06 января 2025 00:43 Если дружба не устраивает. Как выбраться из френдзоны Психолог Яушева: люди попадают во френдзону из-за страха одиночества 0 0 0 Фото: Unsplash Общество

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Никто не застрахован от безответной любви и попадания во френдзону. Вечный друг не перестанет мечтать о превращении дружеских отношений в романтические, даже если объект воздыхания на них не настроен. Почему так происходит и стоит ли рассчитывать на что-то большее, разобрался 360.ru.

Что такое френдзона? В психологии нет такого понятия, оно пришло из молодежного сленга и дословно переводится с английского friend zone как «территория дружбы». Считается, что впервые его произнесли герои сериала «Друзья», обсуждая Рейчел и Росса. Так происходит, когда двое людей дружат, но один хочет превратить отношения в романтические, а другой — сохранить дружескими. Существуют разные причины попадания во френдзону. Психолог Дарья Яушева в разговоре с 360.ru перечислила некоторые из них.

Страх одиночества. Очень часто это еще и своего рода гиперфиксация на объекте, если говорить психологическим языком, когда человек может наделяться какими-то качествами. Дарья Яушева Психолог

Объект привязанности, по мнению психолога, мог напомнить человеку либо предыдущие отношения, либо сконструированный им идеал, за который он держится. «Или это тоже может быть проявлением того, что называется избегающим типом привязанности, когда отношения воспринимаются как возможные только с тем, кто находится на определенной дистанции. И любовь в принципе ощущается как-то, что может быть только на дистанции», — заявила психолог. У тех, кто держит поклонников во френдзоне, тоже могут быть проблемы. Это, по словам специалиста, может быть связано со страхом отвержения и потери отношений, а также сложностью признаться себе в отсутствии чувств. Часто люди в таких ситуациях сами себя обманывают, убеждая в том, что, возможно, какая-то симпатия все-таки есть, но они внутреннее колеблются.

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«Это может быть одним из способов самооправдания в этой ситуации. Но за этим, как правило, стоит страх одиночества, страх потери отношений вообще, если открыто сказать о том, что любовные отношения невозможны», — пояснила она. Яушева заявила, что очень часто желание оставить человека просто другом связано еще и с тем, что люди не умеют откровенно разговаривать на такие глубокие темы, ведь это требует внутренней смелости и навыков коммуникации. Некоторые люди имеют низкий эмоциональный интеллект и неспособны осознать, что происходит внутри. «Но это может быть еще и проявлением манипуляций. Некоторые люди буквально используют отношения, чувства другого человека как инструмент манипуляций», — предупредила она. Как определить, что ты во френдзоне? В кинематографе и литературе много примеров нездоровых отношений. Правда, там по закону жанра все заканчивается благополучно — свадьбой и рождением детей. Например, в британо-немецкой мелодраме «С любовю, Рози» Рози и Алекс близки с детства, но девушка до последнего игнорировала влюбленность друга. В киносаге «Сумерки» Белла с трудом сделала выбор между Эдвардом и Джейкобом, а в «Голодных играх» Китнисс и влюбленный в нее Пит сблизились только по стечению обстоятельств. Как понять, что ты не кандидат на руку и сердце, а обитатель френдзоны? Майкл Уоррен из департамента антропологии Восточного университета в США пришел к выводу, что эти отношения похожи на романтические с той лишь разницей, что они платонические. Если вы чувствуете, что попали в серую зону между случайным, нечетко определенным состоянием дружбы и гораздо более преданным и страстным состоянием романтики, то добро пожаловать во френдзону.

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По мнению ученого, как правило такие партнеры уже знакомы некоторое время. Френдзона возникает в переломный момент. Если один партнер стал чаще заводить разговоры об отношениях, флиртовать, инициировать звонки и встречи, а второй дистанцировался, то, скорее всего, он решил не переходить от дружбы к романтике. Какие смайлики символизируют френдзону? Явление дружбы с надеждой на любовь настолько распространено, что имеет свой графический символ. В мессенджерах френдзона обозначается смайликом в виде оранжевого сердца. Сюда же можно отнести желтое сердце, которое символизирует счастье и дружбу. Черное сердце говорит о грусти и разрыве отношений, а разбитое — о любовной тоске и боли. Как себя вести во френдзоне? Став вечным другом важно не давить на партнера. Яушева предостерегла от нарушения его личных границ, даже если очень хочется изменить свой статус.

Если человек считает, что для него возможны только дружеские отношения, если он для себя принял такое решение, то другому человеку не остается ничего другого, кроме как отнестись к этому с принятием. Дарья Яушева Психолог

Она посоветовала позаботиться о собственных чувствах. В этом состоянии важно проявить самосострадание, дать себе время отгоревать и переключиться на что-то другое. «Понять, что мир на этом человеке не заканчивается, и посмотреть в другую сторону. Возможно, обратиться к каким-то своим давно отложенным делам. То есть каким-то образом переключить внимание на другую область, чтобы не было зацикленности», — объяснила Яушева. Что может быть оскорбительным во френдзоне? Феномен френдзоны стал подводом для научных исследований. Ученые выяснили, что часто она является временным, переходным и нестабильным состоянием, в отличие от дружбы.

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В 55,9% случаев после попыток одной из сторон перейти к романтике, происходило нарушение статуса-кво и возникала напряженность. Впоследствии это приводило в разрыву. Поэтому слишком навязчивые ухаживания могут быть восприняты, как оскорбление. Настойчивые предложения перевести отношения в новую плоскость и тем более преследования неуместны для тех, кто уже находится во френдзоне. Как выйти из френдзоны? Попадание во френдзону связано с несовпадением целей партнеров в отношениях, заявил Уоррен. Для решения проблемы нужно прямо обсудить свои ожидания и действовать, исходя из услышанного. Выйти из френдзоны без разбитого сердца не получится, уверена Яушева. Она посоветовала оставаться честным с собой и, проявляя эту честность, не быть жестоким к себе. «Стать самому себе хорошим другом, найти в себе веру и надежду на то, что если не с этим человеком, то с другим могут сложиться вполне себе хорошие отношения», — сказала она. В качестве поддержки психолог предложила обратиться к примеру других людей, которые тоже пережили неразделенную любовь. Это может вдохновить.