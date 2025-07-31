Татьяна Лазарева заявила об искренней радости за удары ВСУ по России

Татьяна Лазарева* назвала искренними свои слова о радости за удары дронов ВСУ по России, прозвучавшие в интервью журналисту Вадиму Радионову. Об этом телеведущая заявила в своем Telegram-канале.

«Когда Радионов у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я абсолютно искренне ему ответила и довольно детально объяснила почему», — написала Лазарева*.

По словам телеведущей, после этого в России ее обвинили в оправдании терроризма и заочно осудили.

Она отметила, что теперь после каждого удара по российским регионам она проводит анализ внутри себя. Лазарева* не стала скрывать, что с каждой такой атакой ВСУ испытывает радость.

Ранее телеведущая рассказала, что каждые полгода отправляет тысячи евро для материальной поддержки ВСУ. При этом она выразила желание вернуться в Россию.

*Признана в России иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.