25 февраля 2025 12:30 Весна идет, весне дорогу! Март в Москве будет по-настоящему теплым Синоптик Ильин: в начале марта будет плюсовая температура, снег начнет таять 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Февральские морозы отступят, и уже в марте в Москву придет потепление. Об этом 360.ru рассказал синоптик, метеоролог Александр Ильин.

«Морозы с температурой до -15… -20 градусов в ближайшие дни действительно ждут Москву, но в ночные часы», — пояснил он. Когда в Москве будет оттепель Днем температура будет очень быстро расти, стремиться к нулю. По прогнозу Ильина, в грядущий четверг столбики термометра могут показать около нуля, а в пятницу — слабый плюс, и начнется оттепель.

Ну и первые дни марта тоже будут с плюсовой температурой. Ночью ждать каких-то больших морозов не стоит: от -1 до -6 градусов, в дневные часы — от -1 до +3 градусов. Александр Ильин метеоролог

В марте снег начнет активно таять. Однако, предупредил синоптик, в начале второй декады месяца возможны осадки в виде мокрого снега с дождем. «Но в целом снег, конечно, лежать не будет. Уже сейчас солнце пригревает, и, как говорится, земля начинает оттаивать», — добавил он.

Фото: Медиасток.рф

Как смена погоды влияет на самочувствие москвичей На самочувствие жителей столицы такая смена температуры никак не отразится, заметил в беседе с 360.ru терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. «На самом деле, мы не заметим никаких изменений», — сказал он. Тем не менее температурные качели, когда плюс сменяется минусом, а потом наоборот, неприятны для организма — приходится быстро перестраиваться. Врач напомнил, что температурное «безобразие» было в январе: организм понимал, что еще должно быть холодно, но на улице стояла теплая погода — как будто весна пришла.

Дело в том, что мы к зиме приспособлены, у нас метаболизм замедлен, мы более грузные, то есть у нас тепло больше вырабатывается. А плюс приходит, мы адаптируемся, начинаем понимать, что скоро весна. Андрей Кондрахин кардиолог

Дополнительная нагрузка на организм может возникнуть из-за слишком низкого или, наоборот, высокого атмосферного давления. «Мы просто не чувствуем это для организма, это нагрузка. Самая простая функция — снизить активность. Возникает сонливость, апатия, ничего делать не хочется, хочется отдыхать. Это все приведет к тому, что человек начнет выключаться из зоны активности. Это защитная реакция, все живые организмы так делают», — пояснил Кондрахин. Врач посоветовал не перегружать себя, если ощущается усталость при смене погоды, потому что тут дело не только в силе воли, но и во внешних факторах. Как отметил врач, появляется лишнее влияние, от которого не убежать.