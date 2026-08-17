Выявляемость рака груди на ранней стадии выросла в Подмосковье на 6% за год

В Московской области доля случаев рака молочной железы, диагностированных на нулевой и первой стадиях, достигла 37%. Это на шесть процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Для раннего обнаружения онкологических заболеваний региональные центры амбулаторной онкологической помощи регулярно проводят дни открытых дверей.

«Каждый третий случай рака молочной железы в Подмосковье сегодня выявляется на самой ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Своевременная диагностика остается одним из ключевых факторов успешного лечения», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Жительницы региона старше 40 лет, которые не делали маммографию более двух лет, могут записаться на обследование без направления. Запись доступна на портале «Здоровье», по номеру 122, через инфомат в поликлинике или чат-бота Дениса в мессенджере «Макс».