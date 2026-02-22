Сегодня 02:34 Пил по две бутылки в день и женился только на молодых. Какие тайны скрывал Александр Гордон и как он живет сейчас 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитости

Скандалы

Алкоголь

Фильмы

Актеры

Телевидение

Журналист и шоумен Александр Гордон 20 февраля отметил 62-летие. К очередному дню рождения он подходит в шестом браке, в работе над новыми телепроектами и автобиографией и, по слухам, в завязке, — а ведь серьезные проблемы с алкоголем сопровождали Гордона много лет. О том, как складывалась его жизнь и что с ним происходит теперь, — в материале 360.ru.

Карьера Гордона: от настройщика кондиционеров до обладателя «ТЭФИ»

«Закрытый показ», «Гордон Кихот», «Политика», «За и против», «Мужское / Женское»… телешоу, которые вел Александр Гордон на телевидении, можно перечислять долго. Кажется, шоумена знает чуть ли не каждый, кто хоть иногда смотрит телевизор. О Гордоне заставляли говорить и периодические скандалы с его участием. Однако сам он еще несколько лет назад признавался журналистам, что устал и «не вписался» в веяния нового времени. Все началось с детской мечты стать театральным режиссером. Видимо, творческую жилку Александр перенял от отца — известного писателя и художника Гарри Гордона. Он развелся с матерью Александра, медиком Антониной Стригой, когда их сын был еще совсем маленьким, но продолжал по мере возможности участвовать в их жизни. После школы у Александра неожиданно удачно получилось поступить на актерский факультет училища имени Щукина. Он пару лет работал в Театре-студии имени Рубена Симонова, а потом решил эмигрировать в США. Первое время на чужбине приходилось подрабатывать кем попало — готовить пиццу, настраивать кондиционеры. Потом снова повезло — нашлось место телеведущего на русскоязычном канале.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look / www.globallookpress.com

До конца 1990-х Гордон жил и работал в США. Создал свою телекомпанию, выпускал на российском канале «ТВ-6» авторский проект «Нью-Йорк, Нью-Йорк», успел получить американское гражданство. Но в 1997-м шоумен решил вернуться на родину. В России карьера тоже стремительно пошла в гору. Шоу Александра Гордона выходили на федеральных каналах, начиная с ОРТ (старое название Первого канала). Он создал телепроект «Собрание заблуждений», целью которого было помогать людям разобраться в сложных жизненных ситуациях, вел «Процесс» с Владимиром Соловьевым. С 2001 по 2003 год на НТВ ночами выходила научно-популярная программа «Гордон», где одноименный ведущий беседовал с крупными российскими учеными в разных областях. Также в нулевых большую популярность получило шоу Гордона с обсуждением фильмов «Закрытый показ» на Первом канале. Тогда за ним окончательно закрепилась слава ведущего-интеллектуала. За эти два шоу он получил четыре статуэтки «ТЭФИ». Параллельно Александр Гордон пробовал себя в режиссуре. Свои самые известные работы — «Пастух своих коров» (2002) и «Огни притона» (2011) — он снял по книгам отца.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Усталость и алкоголизм

В 2013 и 2014 годах Александр Гордон плодотворно работал в общественно-политических проектах, которые тоже полюбились зрителям. Шоу «Политика» вел вместе с журналистом Петром Толстым, «За и против» — с телеведущей Екатериной Стриженовой. А вместе с Юлией Барановской Гордон стал вести социальное ток-шоу «Мужское / Женское», затрагивавшее острые темы, связанные с судьбами реальных людей. Именно в этой программе он регулярно ввязывался в скандалы: то накинет колготки на шеи героев, то ногу гостье поцелует. Возможно, это происходило под влиянием алкоголя. В 2021 году Гордон сам признавался в интервью журналисту Юрию Дудю*, что страдает от алкоголизма и регулярно выпивает на работе.

