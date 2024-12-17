Работу врачей вывели из-под уголовной статьи

Законодатели запретили привлекать врачей к уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Авторы законопроекта рассчитывают, что это остановит отток кадров из медицины, сообщил «Коммерсант» .

Госдума 17 декабря одобрила во втором и третьем чтениях законопроект об изменении статьи 238 УК России «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ее действие прекратит распространяться на медпомощь.

Первый зампред комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев назвал это решение эпохальным для всей системы здравоохранения. Он сообщил, что статью 238 УК России часто применяли к работе врачей из-за того, что медпомощь считалась услугой в рамках гражданско-правовых отношений.

«В итоге из профессии уходят опытные специалисты, а молодежь опасается идти в сферу здравоохранения, поскольку постоянный стресс и правовая неопределенность не лучшие помощники в работе, стрессогенность которой и без того слишком высока», — сказал он.

Одним из самых громких стало дело против гематолога Елены Мисюриной. Пациент, которому она провела биопсию костного мозга, умер. Черемушкинский суд Москвы приговорил ее к двум годам колонии, но Мосгорсуд отменил это решение.