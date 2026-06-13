Сегодня 04:25 «Актер не может уйти на пенсию». Сергею Маковецкому — 68: как сложились его карьера и личная жизнь 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитости

Кино

Театры

Актеры

Артисты

Одному из самых востребованных российских актеров Сергею Маковецкому 13 июня исполняется 68 лет. Народному артисту удалось то, чего не удавалось большинству его коллег — добиться признания не только в своей стране, но и за рубежом. В 1990-х его признали лучшим драматическим актером Европы. О необычной и очень насыщенной жизни выходца из простой семьи — в материале 360.ru.

Первую роль выучил за сутки

В фильмографии Маковецкого — более сотни проектов. Среди них «Брат 2», «Ликвидация», «Годунов», «Праведник». Его голосом говорит хитрый Князь Киевский в 14 мультфильмах. А в театре имени Вахтангова Маковецкий остается ведущим актером еще с 1980-х. Говорят, секрет его успеха — в гибкости: какую бы роль актер на себя ни примерил, он смотрится в ней максимально естественно. Но выйдя на сцену впервые, Маковецкий испытал сильный страх. Это произошло еще в восьмом классе — учительница английского попросила мальчика сыграть в спектакле по комедии Александра Островского «Лес». Маковецкий выучил довольно объемную роль всего за сутки. На сцене на смену волнению быстро пришло упоение, и Сергей понял, чем хочет заниматься в жизни.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Ничто тогда не предвещало, что этот парень станет известным далеко за пределами СССР. Его мать, Анна Маковецкая, работала на заводе и воспитывала сына одна, семья жила на окраине Киева очень скромно. Жених бросил Анну беременной — ушел прямо из загса. «Отец сказал: „Посиди, сейчас подойду“. Мама сидела, ждала, а он пошел и забрал заявление. Она говорит: „Не позорь меня, нас ждут, столы-то накрыты“. После такого всякое могло случиться, но мама, слава богу, меня родила», — рассказывал артист несколько лет назад на передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1». По словам Маковецкого, даже после столь подлого расставания его мать периодически с ним виделась. Но Сергей с отцом не общался — даже о том, что его не стало, узнал с сильным опозданием. И в 16 лет, получая паспорт, взял мамину фамилию. Анне было нелегко поднимать сына, но она старалась, чтобы он ни в чем не нуждался и всесторонне развивался. Мальчик пел в хоре, катался на коньках, играл на ударных, посещал бассейн, увлекался водным поло и даже хотел пойти в большой спорт — мать отговорила. Потом мечтал стать врачом. Однако первый же выход на сцену изменил все.

Жизнь в постоянном движении

После школы Сергей отправился поступать в Киевский театральный институт, но ничего не вышло. Данные разнятся: по одной из версий, в вузе не оказалось мест, по другой, Маковецкий недостаточно хорошо написал сочинение. Однако прощаться с мечтой он не планировал: устроился на техническую должность в Театр имени Леси Украинки, а через год попытался поступить в ГИТИС. На вступительных экзаменах Сергей прочитал стихи Константина Симонова. Экзаменаторы сочли парня слишком громким и даже не дослушали.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Актер Константин Райкин припечатал: «Не ваше это призвание». Потом журналисты спрашивали Маковецкого, не припомнил ли он коллеге эти слова, и Сергей ответил: «Боже упаси. Он был, наверное, прав».

Впрочем, очередной провал Маковецкого не остановил — он подался в другие театральные вузы и наконец поступил в Щукинское училище. После его окончания Сергея распределили в Театр имени Вахтангова. Это было в 1980 году, и еще девять лет молодому актеру доставались лишь эпизодические роли. Переломным моментом стало знакомство с режиссером Романом Виктюком, который пригласил Маковецкого в свой театр. А уже там ему доставались главные роли — в пьесах «Уроки мастера», «Рогатка» и других. Именно в тот период, во время гастролей театра, Маковецкого узнали за рубежом. Сотрудничество с Виктюком продлилось семь лет — по слухам, актер с ним поссорился. Маковецкий продолжил карьеру, играя в том числе в крупнейших театрах страны: Театре имени Станиславского, «Современнике», МТЮЗе. Но его особой любовью остался вахтанговский театр.

