Татьяна Лазарева заявила об искренней радости за удары ВСУ по России
Татьяна Лазарева* назвала искренними свои слова о радости за удары дронов ВСУ по России, прозвучавшие в интервью журналисту Вадиму Радионову. Об этом телеведущая заявила в своем Telegram-канале.
«Когда Радионов у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я абсолютно искренне ему ответила и довольно детально объяснила почему», — написала Лазарева*.
По словам телеведущей, после этого в России ее обвинили в оправдании терроризма и заочно осудили.
Она отметила, что теперь после каждого удара по российским регионам она проводит анализ внутри себя. Лазарева* не стала скрывать, что с каждой такой атакой ВСУ испытывает радость.
Ранее телеведущая рассказала, что каждые полгода отправляет тысячи евро для материальной поддержки ВСУ. При этом она выразила желание вернуться в Россию.
*Признана в России иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.