Были времена, когда я выпивал по две бутылки коньяка в день, но такие дни, слава богу, закончились. Я пью на работе и не скрываю этого никогда. Выхожу за кулисы, там стоит маленький стаканчик белого вина, я делаю глоток и возвращаюсь. Александр Гордон

В той же беседе ведущий констатировал, что у него накопились усталость и недовольство тем, чем он занимается. «Сил на творчество у меня уже нет. Я сейчас в тупике. <…> Все, что я делал раньше, оказалось невостребованным. Как и фильмы мои. Все остальное я делаю ради денег. Те времена прошли, а в новые я не вписался», — сетовал Александр Гордон. Возможно, знаменитость пыталась найти утешение в личной жизни. Именно в последние годы, несмотря на уже вроде бы не брачный возраст, на любовном фронте у Гордона все так бурно, что публика не успевает привыкать к его новым пассиям.

Шесть браков Гордона: жены-студентки, измена и прощание с алкоголем

Первый брак Александр Гордон заключил еще совсем юным, по окончании вуза. Журналистка Мария Бердникова родила ему дочь Анну и эмигрировала с ним в США, но обратно за ним уже не вернулась — у супругов накопились взаимные претензии, и они решили развестись. Во второй раз Гордон официально женился уже в 36 лет — на 20-летней журналистке и поэтессе Екатерине Прокофьевой, которая была младше него на 16 лет. После развода она оставила фамилию Гордон и именно под ней прославилась как правозащитник, радио- и телеведущая. Одной из причин распада шестилетнего брака стало пристрастие Гордона к алкоголю. Екатерина старалась контролировать его пагубную привычку, ограничивать его общение с пьющими коллегами, но в итоге сдалась.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Тогда Гордон переключился на совсем молодых женщин. Через пять лет после разрыва с Екатериной последовала третья попытка — на этот раз пассией шоумена стала 18-летняя студентка Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» Нина Тригорина. Александру же на тот момент было уже 47. Однако искать счастье Гордон, судя по всему, не прекратил — в 2012 году у него родилась внебрачная дочь от журналистки Елены Пашковой. После того как это вскрылось, брак с Тригориной он сохранить не смог. В 2014 году Александр Гордон женился в четвертый раз — на 20-летней студентке ВГИКа Нозанин Абдулвасиевой, которую знал с детства. В этом браке родились двое детей, но и он продержался только шесть лет.

Фото: С Нозанин Абдулвасиевой / РИА «Новости»

Через два года после очередного развода, в 2022-м, Гордон обвенчался со студенткой-арфисткой Софией Каландадзе, племянницей пианиста Бориса Березовского. Но даже освящение в церкви не спасло этот союз. Что произошло между ними, неизвестно, однако в конце 2025 года шоумен был снова женат — и, разумеется, снова на молодой девушке. На этот раз он выбрал 23-летнюю художницу Алину Михайлову. Свадьба была скромной, отмечали в кругу самых близких. Молодая супруга живет с Гордоном в двухэтажном доме в Подмосковье. В этом браке шоумен мечтает вновь стать отцом. Михайлова, судя по всему, довольна союзом с 62-летней знаменитостью. «Я живу так, как мне нравится. Мне приятно быть рядом с этим человеком. Я люблю его», — говорит она. А еще ходят слухи, что ради нее Гордон окончательно завязал с алкоголем. Впрочем, еще несколько лет назад в одном из своих шоу он просил у зрителей прощения за то, что записывал программы нетрезвым, и утверждал, что ему помогли специалисты и сложные времена позади. Хочется надеяться, что новая любовь поможет не сорваться.

Что происходит с Александром Гордоном сейчас

Сейчас Гордон продолжает работать на телевидении, по-прежнему ведет «Мужское / Женское», а еще начал писать автобиографию — надиктовывает книгу скриптору. Кроме того, шоумен создает сценарий фильма о детстве Сталина. Ощущение неприкаянности, судя по всему, осталось позади, скандалы с участием Гордона вспыхивают редко. Последний на данный момент произошел два года назад — ведущий поругался с актером Никитой Кологривым на «Закрытом показе». Гордону не понравилось, что гость витиевато ответил на один из его вопросов. Шоумен заявил: «Я ведущий этой программы, а значит, я определяю, что для нее хорошо, а что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на вопрос, если нет — вас никто не держит». Актер предпочел уйти. *Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.