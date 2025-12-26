Просится обратно в эфир? Зачем Иван Ургант завел YouTube-канал

На днях шоумен и телеведущий Иван Ургант завел YouTube-канал. Он назвал его «Живой Ургант» по аналогии с телевизионным шоу «Вечерний Ургант». Куда пропал артист, вернется ли на телевидение, где он живет сейчас и что известно о новом проекте — в материале 360.ru.

Почему Ургант вышел в интернет именно сейчас Иван Ургант запустил собственное YouTube-шоу «Живой Ургант». Первое видео под названием «Ургант удивил даже близких» появилось на площадке 25 декабря. В нем телеведущий стоит на фоне зимней Москвы и поздравляет зрителей с наступающим Новым годом. Также шоумен пообещал размещать на канале ролики, которые сняли в поездках в течение 2025 года. Весь этот период шоумен гастролировал с командой с авторским шоу по Израилю, Грузии, Армении и Узбекистану. Почему именно сейчас? Возможно, Ургант перестал надеяться на возвращение на телевидение и решил работать на альтернативной площадке. Несмотря на то что официально его авторское шоу «Вечерний Ургант» не закрывалось, программа не выходит в эфир Первого канала с весны 2022 года. До этого телеведущий снимал проект с 2012-го, съемки продолжались даже в ковидный период. Поговаривали, что телевизионное шоу ушло с экранов из-за острых шуток Урганта в эфире. По другим слухам, он стал неуместным после публикации в соцсетях черного квадрата, обозначающего протест против спецоперации в феврале 2022 года, а также скорого отъезда в Израиль.

Фото: Ургант с коллегой по «Вечернему Урганту» Аллой Михеевой. Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Первый канал объяснил приостановку съемок формата временным отказом от развлекательного контента. Тем не менее обладатель восьми статуэток ТЭФИ понемногу начал прощупывать площадку YouTube, изредка появляясь в интервью и подкастах. Самые яркие из них (если не единственные) — Kuji podcast, «Плюшки» и интервью у Николая Солодникова. Где все это время был Иван Ургант Несмотря на распространенное мнение, что Ургант живет с семьей за границей, все это время телеведущий находился в Москве. Слухи начались после многочисленных гастролей артиста за рубежом. Например, в 2024-м Иван гастролировал с Владимиром Познером. Дуэт побывал с концертами в городах Европы и Ближнего Востока. В этом году телеведущий выступал в одиночестве.

Интересно Отъезд в Израиль в 2022-м Ургант объяснял творческим отпуском. Отъезд в Израиль в 2022-м Ургант объяснял творческим отпуском.

В марте 2025-го появились слухи об открытии бизнеса в Париже. Он якобы был связан с организацией развлекательных шоу и представлений. Шоумен информацию опроверг, однако оказалось, что он слукавил: свое дело у Урганта действительно было, только оно закрылось примерно тогда, когда о нем стало известно широкой публике.

Фото: Актер и телеведущий Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе / РИА «Новости»

Бизнес в Париже у Урганта все же есть. Ему уже 10 лет, и он занимается арендой недвижимости. Компанию «Нева» Иван основал вместе с супругой Натальей Кикнадзе. Для чего нужен был бизнес по организации мероприятий, неясно. Возможно, Ургант хотел легализовать выступления за границей. Звали ли Ивана Урганта на корпоративы в этом году В сентябре этого года по СМИ разнеслась новость, что Иван Ургант вел корпоратив на горнолыжном курорте «Абзаково» в Башкирии. Его организовала компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения. В конце ноября шоумен вел благотворительный аукцион фонда «Друзья». Однако тут ничего удивительного, ведь Ургант — председатель попечительского совета организации. По словам близких знаменитости, он нечасто получает предложения на такие крупные мероприятия. Из-за его неясного положения в обществе его попросту бояться звать на мероприятия. Однако шоумен продолжает работать в России и вести свадьбы и дни рождения обеспеченных людей. К слову, Урганта до сих пор не признали иностранным агентом, хотя настойчивые слухи об этом ходили с 2022 года. Споры возобновились с новой силой после новостей о французском бизнесе. В Госдуме даже потребовали провести проверку на предмет иностранного финансирования.

Фото: Ведущие Гарик Мартиросян и Иван Ургант на премии «Золотой граммофон» в 2021 году / РИА «Новости»

Недавно The New York Times сообщал, что несколько знаменитостей просили простить Ивана, однако в Кремле на это отреагировали негативно. Тем не менее еще весной 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не нужно «клеветать людей, записывать их в пятую колонну» без доказательств. Он отметил, что Ургант может быть не согласен с мнением властей по разным вопросам, однако на работе он не высказывал своего мнения. Вернется ли Ургант на телевидение Так есть ли вероятность, что любимая всеми передача «Вечерний Ургант» когда-то снова выйдет в эфир? Сказать наверняка нельзя, однако и исключать такую возможность тоже не стоит. Сказать определенно можно только одно — пока счет не в пользу артиста. Урганта вырезают из новогодних фильмов, он не появляется в эфире не только Первого канала, но и вообще на телевидении. Прощать ведущего не спешат. Тем не менее все три «тихих» года Иван старался «не отсвечивать»: политических высказываний не делал, а если и делал, то нейтрально.

Жил-был ведущий один, был он успешен, богат. Но как-то выложил в сеть маленький черный квадрат. Иван Ургант на мотив песни Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» на выступлении в Берлине

Возможно, сейчас Ургант решился открыть канал на иностранной, заблокированной в России платформе, потому что отчаялся когда-то вновь оказаться на главном телеканале страны. Не исключено и то, что телеведущий этим самым хочет сказать: посмотрите, кого вы потеряли.