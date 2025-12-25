«Это твой дед?» Гордон шокировал возрастом новой невесты

Александр Гордон вступил в восьмой брак с 23-летней девушкой по имени Алина

Известный российский журналист и шоумен Александр Гордон вновь связал себя узами брака, выбрав в спутницы девушку, которая младше его на 38 лет. Об этом стало известно из эфира программы «Консерватор» Антона Красовского.

Новую избранницу шоумена зовут Алина. Ей 23 года. Отношения с девушкой Гордон завел еще четыре года назад. Несмотря на непродолжительный разрыв в прошлом, пара возобновила роман, он привел к свадьбе.

В ходе публичного разговора Гордон иронично прокомментировал критику в свой адрес, связанную с большой разницей в возрасте, заявив, что его часто «стыдят» за общение с молодыми женщинами.

Сама Алина, отвечая на острые вопросы о статусе жены «старого деда», подчеркнула, что игнорирует общественное мнение. Интервьюер же предположил, что люди, которые видят ее с Гордоном совместные фото, задают вопрос: «Это твой дед?»

Для шоумена это уже восьмой брак. Его предыдущей избраннице также было 23 года. Четвертая жена бросила Гордона сама, 26-летняя девушка ушла от ведущего в 2020 году.