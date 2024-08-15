В ВОЗ забили тревогу из-за эпидемии оспы обезьян

Глава ВОЗ признал эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

Фото: Freepik

Эпидемия оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Его процитировало агентство Reuters.

«Необходимы скоординированные международные меры для прекращения этих вспышек и спасения жизней», — предупредил он.

По словам главы ВОЗ, в 2024 году число случаев заражения оспой обезьян превысило показатель прошлого года. В настоящее время специалисты зарегистрировали более 14 тысяч заболеваний.

В ВОЗ уже разработал план превентивных мер против распространения оспы стоимостью свыше 15 миллионов долларов.

Служба общественного здравоохранения расследовала вспышку оспы обезьян в Стокгольме. В апреле в Швеции медики зафиксировали большое количество случаев заражения оспой обезьян. В основном заболели мужчины нетрадиционной ориентации.

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