Сегодня 13:55 ВОЗ бьет тревогу из-за оспы обезьян. Миру грозит новая эпидемия? Вирусолог Зверев рассказал об особенностях заражения вирусом оспы обезьян 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Здоровье

Вакцинация

Оспа обезьян

Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Есть ли риски для россиян, в беседе с 360.ru объяснил вирусолог и научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Ильи Мечникова Виталий Зверев.

Почему ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян ЧС? Поводом для объявления оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения стало ее распространение в Демократической Республике Конго. Незадолго до решения ВОЗ чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на континенте объявил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. По последним данным, вирус успел распространиться в несколько соседних стран, в том числе Уганду и Руанду, Кению и Бурунди.

Как заражаются вирусом оспы обезьян Говоря о ситуации с распространением заболевания, нужно начать с того, что оспа обезьян — это очень условное название, отметил Виталий Зверев. Речь идет об оспе земляных белок, от которых заражаются обезьяны и не только они, пояснил специалист. В США, по его словам, первую вспышку оспы обезьян зафиксировали в 80-х годах прошлого века, когда в страну завезли степных собак из Африки. Обошлось без смертельных случаев, а переболели в общей сложности порядка 25 человек.

У людей заражение происходит контактным способом, уточнил Зверев. При этом страдает кожный покров человека — на его поверхности появляются везикулезные (пузырьковые) высыпания с прозрачным, а позже мутным содержимым, которые и содержат в себе вирус.

Интересно Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека. Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека.

«Люди контактным способом очень быстро передают этот вирус. Но стоит отметить, что в случае с этим видом оспы врачи фиксируют крайне низкий уровень смертности. Заболевание протекает легче в отличие от натуральной оспы, которую человечество победило», — добавил собеседник 360.ru. Как защититься от вируса оспы обезьян Отдельно специалист обратил внимание, что вакцинация от натуральной оспы может защитить от оспы обезьян, но вместе с тем следует учитывать, что это все-таки два разных вируса. «Поэтому гарантий нет. Тем более, что вакцинацию от оспы сейчас прекратили», — напомнил эксперт.

Говоря о ситуации с распространением вируса в России, Зверев констатировал отсутствие угрозы начала эпидемии. Роспотребнадзор очень серьезно контролирует ситуацию, подчеркнул вирусолог.

В стране на сегодняшний день есть высокотехнологичные современные тест-системы, разработанные ведомством. Они позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус оспы обезьян и могут использоваться во внелабораторных условиях. Кроме того, для затронутых эпидемией стран Африки, а также для Африканского центра по контролю и профилактике болезней Роспотребнадзор подготовил предложения об оказании научно-технического содействия и помощи в подготовке специалистов.

В рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС «Периметр», с помощью которого выявляют людей с признаками инфекционных заболеваний. Угрозы распространения заболевания в РФ нет. Роспотребнадзор

Признаки заражения вирусом оспы обезьян Оспа обезьян потенциально опасна для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи. Сначала на коже возникают пятна, которые потом трансформируются в пузырьки. После вскрытия образуются язвы, на месте которых при заживлении появляются корочки, оставляющие после себя рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

Меры предосторожности в зарубежных поездках Во время поездки за границу россиянам рекомендуют избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами. Также важно тщательно соблюдать правила личной гигиены. «При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо пользоваться маской и соблюдать гигиену рук», — рекомендовали в Роспотребнадзоре.