«Театр Вахтангова — это яркая форма, легкость, праздник», — отмечал артист.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Именно на его сцене Маковецкий сыграл свои, пожалуй, самые заметные театральные роли — Ивана Петровича Войницкого в «Дяде Ване», Евгения Онегина, Аргана в «Мнимом больном», Тараса Хлынова в «Горячем сердце». Свое 60-летие актер отметил на сцене Театра Вахтангова. В интервью шутил, что даже не ожидал встретить его «дома»: «Мама начала рожать меня в машине, с тех пор моя жизнь и проходит „на колесах“. Помню, что 50 лет я отмечал в Сочи на „Кинотавре“, 55 лет встречал в Женеве…»

«Не было роли, о которой я мечтал»

Любители кино тоже хорошо знают Сергея Маковецкого. Дебютная роль в полнометражном фильме ему досталась еще в 1980-х — в фильме Одесской киностудии «Экипаж машины боевой». А успех пришел в 1990-х после фильмов «Патриотическая комедия», где Сергей сыграл интеллигентного Ильина, и «Макаров», в котором ему досталась главная роль провинциального поэта. За главную роль в «Макарове» актер получил призы на кинофестивалях «Золотой овен» и «Киношок» и приз киноакадемии «Ника».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Одна за другой последовали другие роли: бывшего судьи в «Пьесе для пассажира», убийцы в «Трех историях», владельца ателье с порноснимками в драме Алексея Балабанова «Про уродов и людей». Позже этот режиссер пригласил Маковецкого в свои проекты «Брат-2» и «Жмурки», а в «Грузе 200» он озвучил роль профессора научного атеизма Артема Казакова. Поклонники также оценили его роли в популярном сериале «Ликвидация», драме «12», фильме-катастрофе «72 метра», сериалах «Годунов», «Тайна Лилит», «Телохранители», экранизации «Тихого Дона» в 2015 году… Кажется, Маковецкий так или иначе задействован в каждом втором крупном проекте на постсоветстком телевидении. Он снялся даже в клипе Алсу «Зимний сон». Кстати, снимался и за рубежом — сотрудничал с нидерландским режиссером Йосом Стеллингом. Харизматичному и талантливому актеру часто поручают играть неоднозначных персонажей, а то и злодеев. Некоторые предложения его удивляют. Например, ему пришлось отказаться от роли маньяка Чикатило, чтобы не нанести урон собственной психике.

Никогда не было роли, о которой я мечтал. И до сих пор нет. Наверное, это плохо. Всегда роли приходили как-то неожиданно для меня. <…> Многие роли, на которые я имел право, не пришли. Пришли другие роли, о которых я и не думал, но оказался к ним готов. Сергей Маковецкий интервью ТАСС, 2018 год

Театр Маковецкий тоже не забросил: он не только выступает в столице, но и гастролирует по России. Помимо актерства, периодически занимается озвучкой, а в мультфильме «Три богатыря. Ход конем» даже спел песню. В 2024 году Сергей Маковецкий получил орден ﻿«За заслуги в культуре и искусстве». На его счету уже множество наград: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Почета, Почетная грамота президента России и другие.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Возможно, это еще не предел: уходить на покой звезда не собирается. «По-моему, актер и пенсия — вещи несовместные. Когда актер знает, что у него есть хоть один спектакль и он идет один раз в месяц, это его держит на этой бренной земле, он нужен. Актер не может уходить на пенсию. И не должен», — отмечал Маковецкий в беседе с журналистами восемь лет назад.

Свадьба с первого взгляда

А напоследок — о необычной личной жизни Сергея Маковецкого. Жена Елена, с которой прожил уже более 40 лет, старше него на 18 лет. Их свел необычный случай: актриса по образованию, Елена общалась с коллегами на Одесской киностудии и на замечание о том, что никто не возьмет ее, разведенную, замуж с ребенком, заявила: «Захочу — женится первый встречный».

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Первым встречным оказался снимавшийся в Одессе Маковецкий. Елена сделала ему шутливое предложение, тот ответил серьезно: «Женюсь». И сдержал слово. Брак оказался счастливым и гармоничным, полным нежности. Общих детей у супругов не появилось, но Сергей тепло принял сына жены от первого брака.