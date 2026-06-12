12 июня 2026 00:48 Рано нашел призвание и любовь. Чем живет звезда «Закрытой школы» Алексей Коряков 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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В День России звезда сериала «Закрытая школа» Алексей Коряков отметит 39-летие. Возраст еще не такой солидный, но Алексей уже успел состояться как в карьере, так и в личной жизни. Впрочем, судя по его непоседливому в хорошем смысле характеру, многие свершения еще впереди.

«Люблю играть отрицательных персонажей»

Алексей родился в Омске 12 июня 1987 года. Родители были врачами, а в сыне с детства проявился актерский талант: он обожал надевать необычные костюмы, изображать и пародировать известных персонажей. В школьные годы Коряков записался в театральную студию. Несмотря на то что на пробах он смутился и не смог вспомнить подготовленное стихотворение, руководитель студии, актер Александр Гончарук, заметил незаурядные способности мальчика и принял его. Алексей успешно продолжил актерский путь и после школы, с первого раза поступив в Школу-студию МХАТ. Выпустившись из нее, Коряков стал сниматься в кино — и снова успешно. После дебюта в семейной драме «Сестренка» он сыграл главную роль в исторической мелодраме Станислава Говорухина «Пассажирка», и фильм завоевал приз зрительского конкурса на кинофестивале «Окно в Европу». В 2010 году худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин пригласил Корякова в свою труппу.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

В этом театре актер сыграл множество ролей, среди которых роль Париса в «Ромео и Джульетте», Дефоржа в «Дубровском». Но настоящую популярность Алексею принес стартовавший в 2011 году мистический сериал «Закрытая школа», где ему досталась роль ученика частной школы-интерната Андрея Авдеева. Высокий и симпатичный парень сразу полюбился зрительницам. Однако актеру его персонаж казался слишком приторным. «Определено, Андрей Авдеев — это не мой максимум. Да и вообще, я больше люблю играть отрицательных персонажей, неврастеников и людей со сломанной судьбой — как артисту мне это очень интересно», — позже признавался Алексей Коряков в интервью «Леди Mail». После «Закрытой школы» у артиста внезапно возник перерыв в съемках. Энергичный Коряков, который с детства ненавидел бездействовать (по его собственному признанию, не мог усидеть даже в кресле парикмахера), очень переживал.

Я-то думал, что на волне популярности сейчас буду получать от режиссеров одно предложение за другим. Но, видимо, в их глазах я настолько слился с образом школьника, что в другом амплуа на тот момент времени они не были готовы меня воспринимать. Что жутко меня обижало… Алексей Коряков

Впрочем, долго этот кризис не продлился: скоро работа появилась. На счету Корякова уже множество других видных проектов: он снялся в криминальной комедии «Карина Красная», сериалах «Преступление», «Черная кровь», «Тайна Лилит», комедии «Невеста комдива» и не только. Сериал «Монастырь», в котором также задействовали Алексея Корякова, в 2022 году поставил рекорд по просмотрам на «Кинопоиске»: за первые сутки его посмотрели более 250 тысяч человек. Параллельно актер сыграл одну из главных ролей в мелодраме «Время надежды».

Не заложник одной роли

Один из его последних на данный момент проектов — мелодраматический сериал «Теплый ветер с севера». Коряков сыграл работника МЧС Василия, у которого завязывается роман с главной героиней, главврачом Мартой. Работа в сериале принесла актеру удовольствие из-за неоднозначного характера его персонажа. «Я сам из семьи врачей, поэтому с детства наблюдал за людьми, которые посвящают свою жизнь другим. Меня интересовала одержимость и уязвимость моего героя. <…> Хотелось показать, что, несмотря на то, мой герой спасатель и однозначно занимается благородным и необходимым делом, все не так просто. В его спасении есть определенный оттенок нарциссизма, желания быть лучшим», — рассказал Коряков StarHit.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

С годами и опытом он стал подходить к проектам избирательнее и старается не играть откровенно положительных героев. Поясняет, что «не сможет обогатить» такого персонажа и не верит в существование подобных людей в реальной жизни. Театральную карьеру Коряков тоже не завершил: сотрудничает с разными театрами. А еще пошел учиться на сценариста в Московскую школу кино. «Занимаюсь этим с большим увлечением. Мне пока сложно войти в этот ритм, потому что актерская профессия спонтанная, а сценаристика требует усидчивости. Мне это тяжело дается», — подчеркивает он. Осталось еще немало зрителей, знающих Корякова исключительно как Авдеева из «Закрытой школы». В беседе с журналистами актер предположил, что из-за моды на ретро часть молодежи решила посмотреть сериал 15-летней давности. Но отметил, что появились и те, кто узнает его по участию в более поздних проектах. Заложником одной роли актер не стал и продолжает стремиться к разноплановости.

А в личной жизни у него давно все стабильно: в 2012 году Коряков женился на давней возлюбленной Наталье. В 2015 году на свет появился их сын Роман, годом позже — дочь Виктория.

Фото: РИА «Новости»

Роман любит кино и даже снялся в нескольких эпизодах вместе с отцом, а его сестра предпочитает художественную гимнастику. Алексей регулярно публикует семейные фото в соцсетях вместе с кадрами со съемок. На фотографиях он выглядит вполне счастливым. В мае 2026 года он сообщил прессе, что находится в периоде проб — «каждые два дня приходится что-то записывать или куда-то бежать, тексты учу как сумасшедший». Однако, думается, как раз такая жизнь Корякову по душе.