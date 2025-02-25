25 февраля 2025 23:44 Весна начнется с радиационной оттепели? Что это такое и как быть метеозависимым Врач Кондрахин: такого диагноза, как метеозависимость, нет 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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На московский регион надвигается радиационная оттепель — после ощутимого минуса станет довольно тепло, причем быстро. Что это такое и как быть метеозависимым — в материале 360.ru.

Что такое радиационная оттепель Потепление в столице обещают в марте: температура днем будет расти очень быстро, уже в пятницу начнется оттепель. Хотя во второй половине месяца еще возможен мокрый снег с дождем.

Как раз в этот период — после холодов — и возможна радиационная оттепель. Она способствует таянию снега и льда, повышению температуры воздуха в приземном слое и изменению микроклимата в регионе.

Интересно Радиационная оттепель — явление, связанное с повышением температуры поверхности Земли или других объектов из-за поглощения солнечной радиации. Термин часто используют в контексте климатологии, метеорологии и физики атмосферы. Радиационная оттепель — явление, связанное с повышением температуры поверхности Земли или других объектов из-за поглощения солнечной радиации. Термин часто используют в контексте климатологии, метеорологии и физики атмосферы.

В умеренных и высоких широтах радиационную оттепель часто наблюдают в конце зимы или ранней весной, когда увеличивается продолжительность светового дня и интенсивность солнечного излучения. Ее можно отнести к важным природным процессам, которые влияют на сезонные изменения климата и экосистемы.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com

Когда проявляется метеозависимость и почему Перемену погоды многие переносят тяжело, но как такового диагноза «метеозависимость» попросту нет. Об этом на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой напомнил терапевт, кардиолог и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. «От метеозависимости не лечат. Иначе можно было бы прийти в поликлинику, получить больничный лист, сказать, мол, у меня метеозависимость», — сказал он.

Ученые, по словам специалиста, разделились на два лагеря. Одни выступают за четкую связь природных явлений на человеческий организм, другие указывают, что человек к ним адаптирован, если здоров.

А только меняются условия труда, жизни, атмосферного давления, организм резко выходит из зоны комфорта, и возникают болезненности, повышение давления и так далее. Считается так, что, если человеческий организм здоров, он на это внимание не обращает. Андрей Кондрахин терапевт

Скорее всего, факты влияния на организм тех же магнитных бурь констатировать можно. Однако, обратил внимание собеседник 360.ru, к изменениям на уровне органов это не приводит. «Если болит орган, значит, что он поврежден. Он себя проявляет, когда возникает дополнительная нагрузка на организм», — подчеркнул Кондрахин. При неблагоприятных погодных условиях, добавил врач, даст о себе знать старая травма — например, спортивная. И только потому, что организму «испортили» привычный ритм магнитная буря или колебания температуры. «Мы считаем, что абсолютно здоровы, Но есть моменты, когда некоторые системы отказывают. Поэтому метеочувствительность — просто совпадение подобных несчастий и проявления тех заболеваний, о которых мы просто не подозревали», — заключил он.