сергей Дворцов заявил сайту «Страсти», что за корпоративы и частные мероприятия он просит от 2-2,5 миллиона рублей. Недостатка в заказчиках шоумен не испытывает.